Gydytojai perspėja: šių metų gripas – agresyvesnis nei įprasta

Kaip atskirti gripą nuo įprasto peršalimo, kokiu atveju galima gerti antivirusinius vaistus dar nesusirgus ir kaip greičiau pasveikti, pasakojo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
– Kokie yra šių metų gripo požymiai ir kodėl Britanijoje jis laikomas jau „supergripu“?
– Pastaraisiais mėnesiais – tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse – plinta A tipo gripo virusas. Jis yra agresyvesnis, simptomatika yra stipresnė, todėl taip ir vadina Didžiojoje Britanijoje.
– Ar galime Lietuvoje išskirti, kas dažniausiai serga šį sezoną?
– Kaip įprasta, dažniausiai serga vaikai, kadangi jie lankosi darželiuose, mokyklose, taip pat senjorai, kadangi jų imuninė sistema yra silpnesnė. Aišku, ir darbingo amžiaus žmonės – jeigu yra didesni kolektyvai, jeigu atsiranda sergančiųjų, nedėvimos kaukės, kitos apsaugos priemonės.
– Ar žmonės dažnai identifikuoja patys sau gripą, ar reikia būtinai testo? Jeigu jo reikia, kiek laiko nuo simptomų pradžios darytis jį?
– Iš tikrųjų galima identifikuoti greitai ir pačiam. Simptomai gali pasireikšti užsikrėtus nuo kelių valandų iki keleto dienų. Tai priklauso nuo imuninės sistemos kiekvienam individualiai. Jeigu aukšta temperatūra, maudžia kūną, sausas, varginantis kosulys, gerklės perštėjimas, silpnumas, mieguistumas, prakaitavimas, kai kam netgi sutrinka virškinimas – vemiama, viduriuojama, bet didžioji dauguma tikrai perka ir daro tą bendrą gripo ir COVID-19 testą.
– Ar visą laiką reikia kreiptis į gydytoją? Jeigu namuose atlikome testą ir nustatėme, kad tai yra gripas, ar reikėtų paskambinti šeimos gydytojui, ar galima gydytis ir patiems?
– Jeigu simptomatika nėra labai stipriai išreikšta – sausas kosulys, truputį skauda gerklę, temperatūra pakyla iki 38 ar daugiau ir ji yra valdoma, naudojant namines priemones, tai yra natūralias arbatas, aišku, režimas – būti namuose, ilsėtis ir taip toliau. Jeigu neblogėja, tikrai galima būti ir namuose. Tačiau jeigu suserga vaikai, besilaukiančios mamos, senyvo amžiaus žmonės, turintys silpnesnę imuninę sistemą, gretutinių ligų – širdies ir kraujagyslių susirgimų, kvėpavimo takų ligų, diabetą – tais atvejais tikrai reikėtų kreiptis pas savo gydytoją, kad paskirtų antivirusinį vaistą.
– Kiek parų reikėtų save stebėti?
– Iki 3–4. Jeigu 5 parą blogėja, o ne gerėja – būtinai.
– Užsiminėte apie antivirusinius vaistus. Ar galime juos gerti netgi prieš užbėgant įvykiams už akių, jeigu šeimoje jau kažkas užsikrėtė?
– Teko pastebėti, kad jeigu šeimoje, tarkime, serga du vaikai, gydytoja yra išrašiusi antivirusinį vaistą ir tėvams kaip profilaktinę priemonę. Jeigu apsaugote save ir jaučiate, kad imuninė sistema yra silpnesnė ir galite pasigauti – taip, galima gerti, tik yra visai kitas dozavimas.
– Šie vaistai jau yra receptiniai, jiems reikėtų gydytojo recepto?
– Taip, šie vaistai yra receptiniai.
– Ar verta išsigąsti, jeigu, atlikę testą, nusistatėme, kad tai yra gripas? Ar iš karto būtina izoliuotis, skambinti gydytojui, ar vis dėlto galima ramiai šiek tiek palaukti, dar įvertinti?
– Taip, svarbiausia – ramiai ilsėtis ir stebėti save. Naudoti tas liaudiškas priemones, reguliuoti temperatūrą, jeigu ji kyla ir žmogus blogai jaučiasi – tiesiog kiekvienam labai individualiai. Jeigu jaučiate, kad nėra taip komfortabilu namų sąlygomis save stebėti, tada būtinai pas gydytoją.
– Kai pasijauti gerai, po kiek laiko gali grįžti į veiklas?
– Pirmiausia neturėtų būti jokios simptomatikos. Išsigydėme kosulį, slogą, nėra temperatūros, ir stebime save, ar nėra silpna. Grįžti per anksti – ar į darbą, ar, kaip dažnai mėgstama, iš karto į sportą – yra didžiulė klaida. Reikia pasveikti iki galo. Kai pasijaučiate tvirtai, kai būsena tokia, kokia buvo iki susirgimo, tada taip.
– Mažiausiai para turi būti be temperatūros ir be tokių varginančių simptomų?
– Manau, kad netgi daugiau. Čia, aišku, labai individualiai priklauso, kaip žmogus jaučiasi, kokia jo imuninė sistema, kaip greitai sugebėjo susitvarkyti. Tačiau manau, kad dar kelias dienas palaukti ir tikrai neskubėti, nepaankstinti, nes tada jau bus komplikacijų.
– Ar vakcinos dar padėtų?
– Iš tikrųjų skiepytis tikrai nevėlu, nes žinome, kad gripo virusas siaučia nuo rudens iki kokio kovo mėnesio. Juolab kad imunitetas susidaro per 14 dienų, tad, jeigu vakcinų dar yra, tikrai taip.
