Įspėja: ši liga dažnai klaidina net ir specialistus

Respublikinė Klaipėdos ligoninė dalijosi vieno vyro istorija. Iš pradžių jam įtariama tuberkuliozė, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai – plaučių sarkoidozė.
„35 metų fiziškai aktyvus klaipėdietis, neturintis lėtinių ligų, po persirgtos virusinės infekcijos pajuto dusulį ir silpnumą. Atlikus krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką, radus pakitimus plaučiuose, įtarta tuberkuliozė, todėl pacientas nukreiptas į Respublikinės Klaipėdos ligoninės Tuberkuliozės filialą. Tačiau nuoseklus ištyrimas tuberkuliozę atmetė. Pacientas buvo nukreiptas į tretinio lygio klinikas, kur patvirtinta plaučių sarkoidozė“, – rašoma ligoninės pranešime.
Kadangi plaučių funkcija atsistatė, buvo gera, gydymas buvo neskirtas – pasirinkta stebėsena. Trejus metus pacientas jautėsi gerai. Vėliau, sumažėjus fiziniam pajėgumui, atlikti tyrimai parodė ligos progresavimą. Tik tada pradėtas gydymas, kuris stabilizavo būklę ir leido išsaugoti normalią kvėpavimo funkciją.
Šis atvejis – vienas iš kelių, kuriais Respublikinė Klaipėdos ligoninė Tuberkuliozės filialo gydytoja pulmonologė Edita Ramonienė dalijosi profesinėje konferencijoje, kalbėdama apie ligą, kuri dažnai klaidina net patyrusius specialistus.
Pacientui svarbiausia – aiškus planas, reguliarūs patikrinimai ir pasitikėjimas specialistų komanda.
Kas yra sarkoidozė?
Respublikinė Klaipėdos ligoninė paaiškino, kad sarkoidozė – tai sisteminė, nežinomos kilmės granulominė liga, dažniausiai pažeidžianti plaučius ir limfmazgius, bet galinti apimti ir kitus organus. Ji nėra tuberkuliozė, tačiau klinikiniai ir radiologiniai požymiai gali būti labai panašūs, todėl diferencinė diagnostika neretai tampa iššūkiu.
Liga gali ilgą laiką nesukelti jokių simptomų ir būti nustatoma atsitiktinai, tačiau kai kuriais atvejais randama jau progresuojanti ir reikalaujanti gydymo. Sprendimas, kada gydyti, o kada stebėti, visada priimamas individualiai, vertinant ne tik radiologinius vaizdus, bet ir plaučių funkciją, paciento savijautą bei ligos eigą.
Kodėl tai svarbu pacientams?
„Sarkoidozė primena, kad ne visos „blogai atrodančios" plaučių rentgeno nuotraukos reiškia blogą prognozę, ir ne kiekvienas atvejis reikalauja skubaus gydymo. Šios klinikinės patirtys dar kartą parodo, kodėl svarbus ne tik gydymas, bet ir teisingas sprendimas – kada jo neskirti. Būtent tam reikalingas multidisciplininis požiūris, patirtis ir laikas“, – teigiama ligoninės pranešime.
Kalbėdama konferencijoje, gydytoja E. Ramonienė pabrėžė: sarkoidozė – liga, su kuria dažnai tenka gyventi ilgai, o kartais ji regresuoja savaime. Todėl pacientui svarbiausia – aiškus planas, reguliarūs patikrinimai ir pasitikėjimas specialistų komanda.
