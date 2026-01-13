Įspėja dėl grožio injekcijų – to ignoruoti negalima

Grožio procedūros tampa įprasta rutina, tačiau yra riba, kur yra kosmetika, o kur prasideda medicina. Problema ta, kad hialurono užpildai ir botulino toksino injekcijos siūlomos labai plačiai, o dažnai jas atlieka ir tie, kurie neturi teisės tokių paslaugų atlikti. Žmonės, norėdami sutaupyti ir nežinodami, pas ką lankosi, neretai sumoka kur kas brangiau.
Pirmoji stotelė, įvykus komplikacijų po nekvalifikuoto specialisto atliktų grožio injekcijų, dažniausiai būna vaistinė, o vėliau – ir gydytojo kabinetas.
„Mergina pasakojo, kad specialistė atvyko pas ją į namus. Visą procedūrą atliko namuose, jos svetainėje, ant sofos. Pasiėmė pinigus, sumokėjo ir išėjo, o merginai vėliau ta procedūra baigėsi blogai. Buvo neaišku, kokios kilmės tas užpildas. Jis sušoko į guzelius, ir merginai kurį laiką teko, deja, vaikščioti su kauke, nes jautė diskomfortą, o vėliau kreiptis į mus, kliniką, kur turėjo jai ištirpdyti tą užpildą, o vėliau pakeisti į kitą“, – aiškino vaistininkė Irena Viktorija Aukštikalnienė.
Anot Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, botulino toksino ir hialurono užpildų injekcijas Lietuvoje gali atlikti tik atitinkamos kvalifikacijos gydytojai – dermatovenerologai, plastinės rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai, o veido ir kaklo srityje – ir burnos, veido bei žandikaulių chirurgai.
Procedūros turi būti atliekamos tik licencijuotoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Tiek gydytojo, tiek įstaigos licenciją kiekvienas žmogus gali pats pasitikrinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos puslapyje. Jei licencijos nėra, procedūros geriau atsisakyti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kiekviena injekcinė procedūra turi savo rizikas, mes su pacientu tai aptariame konsultacijos metu. Akcentas, kad didesnė tikimybė kažkokių komplikacijų sulaukti nespecializuotose, nekvalifikuotose įstaigose, kur tas procedūras atlieka ne gydytojai. Nesakau, kad būtinai taip ir bus, bet patys sulaukiame gana nemažo srauto pacientų, kurie atvyksta pas mus su komplikacijomis po tam tikrų procedūrų. Mes jų irgi klausiame: „Kodėl jūs nesikreipiate į tą įstaigą, kurioje atlikote procedūrą?“. Ten tiesiog nėra suteikiama pagalba gavus kažkokią komplikaciją. Mes dirbame tokioje įstaigoje, kur galime prisiimti atsakomybę ir koreguoti, jeigu kažkas yra ne taip“, – nurodė gydytoja dermatovenerologė Anastasija Malevič-Žemaitė.
Gydytoja dermatovenerologė sako, kad taisyti nekvalifikuotų specialistų darbus tenka ganėtinai dažnai, tačiau ne visada pavyksta pasiekti norimų rezultatų.
„Nebūtinai visą laiką pavyksta. Aišku, visą laiką stengiamės. Kartais turime žinoti, koks tiksliai produktas buvo suleistas, o dažnu atveju tai nėra žinoma. Dėl to kartais rankos būna surištos ir nežinome tiksliai, ką galime padaryti. Visą laiką stengiamės pagelbėti maksimaliai“, – aiškino A. Malevič-Žemaitė.
Gydytojai ir vaistininkai įspėja, kad tam tikrų požymių ignoruoti negalima. Anot jų, itin jautri yra veido sritis prie akių.
„Būtent šiose vietose visos injekcijos gali baigtis ilgalaikėmis pasekmėmis – mažiausia, gali būti vizualinė, kai matome. Regos praradimai, kažkokie kiti neurologiniai sutrikimai“, – šnekėjo vaistininkė.
„Kartais pacientai neišduoda, kur darėsi, arba būna jiems šiek tiek gėda ar nemalonu sakyti – tad ne visada aiškinamės, kur ir kas. Svarbiausia – žiūrime, kokia yra atlikta procedūra ir kaip galime pagelbėti. Dažniausiai būna kažkokios alerginės reakcijos po kažkokio užpildo suleidimo, gal netinkamai suleistas užpildas. Duodame tam tikras rekomendacijas, kaip galima pakoreguoti, pabandyti atkurti odos vientisumą ar kitus dalykus. Visokių situacijų būna, bet svarbu rinktis kvalifikuotus specialistus ir gydymo įstaigas“, – kalbėjo A. Malevič-Žemaitė.
Pirmas 24 valandas po injekcijų rekomenduojama nenaudoti makiažo, vengti aktyvaus sporto, kaitrios saulės.
