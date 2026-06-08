Gydytojas įspėja tėvus: šios pramogos vaikams baigiasi lūžiais ir operacijomis

Daugiau apie tai pasakojo vaikų chirurgas Benediktas Jonuška.
– Vasara yra darbymetis vaikų chirurgams ir traumatologams, traumų padaugėjo 2–3 kartus. Natūralu, vaikai daugiau leidžia laiko lauke, daugiau užsiima aktyviomis veiklomis, o kur aktyvios veiklos, ten ir traumos.
– Kiek per dieną sulaukiate mažųjų pacientų?
– Šiauliuose labai priklauso nuo dienos, bet dažniausiai varijuoja tarp 30 ir 50. Būna dienų vasarą, kai tenka konsultuoti ir po 50–60 pacientų, kurie būna arba patyrę traumą, arba serga kitomis chirurginėmis ligomis.
– Praėjusi savaitė išsiskyrė ir operacijų gausa. Buvo ir sudėtingų traumų. Kuo žmonės susižalojo?
– Daug metų nesikeičia traumų sukėlėjų trejetas – tai yra dviračiai, paspirtukai ir batutai. Praėjusią savaitę turėjome išskirtinai daug elektrinių paspirtukų traumų, kurių dalis baigėsi operacijomis. Traumatologai tikrai turėjo darbo atstatyti lūžius, juos sufiksuoti, o keletą pacientų netgi teko gydyti reanimacijoje dėl įvairiausių traumų. Tai yra dažniausios priežastys, dėl kurių pacientai atkeliauja vasarą, o elektriniai paspirtukai yra lydimi traumatologų keiksmažodžių, nes labai daug sudėtingų traumų būna krentant važiuojant jais, kadangi jie nėra pritaikyti vaikams. Elektriniai paspirtukai vaikams iki 18 metų nėra rekomenduojami tiek dėl didelio traumatizmo, tiek ir dėl nutukimo. Penktadalį vaikų turime nutukusių, todėl skatiname juos judėti, bet užsiimti mažiau traumatizuojančiomis veiklomis, o ne važinėti elektriniais paspirtukais ar šokinėti ant batutų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Vaikų chirurgų priešas – batutas. Buvo jų traumų, ar žmonės mokosi po truputį?
– Nemažėja traumų, ir kasdien atkeliauja vaikų, susižalojusių ant batutų. Labiausiai rūpestį kelia tai, kad mažesni vaikai, būtent ikimokyklinukai, dažniausiai susižaloja ant batutų. Būtent jiems batutai ir nerekomenduojami. Pastebime, kad vaikai atkeliauja iš batutų parkų, miesto švenčių, kur yra nemokami batutai. Tokių traumų, gaila, bet nemažėja.
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