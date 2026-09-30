Kardiologai įspėja dėl klaidos, kurią daro daugelis lietuvių

Vilnietė Audronė skuba į polikliniką. Ji tikrins tai, kas susiję su širdimi.
„Pas kardiologą pakliūti yra problema, aš įskaitoje po infarkto. Gruodžio 14 dieną tik vos ne pusę metų tarpas. Tai gerai, jeigu neblogai jautiesi, o kas blogai jaučiasi, tiek laukti“, – pasakojo Audronė.
Viskas prasidėjo prieš metus. Moteris sakė jautusi tik nuovargį ir silpnumą, tačiau to nesureikšmino. Dabar į savo sveikatą žiūri daug rimčiau.
„Kraujospūdžio matuoklį turiu, matuoju, nešu sąsiuvinį. Sakė, bus galima prieiti asmeniškai prie kardiologo“, – kalbėjo Audronė.
Pas kardiologą be eilės – Antakalnio poliklinika pakvietė visus norinčius.
„Laukiu, ten daug žmonių, prisėdau pailsėti“, – sakė viena akcijos dalyvė.
„Dėl įdomumo. Neteko lankytis pas kardiologą“, – pasakojo kita lankytojas.
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Medikai pastebi, kad lietuviai dažnai vengia profilaktinių patikrų ir į gydytojus kreipiasi tik tada, kai atsiranda rimtesnių problemų.
„Lietuviai labai stiprūs žmonės ir kol neištinka kažkas, deja, tikrintis profilaktiškai vengia. Yra tokia situacija – atėjo vyriškis, sakom, kuo skundžiatės? Pagrindinis nusiskundimas – kad atvedė žmona“, – pasakojo Greta Radauskaitė, Antakalnio poliklinikos gydytoja kardiologė.
Taigi didesnę širdies apkrovą patiria ne tik turintys antsvorio, bet ir ypač raumeningi kultūristai.
Širdį būtina stiprinti – geriausia kardio ir jėgos pratimais, tačiau ne ekstremaliais krūviais, tokiais kaip maratonai.
„Po tokių krūvių atlikus tyrimus yra tam tikri pažeidimai. Negali žmogus, sėdėjęs ant sofos, bėgti maratono. Jis gali, bet tam prireiks pusantrų, gal dvejų metų ir daugiau“, – teigė M. Butvila.
Širdies diena Panevėžyje – Juozo Miltinio teatre. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo.
„Kas čia dabar braunas! Labai daug žmonių. Jei organizuoti, reikia ne vieną kartą, o kai visi susirenka čia“, – kalbėjo renginio dalyvė.
Eilė prieš 12 valandą driekėsi beveik per visą aikštę.
„Va čia stoviu, visi stovi ir aš stoviu“, – sakė akcijos dalyvė.
Panevėžys – vienas senstančių miestų. Daugiau kaip trečdalis jo gyventojų yra senjorai, todėl širdies dienoje jų buvo daugiausia.
„Pamatuotas kraujo spaudimas labai aukštas, gal nenugriūsiu. Vandens neturiu, tai ką, stovėsiu, nugriūsiu, tai nugriūsiu“, – juokavo renginio dalyvė.
Ilgiausia eilė – kaip ir gyvenime, taip ir per akciją – nusidriekė pas kardiologą.
„Šiandien mes atliekame arterijų standumo tyrimą, periferinių arterijų būklę“, – pasakojo Agnė Šimukauskienė, gydytoja kardiologė.
„Užtat, kad neįmanoma prieiti prie valdiško gydytojo. Galvoju, čia bus galima prieiti, bet čia irgi nieko. Kiek laiko eilėje pas kardiologą poliklinikoje? Prieš 3 mėnesius pastatė į eilę, bet kada bus – neaišku“, – pasakojo viena renginio dalyvis.
Pernai per širdies dieną sulaukta iki tūkstančio panevėžiečių. Šiemet per tris valandas jų buvo panašiai.
„Kraujo spaudimą tikrinausi, dabar nežinau – kraują ar ką. Nu, tegu daro vėl, kas čia yra“, – kalbėjo renginio dalyvė.
„Nu mano specialus tyrimas, poliklinikoje tik kraujo tirštumą žiūri, daugiau nieko, visa kita – už pinigus, o čia už dyką“, – pasakojo akcijos dalyvis.
Profilaktiškai dėl širdies ir kraujagyslių ligų pasitikrinti kviečiami žmonės nuo 40 metų. Medikai primena – svarbu tikrintis net ir tada, kai žmogus jaučiasi gerai.
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