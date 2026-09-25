Jaučiatės visiškai sveiki? Daugiau nei pusė turinčiųjų šią problemą apie ją nežino

Oksfordo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „BMJ Public Health“. Jame naudoti 2022–2025 metais į programą „Our Future Health“ įtrauktų žmonių duomenys.
Aukštu kraujospūdžiu tyrime laikytas 140/90 mmHg arba didesnis rodiklis.
Šeši iš dešimties apie būklę nežinojo
Mokslininkai apskaičiavo, kad aukštą kraujospūdį turėjo daugiau nei trečdalis – 37 proc. – tyrime dalyvavusių suaugusiųjų.
Maždaug šeši iš dešimties tokių žmonių nebuvo diagnozuoti ir nežinojo turintys hipertenziją.
Tyrėjai būtent didelį nediagnozuotų hipertenzijos atvejų skaičių ir jų dalį įvardijo kaip vieną ryškiausių tyrimo rezultatų.
Aukštas kraujospūdis vyrams buvo nustatomas beveik 50 proc. dažniau nei moterims – jį turėjo 42 proc. vyrų ir 29 proc. moterų. Hipertenzija taip pat buvo dažnesnė tarp vyresnio amžiaus žmonių.
Pusei gydomų pacientų kraujospūdis išliko per aukštas
Tyrimas atskleidė problemą ir tarp jau diagnozuotų žmonių. Tik pusei suaugusiųjų, kurie dėl aukšto kraujospūdžio buvo gydomi šeimos gydytojo, jis buvo tinkamai kontroliuojamas.
„Our Future Health“ vyriausiojo medicinos pareigūno pavaduotojas, šeimos gydytojas ir „Oxford Population Health“ klinikinis tyrėjas Iainas Turnbullas teigė, kad nėra aišku, kodėl 50 proc. pacientų, nurodžiusių, kad vartoja kraujospūdį mažinančius vaistus, hipertenzija vis tiek nebuvo suvaldyta.
Pasak jo, žmonių kraujospūdis labai skiriasi. Kai kuriems pacientams reikia keisti vaistų dozę arba vartoti du ar daugiau skirtingų preparatų, kol kraujospūdis tampa kontroliuojamas.
Jam įtakos gali turėti ir kitos sveikatos būklės bei vartojami vaistai.
Įtakos gali turėti ir kasdieniai veiksniai
I. Turnbullas taip pat atkreipė dėmesį į praktines ir socialines aplinkybes. Šalutinis vaistų poveikis, sudėtingos gydymo schemos bei kiti sveikatos ar gyvenimo rūpesčiai gali apsunkinti reguliarų vaistų vartojimą.
Kraujospūdžiui įtakos taip pat gali turėti kūno svoris, mityba, suvartojamos druskos kiekis, alkoholis ir fizinis aktyvumas.
Todėl, pasak specialisto, vienas aukštas kraujospūdžio rodmuo gali turėti įvairių paaiškinimų ir neturėtų būti vertinamas vien kaip paciento ar sveikatos priežiūros specialisto veiksmų rezultatas.
Įvardijo ir tyrimo apribojimus
Tyrėjai neturėjo duomenų apie išrašytus vaistus, todėl negalėjo nepriklausomai patikrinti, ar tyrimo dalyviai iš tiesų vartojo nurodytus kraujospūdį mažinančius preparatus.
Be to, vieną dieną atliktas kraujospūdžio matavimas nebūtinai atspindi žmogui įprastą kraujospūdį.
Vis dėlto I. Turnbullas teigė, kad net ir atsižvelgus į šiuos apribojimus 50 proc. rodiklio nelaikytų patenkinamu.
„Nuolat aukštas kraujospūdis didina insulto ir širdies ligų riziką, o jį suvaldžius ši rizika sumažėja“, – sakė jis.
Pažanga sustojo maždaug prieš 15 metų
Tyrėjų teigimu, 2000-aisiais aukšto kraujospūdžio nustatymas ir kontrolė gerokai pagerėjo, tačiau maždaug nuo 2011 metų pažanga sustojo.
Taip pat pastebėta požymių, kad po COVID-19 pandemijos tendencijos galėjo blogėti. Mokslininkai nurodė, kad tam galėjo turėti įtakos pandemijos metu sutrikęs sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
Pagrindinis tyrimo autorius, „Oxford Population Health“ medicinos statistikas Wenyu Liu pabrėžė, kad hipertenzija dažniausiai yra „tylusis žudikas“, o dabartinis aukšto kraujospūdžio nustatymo ir gydymo būdas, jo vertinimu, nėra tinkamas.
Jo teigimu, tyrimas parodė hipertenzijos paplitimą skirtingose gyventojų grupėse ir išryškino poreikį taikyti tiek visai visuomenei skirtas prevencijos priemones, tiek tikslinį gydymą žmonėms, kuriems kyla didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Britų širdies fondo vyriausiasis mokslo ir medicinos pareigūnas profesorius Bryanas Williamsas teigė, kad tyrimas atskleidžia didelį nenustatyto aukšto kraujospūdžio mastą Jungtinėje Karalystėje ir sunkumus kontroliuojant kraujospūdį žmonėms, kurie jau gydomi.
Pasak jo, geresnis hipertenzijos nustatymas ir gydymas galėtų padėti dešimtims tūkstančių žmonių išvengti infarkto ir insulto.
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