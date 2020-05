Įvedus kvotas punktuose, didmiesčiuose mažės tyrimų apimtys

Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai paskirsčius kvotas, kiek ėminių per parą galima imti mobiliuose punktuose, didmiesčių atstovai teigia, jog tyrimų apimtys dėl to sumažės.

Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras sakė, jog 350 ėminių, kuriuos Kaune bus galima paimti per parą, yra perpus nei maksimalūs punkto pajėgumai, todėl daliai žmonių gali reikėti ilgiau palaukti profilaktinių tyrimų, bet džiaugėsi, kad nuo šiol savivaldybė galės tiksliai žinoti, kiek ėminių gali paimti.

„Labai gerai, kad yra nustatytos konkrečios kvotos ir yra fiksuotas tam tikras dydis, kurį mes žinosime tiksliai, į ką orientuotis“, – BNS sakė jis.

Anksčiau šie skaičiai buvo iš vakaro derinami pagal laboratorijų pajėgumus.

„Mūsų pajėgumai ir tyrimai, kuriuos atlikdavome anksčiau, buvo kai kuriomis dienomis panašūs, kai kuriomis dienomis buvo gerokai didesni. Atliekama tyrimų būdavo iki 700 per dieną“, – sakė P. Keras.

Jis sakė, kad šis kiekis visai Kauno apskričiai, turint galvoje, kad bus atliekami profilaktiniai tyrimai, nėra didelis, todėl šių greičiausiai reikės palaukti, pavyzdžiui, darželių, vaistinių ar parduotuvių darbuotojams.

Vis dėlto jis teigia, kad žmones, turinčius simptomų, bus stengiamasi ištirti kaip galima greičiau.

„Tikrai stengsimės, kad visi atvejai, kurie yra su požymiais, kuriuos būtinai reikia ištirti, jie bus ištirti, daugiau turbūt kalbame apie tai, kad ilgiau truks ir mažiau bus ištiriama profilaktinių atvejų“, – sakė P. Keras.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas teigė skeptiškai vertinantis ministro nurodytą kiekį.

„Jeigu tai būtų ne mažiau 300, tai būtų protu suvokiama, nes dabar iki 300, tai dar pasitikslinau – šiandien keltu atplaukia maždaug 200 keleivių, kažkur 50-60 žmonių, kurie registruojasi per 1808, ir virš 40 atskrenda privačiu lėktuvu į Palangą. Tai vienos dienos norma jau kaip ir yra pilna“, – BNS sakė uostamiesčio vadovas.

„Čia ir be Šilutės, ir be Kretingos, ir be Klaipėdos rajono, be Skuodo, be Neringos“, – pridūrė jis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis BNS teigė, kad nustatytas ėminių kiekis per parą leis sostinėje palikti vieną mobilųjį punktą, jų šiuo metu yra trys.

„Galėsime susimažinti mobiliųjų punktų skaičių – turbūt liks tik vienas mobilus punktas“, – teigė P. Poderskis.

Jo teigimu, šiuo metu per parą trijuose mobiliuose punktuose paimama apie 1 tūkst. ėminių.

A. Verygos sprendime numatyta, kad sostinėje bus galima paimti 450 ėminių.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis sakė, jog punkte šiuo metu eilių nėra, todėl ši kvota neturėtų smarkiai pakeisti darbo.

„Anksčiau būdavo vienu metu ir mažiau tų išduodamų terpių, tačiau viskas buvo normaliai susidėlioję. Kiek duodama, tiek ir padaro, susidėlioja pagal tas grupes, kurioms privaloma, kad būtų paimti tie tyrimai. Neturime didesnės problemos šiai dienai“, – sakė jis.

Vilniuje esančiuose mobiliuose punktuose bus galima paimti 450 ėminių laboratoriniams tyrimams, Kaune – 350, Klaipėdoje – 300, – Šiauliuose – 200, Marijampolėje – 150, Panevėžyje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje – po 130.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, jog kvotos įvestos siekiant užtikrinti, kad išsitirti galėtų tie, kam tai padaryti yra būtina.

Per praėjusią parą laboratorijose buvo ištirti 2378 ėminiai, iš viso dėl koronaviruso ištirta 231 tūkst. 104 ėminiai.