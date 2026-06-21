Jei vaistai nuo refliukso vartojami be reikalo

Skaičiuojama, kad vien Jungtinėje Karalystėje (JK) iki 10 mln. suaugusiųjų vartoja vaistus nuo nuolatinio skrandžio rūgšties refliukso, dar žinomo kaip gastroezofaginio refliukso liga (GERL). Ši liga pasireiškia, kai skrandžio rūgštis nuolatos kyla stemple link gerklės, tai paprastai lydi rėmuo (deginimo pojūtis krūtinės ląstoje ar gerklėje). Tačiau organizacijos „Functional Gut Clinic“ atliktas tyrimas atskleidė, kad net 66 proc. žmonių, kuriems buvo įtariamas refliuksas, šio sutrikimo iš tiesų neturėjo, praneša „LADbible“.
Manoma, kad didžioji dalis tų, kurie galvoja sergantys refliuksu, iš tikrųjų susiduria su kitomis būklėmis, pvz., funkciniu rėmeniu arba SIBO (padidėjusio bakterijų kiekio plonojoje žarnoje sindromu).
Mokslininkai ištyrė daugiau nei 700 žmonių, vartojančių vaistus nuo refliukso šešiose JK ligoninėse, ir nustatė, kad tik trečdalis pacientų iš tikrųjų atitiko šios ligos diagnozės kriterijus. Vertinant proporcingai, tai reiškia, kad maždaug 6 mln. žmonių JK šiuos vaistus vartoja be reikalo ir jiems reikalingas visiškai kitoks gydymas.
Kai nereceptiniai vaistai bei mitybos ir gyvensenos pokyčiai nepadeda, maždaug 5–10 mln. žmonių yra išrašomi skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai, vadinami protonų siurblio inhibitoriais (PSI). Tačiau gydytojas gastroenterologas profesorius Anthony Hobsonas teigė, kad daugeliui šie vaistai tapo tiesiog „pleistru“, paslepiančiu problemą.
Jis įspėjo: nors šie vaistai sumažina simptomus, PSI preparatai pašalina net 80 proc. skrandžio rūgšties. Tai gali turėti „stiprų neigiamą poveikį“ žarnyno mikrobiomai ir padidinti skrandžio infekcijų riziką tiems žmonėms, kurių organizmas iš tikrųjų neišskiria per daug rūgšties.
„Milijonai žmonių kenčia nuo šių simptomų, o jų poveikis gyvenimo kokybei, nedarbingumui ir ilgaamžiškumui gali būti griaunantis, – pridūrė jis. – Jei pavyktų tiksliai nustatyti priežastis ir paskirti efektyvų gydymą, kad refliuksas nebekeltų simptomų ar žalos, tai turėtų milžinišką teigiamą įtaką.“
Profesorius taip pat pabrėžė gyvensenos pokyčių svarbą, nes tokie veiksniai kaip alkoholis, antsvoris ir rūkymas gali sukelti arba drastiškai pabloginti rūgšties refliuksą.
Sveikatos priežiūros specialistai rekomenduoja kreiptis į šeimos gydytoją, jei gyvensenos pokyčiai ir vaistinėje įsigyti vaistai nepadeda palengvinti simptomų. Taip pat pasikonsultuoti su gydytoju būtina, jei rėmuo vargina beveik kasdien arba jei pasireiškia kiti simptomai, pvz.: maistas stringa gerklėje, dažnai pykina (vemiama) arba be jokios aiškios priežasties krinta svoris.
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