Į ligoninę dėl lūžio atvykusi mergina gyva iš jos nebeišėjo: mirė dėl šokiruojančios priežasties

21-erių Dale Alice Martin į Konektikute (JAV) įsikūrusią Voterberio ligoninę pateko praėjusių metų balandį. Jauna mergina čia atvyko gydytis lūžusios čiurnos, rašo „New York Post“.
D. A. Martin šeima teigė, kad ligoninėje jai buvo suleistas mirtinas vaistų kokteilis, dėl kurio mergina mirė.
Aukos tėvas Lindsay Martinas gydymo įstaigą padavė į teismą, teigdamas, kad dukros mirtį lėmė medikų aplaidumas, skelbė „Hartford Courant“.
„Tik po Dale mirties sužinojome, kad ji buvo paguldyta į bankrutuojančią ligoninę. Dėl ligoninės veiklos buvo atliekamas tyrimas. Čia slaugytojos galimai pirko maistą pacientams, o finansavimas buvo toks ribotas, kad ligoninė turbūt net negalėjo tinkamai funkcionuoti“, – „Hartford Courant“ sakė mirusios merginos tėvas.
Anot jo, dukra neturėjo pasirinkimo, kur eiti, ir buvo nugabenta į artimiausią ligoninę.
Šeimos advokato Christopherio Mattei pateiktame ieškinyje teigiama, kad D. A. Martin mirė sustojus širdžiai, po to, kai jai buvo duota nuskausminamųjų.
„Per 14 valandų nuo priėmimo ligoninės darbuotojai suleido tiek daug skausmą malšinančių vaistų, kad Dale nustojo kvėpuoti ir vėliau mirė. Per tą laiką Dale niekas neapžiūrėjo“, – teigiama ieškinyje.
Pranešama, kad balandžio 10 d. 7 val. ryto ligoninės slaugytoja pagaliau priėjo prie merginos, tačiau buvo jau per vėlu.
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