Gydytojas griauna dažniausius mitus apie rūkymą: ar elektroninės cigaretės tikrai mažiau žalingos?

„Turbūt nėra nė vieno rūkančio žmogaus, kuris kada nors gyvenime nėra pasakęs: „Reikia mesti.“ Bet tada atsiranda alternatyvos. Atsiranda elektroninės cigaretės, kaitinamasis tabakas, kitos nikotino formos. Ir iškyla klausimas, ar tos alternatyvos padeda atsisakyti priklausomybės, ar tik pakeičia jos formą?“ – laidoje svarstė J. Giedraitis.
Laidos svečias, gydytojas toksikologas Haris Jakavičius, aktyviai dirbantis priklausomybių prevencijos ir visuomenės švietimo srityse, laidoje patvirtino arba paneigė dažniausiai apie rūkymą ir nikotino priklausomybę girdimus teiginius.
Visą laidą galite pamatyti per LNK GO:
Priklausomybę sukelia ne cigaretė, o nikotinas – mitas ar faktas?
H. Jakavičiaus teigimu, tai galima laikyti faktu, tačiau su tam tikra išlyga.
„Nikotinas yra psichoaktyvi medžiaga, kuri veikia smegenis, dėl kurios atsiranda tolerancija smegenyse ir kuri sukelia priklausomybę. Bet priklausomybė nėra tik fizinis komponentas“, – aiškino gydytojas.
Pasak jo, ne mažiau svarbus ir psichologinis aspektas. Rūkydamas žmogus išmoksta tam tikrų įpročių, o pats rūkymo procesas tampa ritualu.
„Pavyzdžiui, rūkydamas jis turi tą ritualą, vadinamą rankos ir burnos judesiu. Tai irgi yra tam tikras momentas, kuris yra svarbus vertinant priklausomybę. Nikotinas yra ta bazė, tačiau pats ritualas, visi veiksmai irgi skatina priklausomybę“, – teigė H. Jakavičius.
Elektroninės cigaretės yra mažiau žalingos už įprastas cigaretes – mitas ar faktas?
Gydytojo vertinimu, tai taip pat faktas su tam tikra išlyga.
Įprastose cigaretėse yra degimo produktų ir dervų, tačiau, anot jo, elektroninėse cigaretėse taip pat randama sveikatai žalingų medžiagų.
„Elektroninėse cigaretėse yra propilenglikolis, glicerolis, tam tikros kitos kancerogeninės medžiagos, kietieji metalai, kurie, kai vyksta procesas pačioje elektroninėje cigaretėje, patenka į aerozolį. Tai vienas medžiagas iš esmės pakeičia kitos. Jų yra mažiau, bet taip pat yra daug žalingų medžiagų“, – sakė H. Jakavičius.
Paprastų cigarečių pakeitimas elektroninėmis jau yra metimo rūkyti procesas – mitas ar faktas?
Šį teiginį H. Jakavičius pavadino mitu.
„Žmogus vis tiek rūko, jis tik pakeitė rūkymo produktą. Vis tiek vyksta tas pats ritualas, rankos ir burnos veiksmas. Organizmas vis tiek gauna tą patį nikotiną. Tai būtų mitas“, – pabrėžė jis.
Mesti rūkyti gali tik labai stiprią valią turintys žmonės – mitas ar faktas?
Pasak specialisto, valia yra svarbi, tačiau nuo jos priklauso ne viskas. Didelę reikšmę turi ir tinkamai sudarytas gydymo planas bei jo laikymasis.
„Net ir žmogus, kuris neturi daug valios, tačiau turi gerai sudėliotą gydymo planą ir jo laikosi, ir su mažai valios gali mesti. Galbūt tas laikotarpis bus ilgesnis, bet tikrai įmanoma“, – sakė gydytojas.
Norą rūkyti galima valdyti ir be nikotino – mitas ar faktas?
H. Jakavičiaus teigimu, tam tikra prasme tai yra faktas, nes žmogus gali mokytis kontroliuoti atsirandančius impulsus ir potraukius.
Anot jo, stiprus noras rūkyti paprastai netrunka valandą ar dvi. Jį dažnai išprovokuoja konkretus dirgiklis ar su rūkymu susijęs įprotis.
„Pavyzdžiui, įprotis rūkyti šalia kavos puodelio. Paima kavos puodelį ir jam smegenyse iš karto impulsas: tu turi parūkyti. Pirmas dvi ar tris minutes tas impulsas yra stipriausias. Jeigu jis sugebės jį sukontroliuoti, jis nuslops ir praeis“, – aiškino H. Jakavičius.
Pasak gydytojo, tokiu atveju poreikis rūkyti jau nebebus toks stiprus, koks buvo pirmą akimirką paėmus kavos puodelį.
Naujausi komentarai