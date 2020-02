Išbėrė nuo naujų džinsų? Vaistininkė paaiškina, kaip to išvengti

„Eurovaistinės“ specialistė Agnė Pociūtė sako, kad nors be aptemptų kelnių dauguma neįsivaizduoja savo spintų, dėvėdami jas turėtume jausti saiką. „Siauros kelnės gali tapti kraujotakos sutrikimo priežastimi. Taip pat aptemptos kelnės ar džinsai aukštu liemeniu gali sukelti rėmenį, nes spaudžia apatinę pilvo dalį ir taip skrandžio sultys paskatinamos kilti į stemplę, be to aptemptų kelnių dėvėjimas gali būti ir virškinimo sistemos sutrikimų priežastimi“, – pagrindines problemas įvardija vaistininkė. Aptempti drabužiai lemia kraujotakos sulėtėjimą, todėl gali atsirasti galūnių šalimas bei tirpimo pojūtis.

Aptemptos kelnės vyrams gali pridaryti bėdų ir su vaisingumu – padidėjusi temperatūra sėklidėse gali turėti neigiamo poveikio spermos aktyvumui ir jos gamybai. Taip pat vaistininkė A. Pociūtė sako, kad dėl ilgo aptemptų kelnių nešiojimo gali padidėti šlapimo išsiskyrimas bei šlapimo takų ir grybelinės kilmės infekcijų pavojus. Aptempti drabužiai neleidžia odai ventiliuotis, skatina bakterijų dauginimąsi, todėl didėja infekcijų rizika.

Alergijos – dažnas palydovas

Kartais įsigytas naujas drabužis gali visai nedžiuginti – nors ir atrodo gražiai, tačiau jo dėvėjimas gali kelti nemalonių pojūčių. Vaistininkė A. Pociūtė sako dažnai sulaukianti klientų, kurie kreipiasi ieškodami, kaip malšinti rūbų sukeltą alergiją. Dažniausiai alergija kyla tose vietose, kuriose drabužiai glaudžiai liečiasi su kūnu, todėl aptempti džinsai ar kelnės yra dažnas šių problemų sukėlėjas. Rūbams alergiški žmonės įprastai skundžiasi išberta, niežtinčia ar jautria oda.

Vaistininkė sako, kad dėl to gali būti kaltos naujuose drabužiuose esančios medžiagos. „Nauji drabužiai dėl didelės cheminių dažančių medžiagų koncentracijos gali sukelti alergijas, odos niežulį, todėl rekomenduojama prieš dėvint juos išplauti. Patariu atkreipti dėmesį į audinius, rinktis natūralios kilmės, leidžiančius odai kvėpuoti, sudėtyje turinčius didesnius kiekius medvilnės“, – pastebi vaistininkė. Vaistininkė sako, kad kai kuriuos drabužiai nustoja alergizuoti, jeigu jie yra dažnai skalbiami.

„Eurovaistinės“ sveikatos specialistė sako, kad sintetiniai drabužiai apskritai yra dažna alergijų priežastis. Vis dėlto vertėtų nepamiršti, kad ir natūralūs audiniai tokie kaip lanolinas, kurio yra vilnos gaminiuose, gali sukelti niežulį, dilgėlinę, akių paburkimą ar nosies užsikimšimą. Tiesa, žmonės dažnai mano, kad yra alergiški vilnos gaminiams, tačiau jautrią odą turinčius žmonės gali dirginti tik medžiagos struktūra, bet ne joje esančios cheminės medžiagos.