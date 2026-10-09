Kauno klinikose – dar viena naujovė: sudėtingoms operacijoms pasitelktas „da Vinci“ robotas

Pasak pirmąsias operacijas atlikusio Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojo akušerio ginekologo prof. Adriaus Gaurilčiko, jų metu endometriumo vėžiu sergančioms pacientėms pašalinta gimda, kiaušintakiai ir kiaušidės. Operacijos metu, naudojant specialų fluorescencinį dažą, taip pat nustatyti ir pašalinti sarginiai, t.y. arčiausiai gimdos esantys, limfmazgiai, į kuriuos gali plisti vėžinės ląstelės.
Profesorius teigia, kad „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą pirmiausia pasirinkta taikyti ten, kur jos technologiniai privalumai gali būti ypač reikšmingi. „Onkoginekologinės operacijos reikalauja itin tikslaus darbo mažajame dubenyje – gilioje ir santykinai siauroje anatominėje srityje, šalia šlapimtakių, šlapimo pūslės, žarnyno, kraujagyslių ir nervinių struktūrų. „Da Vinci“ sistema suteikia stabilų, išdidintą trimatį didelės raiškos vaizdą, o lankstūs, žmogaus riešo judesius atkartojantys, instrumentai leidžia itin tiksliai atlikti sudėtingas manipuliacijas. Tai ypač svarbu operuojant šalia gyvybiškai svarbių anatominių struktūrų“, – sako prof. A. Gaurilčikas.
Robotinė sistema neoperuoja savarankiškai ir nepriima klinikinių sprendimų – visus veiksmus realiuoju laiku atlieka ir kontroliuoja gydytojas chirurgas. Sistema tiksliai perduoda jo rankų judesius operaciniame lauke, filtruoja fiziologinį rankų tremorą, o instrumentų judesių laisvė yra didesnė nei įprastų tiesių laparoskopinių instrumentų.
„Da Vinci“ sistema suteikia galimybę sudėtingas operacijas atlikti minimaliai invaziniu būdu. Lyginant su atvira chirurgija, pacientėms tai gali reikšti mažesnius pjūvius, mažesnį kraujo netekimą, trumpesnę hospitalizaciją ir greitesnį pooperacinį laikotarpį. Robotinė sistema taip pat gali padėti minimaliai invazinį metodą pritaikyti techniškai sudėtingesnėse situacijose.
„Mums svarbi ne pati technologija kaip naujovė, o tai, kokią papildomą vertę ji gali sukurti pacientei. „Da Vinci“ robotinė sistema išplečia gydytojų galimybes sudėtingas operacijas atlikti preciziškai ir minimaliai invaziniu būdu. Tačiau technologija yra tiek vertinga, kiek saugiai ir racionaliai ją geba panaudoti apmokyta komanda“, – pabrėžia Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas akušeris ginekologas doc. Artūras Sukovas, kartu atlikęs pirmąsias ginekologines operacijas, naudojant „da Vinci“ chirurginę sistemą.
Pasirengimas pirmosioms ginekologinėms operacijoms prasidėjo gerokai anksčiau nei pacientės atvyko į operacinę. Pagal specialią mokymų programą rengėsi visa komanda – operuojantys gydytojai, asistentai, operacinės slaugytojos-instrumentatorės, anesteziologų komanda, pagalbiniai darbuotojai ir inžinieriai.
Medikų pasirengimas apėmė robotinės chirurgijos centrų lankymą ir operacijų stebėjimą, robotinės sistemos parengimo operacijai mokymus, simuliacijas, darbą su simuliatoriumi bei žinių ir įgūdžių patikrinimą akredituotame centre, įgyjant darbo su „da Vinci“ robotine sistema sertifikatą. Kartu buvo mokomasi organizuoti visos komandos darbą ir veiksmus skirtingose operacijos situacijose.
„Net ir turint didelę chirurginę patirtį, ją reikia išmokti pritaikyti naujoje technologinėje aplinkoje. Mokantis dirbti su „da Vinci“ robotine sistema svarbi nuosekli adaptacija, naujų motorinių ir erdvinių įgūdžių lavinimas. Įdomu pajusti, kaip technologija keičia chirurgo darbą – leidžia kitaip matyti operacinį lauką, kitaip valdyti instrumentus ir itin preciziškai atlikti tam tikrus operacijos etapus“, – pasakoja doc. A. Sukovas.
Pirmosios operacijos žymi robotinės chirurgijos plėtros Akušerijos ir ginekologijos klinikoje pradžią. Sukaupus daugiau patirties, „da Vinci“ galimybes numatoma taikyti platesniam onkoginekologinių operacijų spektrui, taip pat techniškai sudėtingoms kitoms operacijoms. „Viena iš numatomų krypčių – giliai infiltruojančios endometriozės chirurginis gydymas. Ši liga gali apimti sudėtingas mažojo dubens anatomines sritis, todėl operacijos metu itin svarbus tikslus audinių preparavimas“, - pažymi prof. A. Gaurilčikas.
Kauno klinikos 2026 metų liepą pirmosios Baltijos šalyse įdiegė naujausios kartos „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą. Rugsėjį pradėtos pirmosios operacijos – pirmiausia sistema pasitelkta Urologijos klinikoje atliekant radikalią prostatektomiją, vėliau Chirurgijos klinikoje – kolorektalinėms operacijoms. Ginekologinės operacijos – dar vienas nuosekliai plėtojamos robotinės chirurgijos programos etapas Kauno klinikose. Spalį robotinę chirurgiją planuojama pradėti taikyti ir viršutinio virškinamojo trakto bei vaikų chirurgijoje, taip pat otorinolaringologijoje, o lapkritį – kepenų ir kasos chirurgijoje.
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