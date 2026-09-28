Gydytojas atskleidė: štai ką prieš mirtį regi dalis pacientų

Per savo darbo metus Ch. Kerras lydėjo tūkstančius mirštančių pacientų. Pasak gydytojo, artėjant gyvenimo pabaigai žmonės vis daugiau laiko praleidžia miegodami, o kai kurie ima pasakoti apie itin ryškius susitikimus su jau mirusiais artimaisiais.
Gydytojo teigimu, tokios patirtys pacientams gali tapti dažnesnės artėjant mirčiai. Vis dėlto jos nėra visiems žmonėms būdingas ar tikslus būdas nustatyti, kiek jiems liko gyventi.
„Jiems tai nėra paprastas sapnas“
Ch. Kerras pasakojo, kad pacientai dažnai labai aiškiai prisimena, ką matė. Jų pasakojimuose paprastai nėra simbolių, kuriuos reikėtų aiškinti: žmonės atpažįsta konkrečius asmenis ir įvykius.
Kai kuriems pacientams žodis „sapnas“ net atrodo netinkamas. Pasak gydytojo, jie įsitikinę, kad patyrė susitikimą, todėl gali įsižeisti, jei jų išgyvenimai pavadinami tik sapnu.
„Per 27 darbo metus nė vienas pacientas manęs nepaklausė: „Kaip manote, ką tai reiškia?“ – sakė Ch. Kerras.
Jo teigimu, patys žmonės paprastai neabejoja, ką patyrė.
Vaikai pasakoja apie gyvūnus ir saugias vietas
Gydytojas pastebi, kad mirštančių vaikų pasakojimai gali būti kitokie. Daugelis jų dar nėra netekę artimo žmogaus, todėl vietoj mirusių giminaičių jie kartais pasakoja regintys nugaišusį augintinį ar mirusį šeimos draugą.
Ch. Kerras prisiminė ir mergaitę, kuri pasakojo esanti savo susikurtoje pilyje. Ji tą vietą apibūdino kaip saugią.
Pasak gydytojo, tokios patirtys vaikams, kaip ir suaugusiesiems, gali teikti paguodą. Jis taip pat pastebėjoi, kad sunkiai sergantys vaikai neretai savaip supranta, kas su jais vyksta, nors jiems gali trūkti žodžių kalbėti apie mirtį.
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