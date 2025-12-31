 Kad šyp­se­na spin­dė­tų

2025-12-31 23:48
Miglė Marteckaitė

Kai švie­čia sau­lė, no­ri­si šyp­so­tis. Šyp­so­da­ma­sis per­duo­di ki­tam ge­ras emo­ci­jas, iš be­si­šyp­san­čio žmo­gaus gau­ni tei­gia­mos ener­gi­jos. Kad ga­lė­tu­me nuo­šir­džiai šyp­so­tis, svar­bu nuo­lat rū­pin­tis bur­nos hi­gie­na ir dan­tų svei­ka­ta.

Kad šyp­se­na spin­dė­tų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pa­sak moks­li­nin­kų, dan­tų ap­na­šo­se ga­li­ma ap­tik­ti vi­są puokš­tę – apie 300 – įvai­riau­sių rū­šių bak­te­ri­jų. Dan­tų pa­vir­šius taip pat ga­li bū­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų, nors ir ne­ma­to­mų, bū­ty­bių na­mu­čiai. Ne­tin­ka­ma bur­nos ir dan­tų prie­žiū­ra – at­vi­ras ke­lias įvai­rioms li­goms. Ką da­ry­ti, kad taip ne­nu­tik­tų, kon­sul­tuo­ja Žal­gi­rio kli­ni­kų bur­nos hi­gie­nis­tė Vik­to­ri­ja So­kai­tė-Soi­kė.

– Ko­dėl ge­ra bur­nos hi­gie­na svar­bi mū­sų svei­ka­tai ir ge­ro­vei?

– Svei­ki, gra­žūs, es­te­tiš­kai at­ro­dan­tys dan­tys tei­gia­mai vei­kia mū­sų emo­ci­nę sa­vi­jau­tą. Tu­rė­da­mi gra­žius dan­tis la­biau pa­si­ti­ki­me sa­vi­mi, ne­bi­jo­me bend­rau­ti akis į akį, no­ri­me daž­niau šyp­so­tis.

Skir­da­mi lai­ko re­gu­lia­riems ap­si­lan­ky­mams pas bur­nos hi­gie­nis­tą ga­li­me pa­ste­bė­ti tik pra­si­de­dan­čią pro­ble­mą bur­no­je ir iš­veng­ti rim­tes­nio ir bran­ges­nio gy­dy­mo.

– Kaip bur­nos hi­gie­nos ne­pai­sy­mas ga­li pa­veik­ti ki­tus žmo­gaus svei­ka­tos as­pek­tus? Ar ga­li tu­rė­ti įta­kos, tar­ki­me, šir­dies li­goms, dia­be­tui?

– Ne­si­lai­kant tin­ka­mos bur­nos hi­gie­nos, bur­nos ert­mė­je pa­dau­gė­ja pa­to­ge­ni­nių bak­te­ri­jų ir per krau­ją jos ga­li ­ke­liau­ti po vi­są or­ga­niz­mą.

– Ko­kių daž­niau­sių bur­nos svei­ka­tos pro­ble­mų ga­li­ma iš­veng­ti lai­kan­tis ge­ros bur­nos hi­gie­nos?

– Tin­ka­mai rū­pin­da­mie­si hi­gie­na, ga­li­me iš­veng­ti dan­te­nų už­de­gi­mo, dan­tų ėduo­nies, pe­rio­don­to li­gų, ha­li­to­zės (pra­sto bur­nos kva­po).

– Su ko­kiais daž­niau­siais klai­din­gais įsi­ti­ki­ni­mais apie bur­nos hi­gie­ną su­si­du­ria­te sa­vo pra­k­ti­ko­je?

– Daž­no­kai gir­džiu iš sa­vo pa­cien­tų, kad mais­tą iš tarp­dan­čių pui­kiau­siai iš­va­lo dan­tų še­pe­tė­lis, o tarp­dan­čių siū­lą už­ten­ka pa­nau­do­ti 1–2 kar­tus per sa­vai­tę. Tai ne­tie­sa. Tarp­dan­čių siū­lą rei­kė­tų nau­do­ti prieš kiek­vie­ną dan­tų va­ly­mą!

Skirdami laiko reguliariems apsilankymams pas burnos higienistą, galime pastebėti tik prasidedančią problemą burnoje ir išvengti rimtesnio ir brangesnio gydymo.

Ki­tas la­bai su­pran­ta­mas, bet liū­di­nan­tis įsi­ti­ki­ni­mas, su ku­riuo su­si­du­riu, – kai dan­te­nos krau­juo­ja, iš­burks­ta, yra skaus­min­gos, ne­ga­li­ma va­ly­ti prie pat dan­te­nų, nes ta­da jas dar la­biau pa­žei­si­me. Prie­šin­gai – kaip tik svar­bu kruopš­čiai iš­si­va­ly­ti dan­tis, kad esan­čios ap­na­šos ne­dir­gin­tų dan­te­nų ir jos su­gy­tų.

Ne vi­si pa­cien­tai su­pran­ta, kas yra dan­tų ak­me­nys. Gal­vo­ja, kad jie su­si­da­ro sa­vai­me, nes toks or­ga­niz­mas, ar­ba kad tai kal­kės nuo van­dens. Dan­tų ak­me­nys – ne­nu­va­ly­ti mais­to li­ku­čiai, ku­rie nuo sei­lių mi­ne­ra­li­zuo­ja­si ir su­kie­tė­ja.

– Kaip tai­syk­lin­gai va­ly­ti dan­tis še­pe­tė­liu ir dan­tų va­ly­mo siū­lu?

– Dan­tų va­ly­mo ru­ti­na tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo tarp­dan­čių va­ly­mo dan­tų siū­lu, ku­rį rei­kė­tų pa­si­rink­ti pa­gal tarp­dan­čius. Nau­do­ki­te pa­vaš­kuo­tą, plo­ną siū­lą. Pla­tes­niems tarp­dan­čiams ga­li­ma įsi­gy­ti sto­res­nį siū­lą ar tarp­dan­čių še­pe­tė­lius. Atk­reip­ki­te dė­me­sį, ar siū­las su sko­niu, ku­ris ne vi­sa­da ga­li pa­tik­ti ir su­kel­ti ne­ma­lo­nių po­jū­čių, ypač ry­te.

Paėmę tin­ka­mo il­gio dan­tų siū­lą – jis ne­tu­rė­tų bū­ti per trum­pas, ka­dan­gi bus su­dė­tin­ga ir ne­pa­to­gu pa­siek­ti krū­mi­nių ar pro­ti­nių dan­tų tarp­dan­čius, ap­vy­nio­ki­te jį apie vi­du­ri­niuo­sius pirš­tus ir at­sar­giai įki­šę į tarp­dan­tį iš­len­ki­te kaip C rai­dę. Nes­ku­bė­da­mi brau­ki­te dan­ties pa­vir­šiu­mi aukš­tyn. Pa­vy­nio­ję šva­raus siū­lo, tą pa­tį veiks­mą pa­kar­to­ki­te ta­me pa­čia­me tarp­dan­ty­je, tik ant ša­lia esan­čio dan­ties.

Kai tarp­dan­čiuo­se ne­be­lie­ka mais­to li­ku­čių, dar­bą at­lie­ka dan­tų še­pe­tė­lis ir dan­tų pa­sta. Re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti minkš­tą (soft) dan­tų še­pe­tė­lį. Jei rei­kia, nau­do­ki­te vie­no dan­ties še­pe­tė­lį, ku­ris pa­dės leng­viau iš­va­ly­ti sun­kiai pa­sie­kia­mas vie­tas, su­si­grū­du­sius, pro­ti­nius dan­tis.

– Ko­kią dan­tų pa­stą rink­tis? Į ką at­kreip­ti dė­me­sį?

– Dan­tų pa­stos skirs­to­mos į tris ka­te­go­ri­jas: hi­gie­ni­nės – kas­die­nei prie­žiū­rai (eko­lo­giš­kos, be fluo­ri­do), pro­fi­lak­ti­nės – už­kirs­ti ke­lią pro­ble­moms ir pa­lai­ky­ti ge­rą bur­nos svei­ka­tą (su nat­rio fluo­ri­du, ami­no fluo­ri­du, hid­rok­sia­pa­ti­tais, ksi­li­to­liu), gy­do­mo­sios – (su chlor­hek­si­di­nu).

Ne­re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ab­ra­zy­vių pa­stų, kad ne­su­kel­tu­mė­te dan­tų jaut­ru­mo; smar­kiai pu­to­jan­čių, nes ga­li su­dir­gin­ti bur­nos glei­vi­nę; taip pat ne pa­čios svei­kiau­sios su sal­dik­liais.

Viktorija Sokaitė
Viktorija Sokaitė / Viktorijos Sokaitės - Soikės asmeninio archyvo nuotr.

Mū­sų dan­tims la­bai svar­bu fluo­ri­das. Dan­tų pa­sto­se, skir­to­se vi­sai šei­mai, fluo­ri­do kie­kis svy­ruo­ja vi­du­ti­niš­kai nuo 1 000 iki 1 500 ppm (angl. par­ts per mil­lion). Mak­si­ma­li jo kon­cent­ra­ci­ja pri­klau­so nuo am­žiaus, nes fluo­ri­do per­tek­lius ga­li bū­ti tok­siš­kas.

Ma­žy­liams nuo pir­mo­jo dan­tu­ko iš­dy­gi­mo iki tre­jų me­tų re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti dan­tų pa­stą su 500 ppm fluo­ri­do, 3–6 me­tų vai­kams – 1 000 ppm, 6–18 me­tų – 1 450 ppm fluo­ri­do tu­rin­čią pa­stą. Dan­tų pa­stos kie­kis ant še­pe­tu­ko tu­ri ati­tik­ti vai­ko ma­žo­jo pirš­to na­go dy­dį.

Suau­gu­sie­siems re­ko­men­duo­ja­mos dan­tų pa­stos, tu­rin­čios nuo 1 000 iki 1 450 ppm fluo­ri­do, dan­tų pa­stos kie­kis ant še­pe­tu­ko taip pat tu­ri bū­ti žir­nio dy­džio. 

– Ar pa­kan­ka va­ly­tis dan­tis du kar­tus per die­ną?

– Va­lan­tis dan­tis pa­sta pa­ten­ka į jau iš­va­ly­tus tarp­dan­čius ir jo­je esan­tis fluo­ri­das stip­ri­na dan­tis, ne­lei­džia bak­te­ri­joms ar­dy­ti dan­ties pa­vir­šiaus. Šią pro­ce­dū­rą iš tie­sų rei­kė­tų at­lik­ti bent du kar­tus per die­ną. Nors ry­te daž­nai sku­ba­me, rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad pa­val­gius de­rė­tų luk­te­lė­ti bent 20 mi­nu­čių, kol bur­no­je nu­si­sto­vės rūgš­čių ir šar­mų pu­siaus­vy­ra. Rūgš­tys su­minkš­ti­na dan­tų ema­lį ir, va­lant dan­tis, jis ga­li bū­ti pa­pil­do­mai pa­žei­džia­mas.

Die­ną už­kan­džiau­jant ar pa­val­gius bur­ną pa­ta­ria­ma bent jau iš­si­ska­lau­ti van­de­niu.

– Iri­ga­to­riai. Jie nau­din­gi ar tai tik ma­da?

– Šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rė­ja bur­nos iri­ga­to­riai ir pa­cien­tai daž­nai juos ren­ka­si kaip vie­nin­te­lę tarp­dan­čių va­ly­mo prie­mo­nę. Rei­kė­tų ži­no­ti, kad tarp­dan­čių siū­lo iri­ga­to­rius neats­to­ja, ta­čiau ga­li bū­ti nau­do­ja­mas kaip pa­pil­do­ma prie­mo­nė pro­te­zuo­tiems dan­tims, imp­lan­tams ir bre­ke­tams va­ly­ti.

– Kaip bur­nos būk­lę vei­kia mi­ty­ba? Ko­kius mais­to pro­duk­tus ir gė­ri­mus rei­kė­tų ri­bo­ti ar­ba jų veng­ti, kad bur­nos / dan­tų būk­lė bū­tų ge­res­nė?

– Mi­ty­ba tie­sio­giai nu­le­mia ga­li­mą ka­rie­so at­si­ra­di­mą, dan­te­nų už­de­gi­mą, bur­nos glei­vi­nės pa­žei­di­mus. No­rint su­ma­žin­ti ėduo­nies ri­zi­ką ir iš­sau­go­ti bur­nos svei­ka­tą, rei­kia su­re­gu­liuo­ti tris veiks­nius: bend­rą mais­to kie­kį, daž­nu­mą ir ėduo­nį su­ke­lian­tį mais­tą. Ge­rai su­ba­lan­sa­vus die­nos mi­ty­bos ra­cio­ną, val­gant tris kar­tus per die­ną ir neuž­kan­džiau­jant, są­ži­nin­gai va­lan­tis dan­tis, ap­na­šų bak­te­ri­jos, ko ge­ro, ne­ga­lė­tų il­gai gy­ven­ti, o jų pro­du­kuo­ja­mos rūgš­tys ne­ska­tin­tų ėduo­nies iš­si­vys­ty­mo. Ta­čiau lai­ky­tis to­kio pla­no tur­būt pa­vyks­ta ne­dau­ge­liui.

Pa­tar­čiau kuo la­biau ma­žin­ti cuk­raus, ga­zuo­tų gė­ri­mų, rūgš­čių var­to­ji­mą, veng­ti už­kan­džiau­ti ir lai­ky­tis ra­cio­na­lios mi­ty­bos prin­ci­pų.

– Kar­tais at­ro­do, kad, net ir kruopš­čiai iš­si­va­lius dan­tis, jau­čia­mas ne­ma­lo­nus bur­nos kva­pas. Ko­dėl?

– Taip ga­li bū­ti dėl ap­na­šų, esan­čių ant lie­žu­vio. Joms ša­lin­ti skir­tas lie­žu­vio va­lik­lis. Lie­žu­vis va­lo­mas leng­vu ju­de­siu 1–2 kar­tus nu­brau­kiant ap­na­šas nuo lie­žu­vio šak­nies link ga­liu­ko.

– Ko­kie yra anks­ty­vie­ji įspė­ja­mie­ji ga­li­mų bur­nos svei­ka­tos pro­ble­mų po­žy­miai, ku­riuos tu­rė­tų ži­no­ti vi­si?

– Pa­rau­du­sios, iš­bur­ku­sios, krau­juo­jan­čios, jaut­rios dan­te­nos sig­na­li­zuo­ja apie ga­li­mą ap­na­šų su­si­kau­pi­mą ant dan­tų, dan­te­nų trau­ma­vi­mą.

Dan­tų skaus­mas ar jaut­ru­mas ne vi­sa­da ga­li reikš­ti, kad dan­tys yra su­ge­dę. Dan­tų jaut­ru­mą ga­li su­kel­ti ema­lio ero­zi­ja, dan­te­nų re­ce­si­ja, ema­lio de­fek­tai, dan­tų nu­si­dė­vė­ji­mas. Pras­tą bur­nos kva­pą ga­li su­kel­ti su­si­kau­pu­sios ap­na­šos, dan­tų ėduo­nis.

– Ar yra ko­kių nors nau­jų tech­no­lo­gi­jų ar bur­nos hi­gie­nos prie­mo­nių, ku­rios, jū­sų nuo­mo­ne, per­spek­ty­vios?

– Tik jū­sų pa­čių są­mo­nin­gu­mas.

– Ką pa­tar­tu­mė­te tė­vams, kaip iš­mo­ky­ti vai­kus ge­rų bur­nos hi­gie­nos įpro­čių?

– Pir­miau­sia – pa­tys tė­vai tu­rė­tų at­sa­kin­gai, są­ži­nin­gai va­ly­tis dan­tis ir ro­dy­ti pa­vyz­dį vai­kams.

Dar net neiš­dy­gus nė vie­nam dan­tu­kui, tė­vai tu­rė­tų va­ly­ti ir ma­sa­žuo­ti dan­te­nas. Taip bus už­tik­rin­ta šva­ri ir svei­ka ap­lin­ka dygs­tan­tiems pie­ni­niams dan­tu­kams.

Iš­dy­gus pir­ma­jam dan­tu­kui, jį rei­kia va­ly­ti su­drė­kin­ta mar­le, vė­liau – gu­mi­niu ant­pirš­čiu-še­pe­tė­liu ar tik še­pe­tė­liu. Jis tu­rė­tų bū­ti minkš­tas, gal­vu­tė ma­ža, pri­tai­ky­ta vai­ko bur­ny­tei. Bū­ti­nai su­pla­nuo­ki­te vi­zi­tą pas gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą pir­ma­jai ap­žiū­rai.

Iki 6–7 me­tų vai­kui dan­tis tu­rė­tų va­ly­ti tė­vai, o jei­gu ma­žy­lis pa­ts va­lo­si, tė­vai tu­rė­tų pa­tik­rin­ti va­ly­mo efek­ty­vu­mą ir pri­rei­kus pa­tys per­va­ly­ti vi­sus dan­tis. Vai­kus mo­ty­vuo­ja pri­zai, vaiz­di­nės prie­mo­nės ar pa­siek­ti tiks­lai. To­dėl dan­tis va­ly­tis ga­li­ma pa­si­sta­čius smė­lio laik­ro­dį, nau­do­jant įvai­rias pro­gra­mė­les ar ka­len­do­rius. Pa­žiū­rė­ki­te kar­tu fil­mu­kus apie su­ge­du­sius dan­tis.

– Kaip daž­nai rei­kia kreip­tis į hi­gie­nis­tą? Ko­dėl?

– Pro­fe­sio­na­li bur­nos hi­gie­na – tai dan­tų ap­na­šų ir mi­ne­ra­li­zuo­tų ap­na­šų (ak­me­nų) ša­li­ni­mas. Virš­dan­te­ni­niai ir po­dan­te­ni­niai konk­re­men­tai (ak­me­nys) ša­li­na­mi nau­do­jant ult­ra­gar­si­nį ska­le­rį ir ran­ki­nius pe­rio­don­to­lo­gi­nius inst­ru­men­tus. Pig­men­ti­nės ap­na­šos nu­po­li­ruo­ja­mos oro ab­ra­zi­jos bū­du.

Po pro­ce­dū­ros pa­cien­tai ap­mo­ko­mi in­di­vi­dua­lios bur­nos hi­gie­nos: kaip tai­syk­lin­gai pri­žiū­rė­ti dan­tis na­muo­se, ko­kias prie­mo­nes nau­do­ti.

Pro­ce­dū­ros daž­nu­mas pri­klau­so nuo in­di­vi­dua­lios hi­gie­nos įgū­džių. Daž­niau­siai re­ko­men­duo­ja­ma pro­fe­sio­na­lią hi­gie­ną at­lik­ti 1–2 kar­tus per me­tus. Jei su­si­du­ria­ma su pe­rio­don­to pa­to­lo­gi­ja, pro­ce­dū­rą rei­kė­tų kar­to­ti kas 3–4 mė­ne­sius.

Bur­nos hi­gie­nai ne­rei­ka­lin­gas siun­ti­mas. Ga­li­ma re­gist­ruo­tis sa­va­ran­kiš­kai pa­gal po­rei­kį.

Apie dan­tų ba­li­ni­mą

Šią pro­ce­dū­rą rei­kė­tų rink­tis ge­rai ap­svars­čius sa­vo lū­kes­čius, fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ir no­ri­mą pa­siek­ti re­zul­ta­tą. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad ne vi­sais at­ve­jais ga­li­ma iš­gau­ti no­ri­mą spal­vą, dan­tys ga­li tap­ti jaut­rūs.

Dan­tų ba­li­ni­mo va­rian­tai:

1. Odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­te (la­ze­riu, UV ar LED lem­pa ir ba­li­na­mo­sio­mis me­džia­go­mis).

2. Na­muo­se (in­di­vi­dua­lio­mis ba­li­ni­mo ka­po­mis ir ba­li­ni­mo ge­liu, juos­te­lė­mis, pieš­tu­kais).

Dan­tis ga­li­ma ba­lin­ti kar­tą per me­tus.

Dan­tų ne­ga­li­ma ba­lin­ti, jei pa­di­dė­jęs dan­tų jaut­ru­mas, ser­ga­te pe­rio­don­to li­go­mis.

Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad plom­bos, vai­ni­kė­liai, la­mi­na­tės, im­plan­tai ne­bą­la.

Ši pro­ce­dū­ra at­lie­ka­ma ne jau­nes­niems kaip aš­tuo­nio­li­kos me­tų as­me­nims.

