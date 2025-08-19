Gydytojai perspėja mažamečių tėvus

Atostogos kaime ar sode, su gyvūnais, uogomis ir daržovėmis, valgant tiesiai iš lysvių – Laura su sūneliu taip gyvena ne tik per atostogas.
„Gyvename vienkiemyje, vaikas auga ne ant asfalto, bėgioja basas, viską ima į rankas“, – pasakojo moteris.
Nuo rugsėjo vaikas pradės lankyti darželį.
„Sveikatos patikrą esame susitvarkę iš anksto“, – pabrėžė Laura.
Sveikatos specialistai perspėja tėvus pasirūpinti, kad vaikai po atostogų iš gamtos grįžtų sveiki ir neignoruotų tam tikrų simptomų
„Gali pilvą skaudėti, niežuliai atsiranda“, – įspėjo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
„Dantų griežimas yra vienas iš požymių“, – perspėjo „Eurovaistinės“ vaistininkas Vygintas Milašius.
Specialistai kalba apie užsikrėtimą kirmėlėmis ir sako pastebėję, jog prieš rugsėjį tėvai jau prašo preparatų. Kalbama apie darželinukus ir pradinukus.
„Vyrauja visuomenėje nuomonė, kad kartą per metus reikėtų išgerti vaistų nuo kirmėlių“, – sakė vaistininkas.
Visgi toks tėvų elgesys dalį specialistų stebina. Taip elgtis išvis nerekomenduojama.
„Dažnai yra noras tą daryti profilaktiškai. Kartais reikia šnekėti su tėvais, jog jie neduotų papildomų vaistų savo vaikams. Prieš rugsėjo 1 dieną yra reikalinga sveikatos pažyma, tai galbūt tuo metu galima paklausti gydytojo. Tie vaistai apsaugo iki to taško, bet jeigu vaikas rytoj užsikrės, tai vaistas bus neveiksmingas“, – aiškino V. Milašius.
Profilaktika netaikoma niekada, nes ji nėra labai naudinga.
„Profilaktika netaikoma niekada, nes ji nėra labai naudinga. Vaistas yra vaistas, turi pašalinių poveikių“, – kalbėjo Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytojas Artūras Davidas Pancyrevas.
Kad vaikas neužsikrėstų, svarbiausia – higiena.
„Tai yra nešvarių rankų ligos. Vaikų rankų higiena pastebimai blogėja“, – tikino Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
Medikai sako, laimei, tokia diagnozė nedažna. Simptomai nemalonūs ir pasireiškia ne iš karto, pavyzdžiui, per mėnesį.
„Gali pasireikšti išangės niežėjimas, gali sutrikti virškinimas, gali nesutrikti. Ryšių simptomų galime net nepastebėti. Čia ne askaridės, kurių lervomis galime netgi atkosėti, nes jų dauginimosi ciklas yra per plaučių kraujotaką“, – akcentavo I. Aleksa.
Užsikrėsti galima ir smėlio dėžėje.
„Taip pat ir naminiai gyvūnėliai. Galbūt katinas ar šuo musę suvalgė, kuri buvo užsikrėtusi, tada jo žarnyne pradeda vystytis įvairios kirmėlės ir jie mums palaižo veidą“, – perspėjo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Pagal galiojančią tvarką, ar vaikas nėra užsikrėtęs žarnyno parazitais, tikrinama prieš pradedant lankyti arba keičiant ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą.
