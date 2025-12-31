 Įvaiz­džio kon­sul­tan­tė Giedrė Ši­me­lie­nė: ke­liuo­si ir ži­nau, kad tu­riu šią die­ną

Įvaiz­džio kon­sul­tan­tė Giedrė Ši­me­lie­nė: ke­liuo­si ir ži­nau, kad tu­riu šią die­ną

2025-12-31 23:59
Ra­sa Ro­žins­kie­nė

Ji įplas­no­ja švy­tin­ti, be­si­šyp­san­ti. Už­si­sa­ko bu­te­liu­ką van­dens. Su įvaiz­džio kon­sul­tan­te Gied­re Ši­me­lie­ne esa­me bend­ra­vu­sios te­le­fo­nu sti­liaus klau­si­mais. Kai praė­ju­sį lapk­ri­tį su­si­ra­ši­nė­jo­me ži­nu­tė­mis, ji mi­nė­jo, kad gu­li li­go­ni­nė­je, gy­do­si vė­žį. Ra­šė, kad šva­rios min­tys ir po­zi­ty­vus po­žiū­ris pa­de­da iš­lik­ti ra­miai ir priim­ti ne­ti­kė­tą diag­no­zę.

Giedrė Šimelienė
Giedrė Šimelienė / Djurk photography nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

– Ra­šė­te, kad kai rei­kės straips­nio apie min­čių ga­lią, duo­čiau ži­no­ti. Štai aš čia. Pir­ma min­tis, ku­ri ki­lo iš­gir­dus apie jū­sų li­gą – dar vie­na šių die­nų dar­bo­ho­liz­mo au­ka. Jau­na, gra­ži, per­fek­cio­nis­tė. Sku­bė­ji­mo ir kon­ku­ren­ci­jos vi­suo­me­nė­je dar­bas daž­nai bū­na pa­grin­di­nis stre­so in­di­ka­to­rius, o su stre­su atei­na ir li­ga...

– Iš pir­mo žvilgs­nio sti­lis­tės dar­bas tik­rai svei­ka­tai ne­kenks­min­gas (šyp­so­si). Su­sir­gu­si on­ko­lo­gi­ne li­ga ėmiau do­mė­tis, ko­dėl taip at­si­ti­ko. Ma­tyt, ne­mo­kė­jau tvar­ky­tis su sa­vo emo­ci­jo­mis. Iš pri­gim­ties esu la­bai jaut­ri, em­pa­tiš­ka. Gal­būt ne­mo­kė­jau brėž­ti ri­bų tarp sa­vęs ir klien­tų? Ne­mo­kė­jau pa­sa­ky­ti „ne“? Ne­mo­kė­jau at­skir­ti dar­bo nuo sa­vo emo­ci­jų? Jos, ma­tyt, kau­pė­si kū­ne ir ga­liau­siai pra­ne­šė apie sa­ve.

Li­ga – lyg pa­slap­tis, kiek­vie­nam at­si­sklei­džianti sa­vaip, pa­lie­kanti pa­mo­ką, ku­ri daž­nai tam­pa aiš­ki tik nuė­jus il­gą sa­via­na­li­zės ke­lią.

– Ką neįp­ras­to pa­ju­to­te sa­vo kū­ne? Kas jums su­kė­lė įta­ri­mų?

– Man 42-eji. Ki­lo ne­ri­mas, kai pra­si­dė­jo mo­te­riš­ki pa­krau­ja­vi­mai ne menst­rua­ci­jų cik­lo me­tu. Ėmė var­gin­ti keis­ti skaus­mai, silp­nu­mas, pra­dė­jo slink­ti plau­kai. Nusp­ren­džiau pa­si­da­ry­ti krau­jo ty­ri­mus. Trū­ko fe­ri­ti­no. Pa­pil­džius ge­le­žies at­sar­gas, si­tua­ci­ja ma­žai pa­si­kei­tė. Nusp­ren­džiau pa­si­kon­sul­tuo­ti su gi­ne­ko­lo­ge. Ra­dau nuo­sta­bią, tar­si pa­ties Die­vo man siųs­tą. Įp­ras­ti­nės ap­žiū­ros me­tu imant te­pi­nė­lį pa­si­ro­dė krau­jas. Gy­dy­to­jai jis iš­syk su­kė­lė įta­ri­mą.

Po po­ros sa­vai­čių su­lau­kiau skam­bu­čio at­va­žiuo­ti. Tu­rė­da­ma min­ty­se šių die­nų ei­les, pa­klau­siau, ka­da. At­sa­ky­mas nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo: „Da­bar.“

Li­ga – lyg pa­slap­tis, kiek­vie­nam at­si­sklei­džianti sa­vaip, pa­lie­kanti pa­mo­ką, ku­ri daž­nai tam­pa aiš­ki tik nuė­jus il­gą sa­via­na­li­zės ke­lią.

At­vy­ku­si su­ži­no­jau, kad ma­no gim­do­je ras­ta vė­ži­nių ląs­te­lių ir gi­ne­ko­lo­gė jau už­ra­šiu­si ma­ne vi­zi­tui į Kli­ni­kas. To­liau se­kė biop­si­jos ir vėl 2–3 sa­vai­čių lau­ki­mas su ga­lu­ti­ne diag­no­ze: gim­dos kak­le­lio vė­žys. De­ja, jau ne pir­mos sta­di­jos. Gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas spren­dė, ką da­ry­ti: skir­ti spin­du­li­nį gy­dy­mą su che­mo­te­ra­pi­ja ar ope­ruo­ti. Nusp­ren­dė ša­lin­ti gim­dą, kad li­ga ne­plis­tų į vi­daus or­ga­nus. Po ope­ra­ci­jos ir ty­ri­mų paaiš­kė­jo, kad vė­žio ląs­te­lių ras­ta ir jo­je. Išė­mė ne tik gim­dą, bet ir daug au­di­nių ap­lin­kui, limf­maz­gius iš pil­vo.

– Daž­nai mo­te­rys, iš­gir­du­sios on­ko­lo­gi­nę diag­no­zę, nu­spren­džia paieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių gy­dy­mo bū­dų, teig­da­mos, kad po pei­liu at­si­gul­ti vi­sa­da su­spės. Ar jums ne­bu­vo pa­na­šių min­čių?

– Gy­dy­to­jas, pra­ne­šęs ži­nią, bu­vo be ga­lo jaut­rus, em­pa­tiš­kas. Ma­čiau, kaip jam sun­ku rink­ti žo­džius. Ka­dan­gi jau ke­le­tą me­tų ėjau są­mo­nin­gu­mo ke­liu, da­riau kvė­pa­vi­mo pra­ti­mus, me­di­ta­vau, jo žo­džius priė­miau ga­na ra­miai. Pa­sa­kiau, kad da­ry­siu vis­ką, kas nuo ma­nęs pri­klau­so, ir pa­si­ti­kė­siu me­di­kais. 

Apie ne­tra­di­ci­nę me­di­ci­ną net ne­mąs­čiau, nes vė­žys jau bu­vo to­li pa­žen­gęs. Už­tai svei­ki­mo pro­ce­se nau­do­jau vis­ką – ir kas tra­di­ciš­ka, ir kas ne­tra­di­ciš­ka, jei tik jau­čiau, kad man tai pa­de­da su­val­dy­ti si­tua­ci­ją. Tar­ki­me, po ope­ra­ci­jos la­bai ti­no apa­ti­nė kū­no da­lis – pil­vas, ko­jos. Pa­leng­vin­ti šią pro­ble­mą pa­dė­jo lim­fod­re­na­ži­nis ma­sa­žas – pro­ce­dū­ra, ku­rios me­tu in­ten­sy­vi­na­ma lim­fo­ta­ka. Dar – kvė­pa­vi­mo pra­ti­mai, me­di­ta­ci­ja, jo­ga, šo­kis.

– Nors ne­ga­li­me teig­ti, kad šios pra­kti­kos ga­lė­tų tie­sio­giai iš­gy­dy­ti vė­žį, bet fak­tas, kad jos reikš­min­gai pri­si­de­da prie gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, or­ga­niz­mo at­spa­ru­mo stip­ri­ni­mo, stre­so ma­ži­ni­mo, ge­res­nės mie­go ko­ky­bės, ga­lų ga­le, žmo­gaus emo­ci­nės ge­ro­vės.

– Dau­giau do­mė­tis šio­mis pra­kti­ko­mis pra­dė­jau per CO­VID-19 pan­de­mi­ją. Ta­da, kai vi­si už­si­da­rė­me. Ėmiau pra­kti­kuo­ti jo­gą, są­mo­nin­gą kvė­pa­vi­mą, dėl to žy­miai pa­dau­gė­jo ener­gi­jos, pa­ge­rė­jo nuo­tai­ka.

Nuo vai­kys­tės ka­ma­vau­si dėl stip­rių mig­re­ni­nių gal­vos skaus­mų, bet juos ken­tė ir ma­no ma­ma, to­dėl tai at­ro­dė lyg sa­vai­me su­pran­ta­ma – šei­mos pa­vel­das. Prieš ke­tu­rio­li­ka me­tų, gi­mus sū­nui, nu­spren­džiau mė­gin­ti ką nors keis­ti. Pra­dė­jau nuo mi­ty­bos: at­si­sa­kiau cuk­raus, bal­tų mil­tų, pie­no pro­duk­tų, mė­sos. Gal­vos skaus­mai din­go! Nuo to lai­ko iki pat šios die­nos net ne­pri­si­me­nu, ka­da man pa­sku­ti­nį­syk skau­dė­jo gal­vą.

Su­sir­gu­si ėmiau kel­ti klau­si­mų, gal ma­no mi­ty­ba ne­ge­ra, jei ji ne­pa­dė­jo ap­si­sau­go­ti nuo vė­žio? Ėmiau do­mė­tis prieš­vė­ži­ne mi­ty­ba, kal­bė­tis su įvai­riais šios sri­ties spe­cia­lis­tais. In­for­ma­ci­jos šia te­ma daug, de­ja, ji la­bai kont­ro­ver­siš­ka.

Mokykitės nuraminti savo mintis, ieškokite būdų, kaip atpalaiduoti kūną, nes jis - vieninteliai mūsų namai, kol esame Žemėje.

Ti­kiu moks­lu, o moks­las sa­ko, kad bū­tent mi­ty­ba yra mū­sų ge­ros sa­vi­jau­tos ir svei­ka­tos pa­grin­das. Klau­siau spe­cia­lis­tų, ko­dėl su­si­rgau, jei mai­ti­nau­si tin­ka­mai? Jie man pa­ta­rė mi­ty­bos ne­keis­ti – val­gy­ti taip, kaip ir anks­čiau. Dar sa­kė, kad ma­no li­ga ga­lė­jo at­si­ras­ti dėl emo­ci­jų ar ge­ne­ti­kos. Ma­no tė­tis prieš me­tus mi­rė nuo pro­sta­tos vė­žio. Tie­są sa­kant, vi­si mes sa­vo or­ga­niz­me tu­ri­me vė­žio ląs­te­lių, ku­rios snau­džia, bet tam tik­ro­se si­tua­ci­jo­se, ne­re­tai vei­kia­mos mū­sų emo­ci­jų, ak­ty­vuo­ja­si.

– Va­di­na­si, mū­sų tiks­las – kad tų ne­pa­lan­kių si­tua­ci­jų bū­tų kuo ma­žiau ar­ba kad mes mo­kė­tu­me, joms už­klu­pus, iš­lik­ti emo­ciš­kai sta­bi­lūs? Be­je, ko­kia bu­vo pir­ma jū­sų reak­ci­ja? Ar perė­jo­te vi­sus tuos pra­ga­ro ra­tus ir li­gos už­klup­to žmo­gaus sa­vig­rau­žos sta­di­jas: „ko­dėl man“, „už ką Die­vas ma­ne bau­džia“ ir pan.?

– Pir­ma ma­no reak­ci­ja bu­vo vi­siš­kai ki­to­kia: yra taip, kaip yra, da­bar tu­riu su­ži­no­ti, ką ga­liu da­ry­ti pa­ti, o ką pa­lie­ku me­di­kams. Esu są­mo­nin­gas žmo­gus ir su­pra­tau, kad šio­je si­tua­ci­jo­je ga­li bū­ti įvai­riau­sių sce­na­ri­jų, bet nuo pir­mos aki­mir­kos, vos tik su­ži­no­jau apie li­gą, ti­kė­jau, kad pa­sveik­siu.

Gal­būt sun­kiau­sia bu­vo priim­ti spren­di­mą, ką sa­ky­ti ir ko ne­sa­ky­ti sa­vo ar­ti­mie­siems. Tu­riu paaug­lį sū­nų, jaut­rų vai­ki­ną, ma­mą, prieš me­tus pa­lai­do­ju­sią vy­rą. Jai nie­ko ne­sa­kiau iki pat ope­ra­ci­jos. Sū­nui pa­sa­kiau jau po vis­ko, su­lau­ku­si pa­sku­ti­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tų.

Gu­lė­da­ma li­go­ni­nė­je ir sveik­da­ma sten­giau­si bend­rau­ti tik su tais žmo­nė­mis, ku­rie ma­nęs ne­gai­lė­jo. Nie­ka­da ne­no­rė­jau bū­ti au­ka. Ir da­bar pri­ven­giu žmo­nių, ku­riems nuo­lat vis kas nors ne­ge­rai, ku­rie nuo­lat vai­di­na au­ką: blo­ga vals­ty­bė, blo­gi tė­vai, blo­ga karma… Gy­ve­na­me to­kiais pui­kiais lai­kais, to­kio­mis pui­kio­mis są­ly­go­mis, kad tik­rai ne­tu­rė­tu­me dėl nie­ko skųs­tis ar ko nors kal­tin­ti.

Jei pa­te­kau į to­kią si­tua­ci­ją – va­di­na­si, pri­va­lau au­gin­ti, to­bu­lin­ti sa­ve. Pir­miau­sia dirb­ti su sa­vo emo­ci­jo­mis. Sup­ra­tau, kad ne­ga­liu pa­si­duo­ti – tu­riu pada­ry­ti iš­va­das ir ju­dė­ti pir­myn. Be jo­kių kal­ti­ni­mų. Anks­čiau bu­vau di­de­lė per­fek­cio­nis­tė ir vi­sas ne­ga­ty­vias emo­ci­jas lai­ky­da­vau sa­vy­je.

– So­cia­li­niuo­se tink­luo­se da­li­ja­tės šo­kio įra­šais. Pra­dė­jo­te šok­ti? Ar šo­kis pa­dė­jo jums iš­lais­vė­ti?

– Tą pa­čią die­ną, kai tik su­ži­no­jau, kad ser­gu vė­žiu, iš­si­nuo­mo­jau šo­kių stu­di­ją ir nuė­jau šok­ti. Kai pa­skęs­ti kas­die­ny­bės ru­ti­no­je, ap­gau­lin­gai at­ro­do, kad vi­sas lai­kas yra ta­vo. Juk ne­gal­vo­ji, kad ry­to­jaus ga­li ir ne­bū­ti. Šian­dien aš ke­liuo­si ir ži­nau, kad tu­riu šią die­ną.

Lauk­da­ma ope­ra­ci­jos kas­dien šo­kau. Te­be­šo­ku iki šiol. Vi­są gy­ve­ni­mą drau­ga­vau su ju­de­siu, bet ne­pro­fe­sio­na­liai.

Giedrė Šimelienė
Giedrė Šimelienė / Giedrės Šimelienės asmeninio archyvo nuotr.

Pra­dė­ju­si šok­ti, ėmiau kel­ti vaiz­do siu­že­tus į so­cia­li­nius tink­lus. Tai neįp­ras­ti šo­kiai. Juos aš va­di­nu sa­vo šir­dies mu­zi­ka. Moks­liš­kiau – eks­ta­ti­niais šo­kiais (angl. ecs­ta­tic dan­ce), ku­rie yra me­di­ta­ty­vus, sa­vęs iš­raiš­kos ir ju­de­sio te­ra­pi­jos bū­das, pa­de­dan­tis žmo­gui at­si­pa­lai­duo­ti.

Dirb­da­ma sti­lis­te pa­ste­bė­jau, kad dau­gu­ma mo­te­rų – la­bai su­si­kaus­čiu­sios. Nep­rii­ma sa­vęs, ne­my­li sa­vo kū­no. Kai pra­dė­jau šok­ti ir da­ly­tis vaiz­dais, dau­ge­liui mo­te­rų tai re­zo­na­vo. Su­ži­no­ju­sios, kad šo­ku vie­na, pa­si­pra­šė prii­ma­mos. Da­bar mes suei­na­me, pa­ju­da­me, mo­te­riš­kai pa­si­kal­ba­me. Tar­si leng­va, bet la­bai ma­lo­ni ir pa­vei­ki te­ra­pi­ja. Čia ne­rei­kia jo­kio moks­lo – tik už­si­merk­ti, at­si­pa­lai­duo­ti ir jaus­ti sa­vo kū­ną.

– Šo­kis, ju­de­sys iš­lais­vi­na kū­ną, kvė­pa­vi­mo pra­ti­mai – min­tis. Tai jū­sų žo­džiai?

– Taip. Min­tys – ga­lin­ga jė­ga, o įvai­rios kvė­pa­vi­mo tech­ni­kos pa­de­da jas iš­va­ly­ti. Ne tik iš­va­ly­ti, bet ir su­ma­žin­ti skaus­mą.

Po ope­ra­ci­jos te­ko de­šimt die­nų gu­lė­ti li­go­ni­nė­je. Skau­dė­jo kū­ną, ne­ga­lė­jau vaikš­čio­ti. Vi­sa tai man, to­kiai ak­ty­viai, iš­ties bu­vo kan­čia. Ta­da da­riau kvė­pa­vi­mo pra­ti­mus, ku­rie pa­dė­jo su­si­tvar­ky­ti su min­ti­mis, nes jos žmo­gų tiek įbau­gi­na, tiek ir įga­li­na – ne­ly­gu, kur jas nu­kreip­si. Kam gal­vo­ti apie blo­gus da­ly­kus, jei ga­li­ma gal­vo­ti apie ge­rus?

– Ko­kia šiuo me­tu yra jū­sų die­nos ru­ti­na?

– Pa­na­ši kaip ir anks­čiau. Gal tik ma­žiau dir­bu, dau­giau lai­ko ski­riu sau. At­si­sa­kau pa­siū­ly­mų, ku­rie, ma­tau, su­teiks dau­giau stre­so nei ge­rų emo­ci­jų.

Ke­liuo­si anks­ti – 4–5 val., bet tai da­rau la­bai daug me­tų. Ei­nu mie­go­ti apie 22 val. Po ry­ti­nių pro­ce­dū­rų iš­ge­riu puo­de­lį ka­vos be pie­no ir be cuk­raus. Prieš tai – stik­li­nę šil­to van­dens, kad suak­ty­vin­tų virš­ki­ni­mą. Tuo­met skai­tau. Esu pri­klau­so­ma nuo kny­gų. Do­mi­na vis­kas – nuo są­mo­nin­gu­mo li­te­ra­tū­ros iki poe­zi­jos ar ro­ma­nų. Kar­tais vie­toj kny­gos ren­kuo­si kvė­pa­vi­mą, ki­tą­syk – me­di­ta­ci­ją. Ku­rį lai­ką vi­di­niu žvilgs­niu ste­biu sa­vo kū­ną. Iš pra­džių at­ro­do, kad tai nie­ko ne­duo­da, bet pa­skui įpran­ti sa­ve ste­bė­ti, su­gau­dy­ti ne­tin­ka­mas emo­ci­jas, kol jos dar ne­spė­jo įsi­siau­tė­ti.

Esu sąmoningas žmogus ir supratau, kad šioje situacijoje gali būti įvairiausių scenarijų, bet nuo pirmos akimirkos, vos tik sužinojau apie ligą, tikėjau, kad pasveiksiu. 

Ši pra­kti­ka la­bai pa­de­da ir dar­be. Tar­ki­me, atei­na koks nors su­dir­gęs klien­tas ir tu ga­li la­bai grei­tai pe­rim­ti jo ne­ga­ty­vias emo­ci­jas. Ta­čiau ga­li nuo jų ir at­si­ri­bo­ti, jei su­pran­ti, kad tai jo, o ne ta­vo.

Iš­mok­ti sa­ve ste­bė­ti yra la­bai ge­rai. Ypač jei ten­ka daug bend­rau­ti su žmo­nė­mis. Daug sa­vęs ati­duo­du, nes ki­taip tie­siog ne­mo­ku. Tačiau ta­da man rei­kia sa­ve su­si­rink­ti, nes nuo pa­sau­lio, žmo­nių mes nė vie­nas ne­ga­li­me at­si­ri­bo­ti.

To­liau – jo­ga ar­ba šo­kiai (na­muo­se), pus­ry­čiai ir dar­bas – nuo­to­liu ar­ba pas klien­tus.

– Skai­čiai jū­sų pa­se ge­ro­kai pra­si­len­kia su jū­sų jau­nat­viš­ka iš­vaiz­da. Tur­būt daž­nai su­lau­kia­te klau­si­mo, kur yra jū­sų gro­žio, jau­nys­tės pa­slap­tis?

– Nes­lėp­siu, daž­nai mo­te­rys tei­rau­ja­si, ką da­rau. Re­cep­tas pa­pras­tas: die­nos re­ži­mas, spor­tas, ge­ros min­tys, šva­rus mais­tas. Jį be­ne la­biau­siai no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti vė­žio pre­ven­ci­jai. Kiek te­ko do­mė­tis su­si­rgus, pa­grin­di­nis vė­žio ir ki­tų li­gų ka­ta­li­za­to­rius – cuk­rus. Jis su­ke­lia or­ga­niz­me lė­ti­nį už­de­gi­mą, ku­ris ga­li truk­ti me­tų me­tus ir su­kel­ti įvai­riau­sių li­gų. Rei­kė­tų jo iš­vis veng­ti ar­ba var­to­ti la­bai sai­kin­gai.

Giedrė Šimelienė
Giedrė Šimelienė / Giedrės Šimelienės asmeninio archyvo nuotr.

Pie­nas, anot moks­li­nin­kų, ir­gi ne­ge­rai. Ne­bent kar­tais, ir tai rau­gin­tas.

Svei­ka­tai ne­pa­lan­kūs ir įvai­rūs šal­dy­ti pus­fab­ri­ka­čiai, grei­ta­sis mais­tas, stip­riai ap­kep­ti ir rū­ky­ti mė­sos ga­mi­niai. Jei val­go­te mė­są, ją ir val­gy­ki­te.

Bal­ti mil­tai, vi­si ke­pi­niai iš jų – vėl­gi tas pa­ts cuk­rus, grei­tie­ji ang­lia­van­de­niai, tik jau ki­ta for­ma. Jų aš iš­vis ne­var­to­ju.

Gal­būt žmo­gui pa­si­ro­dys ne­są­mo­nė stai­ga im­ti ir vis­ko at­si­sa­ky­ti. Ne­rei­kia kar­di­na­lių spren­di­mų. Svar­biau­sia – sai­kas. Šiandien ma­no mi­ty­ba apie 95 pro­c. yra au­ga­li­nė. Kar­tais su­val­gau ko­ky­biš­kos žu­vies ir kiau­ši­nių. Daug dar­žo­vių, kruo­pų be gli­ti­mo (gri­kiai, bo­li­vi­nės ba­lan­dos ir kt.). Daug ankš­ti­nių: pu­pe­lės, avin­žir­niai, lę­šiai.

Ge­riu daug van­dens. Jau daug me­tų tu­riu įpro­tį prieš val­gį iš­ger­ti stik­li­nę van­dens. Jis pa­de­da ne­per­si­val­gy­ti ir ge­riau su­virš­kin­ti mais­tą.

Jei kas ne­tin­ka mū­sų kū­nui, ga­li­me iš­kart pa­jus­ti: ima mie­gas, pu­čia pil­vą.

– Jū­sų li­gos is­to­ri­ja su lai­min­ga pa­bai­ga yra pui­kus pa­vyz­dys, kaip są­mo­nin­gu­mas ga­li pa­dė­ti ge­riau su­pras­ti sa­vo kū­ną ir jo po­rei­kius, pa­ska­tin­ti pra­kti­kuo­ti svei­kes­nį gy­ve­ni­mo bū­dą. Gal no­rė­tu­mė­te dar ką nors pri­dur­ti?

– Pra­dė­ki­te ste­bė­ti žo­džius, ku­riuos kas­dien sa­ko­te sau ir sa­vo ar­ti­mie­siems, se­ki­te sa­vo min­tis, nes jos tik­rai da­ro įta­ką mū­sų gy­ve­ni­mui, svei­ka­tai!

Mo­ky­ki­tės priim­ti ir iš­jaus­ti vi­sas emo­ci­jas, ne­slėp­ki­te jų. Ne­kaup­ki­te pyk­čio, nuo­skau­dų, kal­tės, nes pri­kaup­ti jie nu­sė­da kū­ne, o tuo­met ima reikš­tis įvai­riau­sio­mis li­go­mis. Mo­ky­ki­tės nu­ra­min­ti sa­vo min­tis, ieš­ko­ki­te bū­dų, kaip at­pa­lai­duo­ti kū­ną, nes jis – vie­nin­te­liai mū­sų na­mai, kol esa­me Že­mė­je. To­dėl rū­pin­ki­tės jais ne iš gė­dos ar bai­mės su­si­rgti, bet iš pa­gar­bos! Kas­dien dė­ko­ki­te kū­nui už ga­li­my­bę ju­dė­ti, kvė­puo­ti, jaus­ti, ma­ty­ti, o sau – už drą­są ir pa­stan­gas. Nie­ka­da ne­baus­ki­te sa­vęs už ne­sėk­mes.

Gy­ve­ni­mas trum­pas, gra­žus, tra­pus, įdo­mus. Jis vi­soks, bet mes, žmo­nės, tu­ri­me su­per­ga­lią – sa­vo po­žiū­rį! Į sa­ve, į pa­sau­lį! Leis­ki­me sau jį pa­tir­ti ne su bai­me, bet su mei­le!  

Šiame straipsnyje:
įvaizdžio konsultantė
Giedrė Šimelienė
onkologinė liga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų