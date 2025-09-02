Gydytojai stojo į kovą prieš bendravimo programėlę

Olandai gydytojai paprašė paauglių ištirti „Snapchat“.
„Suaugusieji paprastai nebūna tame jaunuolių burbule. Žinojome, kad turime į tyrimą įtraukti jaunimą, nes tik jų telefonai įrodys tiesą“, – teigė gydytoja pulmonologė Danielle Cohen.
Paauglių grupei nurodyta per bendravimo programėlę patiems ieškoti prekeivių, kurie parduotų nelegalius rūkalus. Tyrime dalyvavo ir penkiolikmetis Freek.
„Spaudžiu paieškos mygtuką, įrašau „veipai“ ir įrašų pilna. Štai parašyta „veipų pristatymas“, o apačioje matau net profilio nuotrauką su elektroninių cigarečių vaizdu“, – kalbėjo tyrime dalyvavęs paauglys.
Tyrime dalyvavę jaunuoliai rado bent po pusšimtį prekiautojų. Net po to, kai „Snapchat“ neva turėjo riboti tokius įrašus, nelegali prekyba klesti. Štai prekeivis siūlo pristatyti dvi rūkymo priemones už 30 eurų.
„Baisiausia, kad nepilnamečiai gali tapti priklausomi ir net atsidurti ligoninėje. Negalima sėdėti rankas sudėjus – būtina tam užkirsti kelią dabar“, – tvirtino D. Cohen.
Plaučių ligų gydytojai ragina Nyderlandų vartotojų tarnybą riboti prieigą paauglių mėgstamoje bendravimo programėlėje.
„Turime naują Europos teisės aktą – Skaitmeninių paslaugų įstatymą. Jis įpareigoja didelius paslaugų teikėjus apsaugoti vartotojus nuo žalingo turinio. Ypač turi būti saugomi nepilnamečiai“, – sakė skaitmeninių paslaugų ekspertas Paddy Leerssen.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ekspertas mano, kad šį kartą gydytojų kova nenueis perniek, nes jie surinko daug įrodymų dėl itin žalingos praktikos – reguliuotojas tai turėtų vertinti rimtai.
Vartotojų teisių tarnyba gydytojų skundą vis dar tiria, o pats „Snapchatas“ vėl kartoja, kad neva imasi veiksmų dėl draudžiamos prekybos. Jei Nyderlandų vartotojų rinkų tarnyba galop įsikiš, gali skirti milijonines baudas.
