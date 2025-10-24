Kas iš tikrųjų nutinka jūsų maistui mikrobangų krosnelėje – mokslininkų paaiškinimas

Mikrobangų krosnelė šildo maistą naudodama nejonizuojančią spinduliuotę, dėl kurios maisto molekulės vibruoja ir išskiria šilumą. Taip maistas verdamas arba pašildomas. Nepaisant paplitusių mitų, mokslininkai pažymi, kad mikrobangų krosnelės nepadaro maisto „radioaktyvaus“ ir nesukelia didelių maistinių medžiagų praradimo.
Apie tai pranešė „Verywell Health“.
Prietaiso viduje esantis magnetronas elektrą paverčia elektromagnetinėmis bangomis. Šios bangos ypač stipriai veikia vandens molekules, todėl maistas, kuriame yra daug drėgmės – pavyzdžiui, daržovės ar sriubos – įkaista greičiau. Šio proceso metu vanduo maisto viduje virsta garais, kurie kartais pakeičia patiekalo tekstūrą: daržovės tampa minkštesnės, o sausas maistas gali išdžiūti, jei per ilgai paliekamas mikrobangų krosnelėje.
Ekspertai aiškina, kad kaitinimas mikrobangų krosnelėje vyksta laidumo būdu: karšti išoriniai sluoksniai perduoda šilumą į vidų. Todėl dideli maisto ar mėsos gabalai gali įkaisti netolygiai, jei jų nemaišome ar netikriname temperatūros.
Moksliniai tyrimai patvirtina, kad kaitinimas mikrobangų krosnelėje padeda geriau išsaugoti vitaminą C ir kitus vandenyje tirpius vitaminus nei verdant ar kepant. Taip yra dėl trumpesnio kaitinimo laiko ir žemesnės temperatūros. Kai kuriais atvejais naudingų junginių – ypač antioksidantų ir atsparaus krakmolo, kuris teigiamai veikia virškinimą – kiekis netgi padidėja. Tačiau per didelis kaitinimas gali sunaikinti kai kuriuos B grupės vitaminus ir vitaminą C. Todėl ekspertai pataria vengti ilgalaikio kaitinimo ir laikytis gamintojo nurodymų.
Kalbant apie saugumą, JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) pažymi, kad mikrobangų krosnelės yra saugios, kai jos naudojamos teisingai. Jos skleidžia nejonizuojančią spinduliuotę, kuri nepažeidžia ląstelių ar DNR, todėl nekelia radiacijos poveikio rizikos. Vis dėlto bet kokį prietaisą su įtrūkimais ar pažeistomis durelėmis reikėtų pakeisti, nes pro jas gali prasiskverbti spinduliuotė.
Taip pat reikėtų naudoti tik mikrobangų krosnelei tinkamus indus. Metalas, aliuminio folija ar nesertifikuotas plastikas gali sukelti kibirkščiavimą arba į maistą gali patekti pavojingų cheminių medžiagų. Tyrimai rodo, kad kaitinant plastiką gali išsiskirti daugiau mikroplastiko nei naudojant kitus gaminimo būdus. Ekspertai pataria maisto neišimti iš mikrobangų krosnelės iš karto po gaminimo – kelioms minutėms jį palikti viduje, nes jis dar šiek tiek gaminsis dėl likusios šilumos. Kad nenusidegintumėte, karštus indus išimkite atsargiai.
Taigi mikrobangų krosnelės yra saugios ir patogios kasdieniam naudojimui. Jos nemažina maisto maistinės vertės ir, tinkamai naudojamos, netgi padeda išsaugoti jo naudingas savybes.
