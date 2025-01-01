 Kai spor­tas su­si­tin­ka su gam­tos ma­gi­ja

Gam­ta ne tik ra­mi­na, bet ir gy­do. Vis dau­giau žmo­nių ieš­ko bū­dų, kaip su­stip­rin­ti sa­vo fi­zi­nę ir emo­ci­nę svei­ka­tą. Vie­nas iš at­sa­ky­mų – ju­dė­ji­mas gry­na­me ore, ku­ris vei­kia daug gi­liau nei vien tik rau­me­nis. Jis ma­ži­na stre­so ly­gį, stip­ri­na or­ga­niz­mą ir iš tie­sų pa­de­da pail­sė­ti.

Kai spor­tas su­si­tin­ka su gam­tos ma­gi­ja / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip spor­tuo­ti lau­ke sau­giai ir pra­smin­gai, pa­ta­ria rea­bi­li­ta­ci­jos ma­gist­rė, bio­lo­gi­jos moks­lų dok­to­ran­tė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tė, as­me­ni­nė tre­ne­rė ir daug­kar­ti­nė Lie­tu­vos bei Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­nė Rū­ta Braz­džio­ny­tė.

Sau­gu­mo jaus­mas

Svei­ka­tin­gu­mas, kaip ir ma­da, kas 10–15 me­tų ap­si­su­ka ra­tu ir kar­to­ja­si. Da­bar vy­rau­ja ten­den­ci­ja, ku­ri orien­tuo­ta į dar­bą su kū­no svo­riu, kar­dio­veik­lą ir spor­tą gry­na­me ore. Spor­tas lau­ke su­tei­kia pa­pil­do­mų efek­tų, pa­vyz­džiui, vie­na va­lan­da spor­to gry­na­me ore su­de­gi­na per die­ną su­kaup­tą kor­ti­zo­lio kie­kį. Tai ir yra mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las. Ži­no­ma, čia kal­ba­ma ne apie pro­fe­sio­na­lų spor­tą, kur vie­nin­te­lis tiks­las yra re­zul­ta­tas, o apie svei­ka­tin­gu­mą.

„Veik­los lau­ke tu­ri la­bai daug pri­dė­ti­nės nau­dos: gry­nas oras, de­guo­nis, me­di­ta­ci­ja, net paukš­čių čiul­bė­ji­mas, – tei­gia R. Braz­džio­ny­tė. – Jei tek­tų rink­tis tarp pa­si­vaikš­čio­ji­mo mies­te ir gam­to­je, ži­no­ma, pir­me­ny­bę rei­kė­tų teik­ti pa­sta­ra­jai ap­lin­kai. Mies­to pa­sta­tai, stul­pai pa­są­mo­ni­niu ly­giu ke­lia žmo­gui pa­vo­jų ir jis nie­ka­da ne­su­ge­ba vi­siš­kai at­si­pa­lai­duo­ti, nes vei­kia sa­vi­sau­gos ins­tink­tas. Gam­ta at­pa­lai­duo­ja pa­są­mo­nę ir ga­li­me iš tik­rų­jų pail­sė­ti, nes jau­čia­mės sau­giai.“

Re­ko­men­da­ci­jos – in­di­vi­dua­lios

Kiek lai­ko kas­dien rei­kė­tų pra­leis­ti lau­ke spor­tuo­jant, anot tre­ne­rės, api­brė­žia Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) nu­sta­ty­tos gai­rės, ta­čiau svar­biau­sia, kad jos bū­tų pri­tai­ky­tos kiek­vie­nam in­di­vi­dua­liai. Pa­vyz­džiui, vi­si ži­no, kad kas­dien rei­kė­tų nuei­ti 10 tūkst. žings­nių. Ta­čiau, jei žmo­gus il­gą lai­ką bu­vo fi­ziš­kai pa­sy­vus, toks skai­čius jam bus be­pro­tiš­kai di­de­lis.

Turime vieną kūną ir vieną sveikat, už kuriuos esame patys dėkingi.

„Rei­kė­tų įver­tin­ti sa­vo si­tua­ci­ją ir at­sa­ky­ti į ke­tu­ris klau­si­mus: kiek kar­tų per sa­vai­tę, po kiek mi­nu­čių, ko­kio in­ten­sy­vu­mo, ko­kio po­bū­džio dar­bą at­lie­ku? Jei pa­gal PSO fi­zi­ne veik­la už­sii­mu nuo 150 iki 300 (ir dau­giau) mi­nu­čių, ga­li­ma sa­ky­ti, kad esu fi­ziš­kai ak­ty­vus. Jei žmo­gus vi­są lai­ką sė­dė­jo ant so­fos ir da­bar nu­spren­dė ju­dė­ti, iš pra­džių mi­ni­ma­lus jo skai­čius tu­rė­tų bū­ti 150 mi­nu­čių vi­du­ti­niu in­ten­sy­vu­mu. Rei­kia su­pras­ti, kad ne­ga­li nuo nu­lio iš­kart siek­ti mak­si­mu­mo – tai daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti klai­da. Kū­nas pa­ti­ria šo­ką, žmo­gus jau­čia­si blo­gai, nes po­ky­čiai per stai­gūs ir per dras­tiš­ki. Įp­ro­tis la­vi­na­mas pa­laips­niui, po tru­pu­tį įei­na­ma į ru­ti­ną, o veik­la tu­ri bū­ti mie­la. Taip pat kū­nui, kad jis la­vė­tų, vi­są lai­ką rei­kia iš­šū­kių. Jei už­mig­si­me su tais 10 tūkst. žings­nių kas­dien, pir­mą mė­ne­sį vis­kas bus ge­rai, bet pa­skui nie­kas ne­ge­rės, nes kū­nas jau bus įpra­tęs. Nuo­lat rei­kia iš­šū­kio – il­giau, grei­čiau, sun­kiau, to­liau“, – aiš­ki­na R. Braz­džio­ny­tė.

Tre­ne­rė ra­gi­na neuž­mirš­ti, kad du kar­tus per sa­vai­tę rei­kia da­ry­ti jė­gos stip­ri­ni­mo pra­ti­mus, nes vy­res­ni nei 30 me­tų žmo­nės pra­de­da pra­ras­ti griau­čių rau­me­nų ma­sę. No­rint ją iš­lai­ky­ti, mi­ty­bo­je rei­kia di­din­ti bal­ty­mų kie­kį ir da­ry­ti jė­gos pra­ti­mus, pa­vyz­džiui, pri­tū­pi­mus, at­si­spau­di­mus, įtūps­tus, pra­ti­mus su pa­si­prie­ši­ni­mu: „For­mu­lė pa­pras­ta – 150–300 mi­nu­čių kar­dio­veik­los ir du kar­tus per sa­vai­tę jė­gos pra­ti­mai. Tai bū­tų to­bu­las va­rian­tas.“

Ru­ti­na ir dis­cip­li­na

Ar svar­bus pa­ros me­tas spor­tuo­ti lau­ke? Pa­sak R. Braz­džio­ny­tės, svar­biau­sia – lai­ky­tis dis­cip­li­nos. Blo­giau­sia, kai pra­de­di spor­tuo­ti, bet kas nors su­mai­šo kor­tas, pa­vyz­džiui, li­ga, ir tuo­met vėl rei­kia pra­dė­ti vis­ką iš nau­jo. Ne pa­slap­tis, kad daž­nai nau­jas star­tas bū­na vis nu­ke­lia­mas į atei­tį.

„Tu­ri­me vie­ną kū­ną ir vie­ną svei­ka­tą, už ku­riuos esa­me pa­tys at­sa­kin­gi. 50 pro­c. mū­sų sa­vi­jau­tos pri­klau­so nuo mū­sų gy­ve­ni­mo bū­do. Tai­gi, tuos 50 pro­c. tu­ri­me pa­da­ry­ti mak­si­ma­liai ge­rai“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Rūta Brazdžionytė
Rūta Brazdžionytė / Rūtos Brazdžionytės asmeninio archyvo nuotr.

Kal­bant apie pa­ros me­tą, nė­ra di­de­lio skir­tu­mo, ar bus ry­tas, ar va­ka­ras. Tie­siog tu­rė­ki­te sa­vo ru­ti­ną, lai­ky­ki­tės dis­cip­li­nos. Kiek­vie­nas tu­rė­tų at­si­žvelg­ti į sa­vo in­di­vi­dua­lius įpro­čius, ka­da ge­riau­siai jau­čia­si, ka­da ga­li spor­tuo­ti.

Anot R. Braz­džio­ny­tės, nors ty­ri­mai ro­do, kad jau­no­ji kar­ta vis daž­niau ren­ka­si so­fą ir kom­piu­te­rį, bet at­vi­ro­se erd­vė­se, kai ge­ras oras, vi­sa­da pa­ma­ty­si ir bū­rį ak­ty­vų lais­va­lai­kį pa­si­rin­ku­sių žmo­nių. Šiais lai­kais spor­tuo­ti yra tie­siog ma­din­ga: „Žmo­nės sten­gia­si bū­ti fi­ziš­kai ak­ty­vūs. Kiek­vie­nas tu­ri at­si­rink­ti, kas jam tin­ka. Ta­čiau ne­da­ry­ki­te ak­lai, jei ne­mo­ka­te – pa­si­do­mė­ki­te, pa­pra­šy­ki­te pa­gal­bos.“

Pa­si­ruo­ši­mas star­tui

Spor­to sa­lę ren­ka­si žmo­nės, sie­kian­tys re­zul­ta­to, ži­nan­tys, ko no­ri. Juk ten vi­sa­da dir­ba pro­fe­sio­na­lūs tre­ne­riai, ga­lin­tys pa­tar­ti, pa­dė­ti. Tai­gi, no­rint iš­veng­ti trau­mų, prieš tre­ni­ruo­tę lau­ke rei­kia pa­da­ry­ti rim­tes­nius na­mų dar­bus.

„Rei­kia pa­to­gios ava­ly­nės, kad ne­ken­tė­tų Achi­lo saus­gys­lės, są­na­riai, stu­bu­ras, tin­ka­mos ap­ran­gos. Rei­kia neuž­mirš­ti pa­da­ry­ti ap­ši­li­mą: jei atė­jo­te nuo au­to­mo­bi­lio 200 m ir iš­kart puo­la­te da­ry­ti jė­gos pra­ti­mus – ge­rai ne­bus, – aiš­ki­na R. Braz­džio­ny­tė. – Rei­kia ap­šil­dy­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mą, va­di­na­si, ga­li­te pa­si­rink­ti in­ten­sy­vų ėji­mą. Tuo­met rei­kia pramankštinti vi­sus są­na­rius ir tik ta­da ga­li­ma da­ry­ti jė­gos pra­ti­mus. La­bai daž­nai spor­tuo­da­mi lau­ke žmo­nės pir­muo­sius du eta­pus per­šo­ka ir iš­kart star­tuo­ja su rim­tais pra­ti­mais.“

Spor­tuo­jant lau­ke yra di­des­nė klai­dų ti­ki­my­bė, tad, anot pa­šne­ko­vės, tu­ri aiš­kiai iš­ma­ny­ti bio­me­cha­ni­ką, kaip at­lik­ti ati­tin­ka­mus pra­ti­mus, kaip tin­ka­mai nau­do­tis lau­ko tre­ni­ruok­liais. Tai vėl­gi yra na­mų dar­bai, ku­riuos rei­kia at­lik­ti prieš tre­ni­ruo­tę lau­ke. „Čia rei­kia dau­giau ži­nių, sa­viš­vie­tos, nes iš šo­no nie­kas ne­pa­tars. Gal­būt iš pra­džių nuei­ki­te į spor­to klu­bą pas tre­ne­rį, ku­ris jums su­dė­lios pro­gra­mą, o pa­skui tai per­kel­ki­te į lau­ką“, – re­ko­men­duo­ja tre­ne­rė.

Jei spor­tas ne­pa­tin­ka, jis bus kan­čia ne tik sa­lė­je, bet ir lau­ke.

„Tie­siog pra­dė­ki­te spor­tuo­ti ir neuž­sib­rėž­ki­te tiks­lo. Juk sa­ko­ma, jei sun­ku ra­šy­ti, bent pa­ban­dy­ki­te pa­ra­šy­ti pir­mus pen­kis sa­ki­nius ir pa­ju­si­te azar­tą. Spor­tuo­jant si­tua­ci­ja pa­na­ši. Išei­ki­te pa­si­vaikš­čio­ti bent 15 mi­nu­čių. Jei bus leng­va, gal­būt pa­dvi­gu­bin­si­te lai­ką, o jei bus la­bai leng­va – gal­būt net pra­dė­si­te bė­gio­ti. Nus­to­ki­te mąs­ty­ti, ana­li­zuo­ti – star­tuo­ki­te“, – pa­ta­ria R. Braz­džio­ny­tė.

Pra­ti­mai, ku­riuos ga­li­ma at­lik­ti gam­to­je

Sto­vė­se­na ant vie­nos ko­jos už­si­mer­kus

Nau­da: la­vi­na pu­siaus­vy­rą, pro­prio­cep­ci­ją (kū­no po­jū­tį erd­vė­je), pa­de­da ma­žin­ti griu­vi­mų ri­zi­ką, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Stip­ri­na čiur­nų, ke­lių, šlau­nų ir lie­mens rau­me­nis. Pui­kiai tin­ka ap­ši­li­mui.

Kaip tai­syk­lin­gai at­lik­ti: sto­vė­da­mi ant vie­nos ko­jos, iš­kel­ki­te ki­tą ko­ją ir su­len­ki­te ją per ke­lį 90° kam­pu. Ran­kos – pe­čių aukš­ty­je iš­ties­tos į šo­nus. Kont­ro­liuo­ki­te sto­vin­čią ko­ją, įtemp­ki­te sėd­me­nis, lie­mens rau­me­nis, kad iš­lai­ky­tu­mė­te sta­bi­lu­mą ir pu­siaus­vy­rą. Už­si­mer­ki­te (prieš tai įsi­ti­kin­ki­te, kad ša­lia nė­ra kliū­čių ar pa­vo­jų). Sto­vė­ki­te to­kia po­za 10–60 se­kun­džių ant kiek­vie­nos ko­jos. No­rint sun­kes­nio va­rianto, už­si­mer­kus ga­li­ma gal­vą lė­tai su­kio­ti į šo­nus. Pra­dė­ję svy­ruo­ti, ga­li­te lai­ky­tis ne­to­lie­se esan­čios at­ra­mos.

Rūtos Brazdžionytės asmeninio archyvo nuotr.

„Len­ta“ tie­sio­mis ran­ko­mis

Nau­da: stip­ri­na pil­vo pre­są, nu­ga­ros, pe­čių, krū­ti­nės ir sėd­me­nų rau­me­nis. Pui­kus pra­ti­mas lie­mens rau­me­nims stip­rin­ti, nu­ga­ros skaus­mų pre­ven­ci­jai, lai­ky­se­nai ir bend­ram kū­no sta­bi­lu­mui ge­rin­ti.

Kaip tai­syk­lin­gai at­lik­ti: at­si­gul­ki­te ant pil­vo, at­si­rem­ki­te del­nais ir ko­jų pirš­tais į že­mę. Kū­nas tu­ri bū­ti tie­sus kaip len­ta nuo gal­vos iki kul­nų. Lai­ky­ki­te kak­lą neut­ra­liai (žvilgs­nis že­myn), įtemp­ki­te pil­vo rau­me­nis ir sėd­me­nis, neiš­si­ries­ki­te. To­kia po­za bū­ki­te 20–90 se­kun­džių: ra­miai kvė­puo­ki­te, nuo­lat kont­ro­liuo­ki­te lai­ky­se­ną – pil­vo pre­sas ir sėd­me­nų rau­me­nys tu­ri bū­ti įtemp­ti.

Rūtos Brazdžionytės asmeninio archyvo nuotr.

„Kė­du­tė“

Nau­da: stip­ri­na ke­tur­gal­vius šlau­nų rau­me­nis, sėd­me­nis ir pil­vo rau­me­nis.

Kaip tai­syk­lin­gai at­lik­ti: at­si­rem­ki­te nu­ga­ra į sie­ną, nu­si­leis­ki­te že­myn, kol abu ke­liai su­si­lenks 90° kam­pu (tar­si sė­dė­tu­mė­te ant ne­ma­to­mos kė­dės). Pė­dos tie­siai po ke­liais (nu­kreip­tos tie­siai), nu­ga­ra vi­siš­kai pri­glaus­ta, pil­vas įtemp­tas, ran­ko­mis ne­si­rem­ki­te į šlau­nis. Taip iš­bū­ki­te 30–60 se­kun­džių: ra­miai kvė­puo­ki­te ir nuo­lat kont­ro­liuo­ki­te lai­ky­se­ną.

Rūtos Brazdžionytės asmeninio archyvo nuotr.
