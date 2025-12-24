Gydytojai įvardijo, kokiais instrumentais įveikia pacientų baimes, nerimą ir pyktį

„Žinių radijo“ laidoje „Sveikatos laikas“ gydytojas, LSMU Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovas, Medicinos fakulteto dekanas, prof. Andrius Macas (toliau – A. M.), bei LSMU ligoninės gydytojas anesteziologas-reanimatologas, dr. Vidas Pilvinis (toliau – V. P.) pasakojo, kaip prieššventinis laikotarpis keičia ligoninių atmosferą, ir atskleidė, kaip šventės veikia pacientus ir gydytojus, kodėl gydytojo šypsena kartais tampa gydymo dalimi, ir pabrėžė poilsio, meilės sau bei kūrybos svarbą.
– Vidai, kaip jūs ilsitės?
– V. P.: Man labai sekasi – aš turiu šeimą. Šeimoje esu su žmonėmis, kurie tikrai išklauso. Jei turiu kokį rūpestį, visada būsiu išgirstas. Mane supa medikai, todėl puikiai žinau, kad jie mane supras ir jiems galiu pasipasakoti. Tai labai svarbu.
Gal ne viską reikia sakyti, bet pasipasakoti – būtina. Be to, reikia turėti laiko sau. Jei jo visiškai nėra, nežinau, ar žmogus gali išlikti žmogumi. Manau, turime mokyti žmones mylėti save.
– Kuo skiriasi meilė sau ir egoizmas?
– V. P: Tai nesusiję su egoizmu. Tai labai globalus klausimas. Su vienu kolega diskutavome, kas yra laikas – mes net negalime jo tiksliai apibrėžti, taip pat kaip ir meilės sau.
Egoizmas – tai kai viskas nukreipta tik į save. Meilė – kai ji nukreipta ir į aplinką. Jeigu myli save, mylėsi ir kitą žmogų, o jei būsi egoistas, kitų nemylėsi.
– A. M.: Ugdydami jaunus medikus ir jau dirbdami pastebime, kodėl dabar kai kur sunkiau susikalbame. Kai kultivuojamas egoizmas, pirmiausia galvojama, kas tau iš to bus, o tik paskui – kas liks kitiems.
Kai kalbamės su patyrusiais medikais, kurie kūrė ir diegė metodus, kuriais šiandien naudojamės, matome, kad jie dirbo laikais, kai visko trūko, bet visada galvojo apie kitą.
Pasaulyje dabar tvyro įtampa. Visi suprantame, kad reikia kovoti už save, galvoti apie save, ir tada bendrystė ima nykti. Atsiranda susiskaldymas, skirtingi požiūriai. Juk žmonės geri, bet visa tai tarsi ištirpsta.
– V. P: Esu pastebėjęs šią tendenciją. Nežinau, ar tai visuotinis reiškinys, tačiau medicinos aplinkoje sunku egzistuoti, jei žmonės galvos tik apie save. Kita vertus, jei sukuri aplinką, kuri maloni ir kitam, tuomet joje bus gera ir tau pačiam.
– Koks jūsų laisvalaikis?
– V. P.: Kūryba, šachmatai, sportas. Mano rašomi kūriniai yra nepublikuoti ir greičiausiai niekada nebus publikuojami. Jie skirti tarsi pokalbiui su savimi.
Sakoma, kad rašymas vyksta ne tada, kai spaudi klaviatūros mygtukus, o tada, kai sutinki žmogų, patenki į situaciją ar akimirką, kuri tave sujaudina.
Kūryba ir menas yra vienas iš būdų išlikti žmogumi. Žmogus be kūrybos yra niekas – jos reikia bet kurioje srityje. Be to, žmogui svarbu būti įvertintam, ir tai nebūtinai susiję su atlyginimu. Jei žmogus nėra vertinamas, jis blogai jaučiasi.
– A. M: Man patinka poilsiauti vaikštant miške. Net trumpas poilsio akimirkas pagaunu rytais, kai visi dar miega. Dar vienas mano gal kiek keistas pomėgis – kai tik yra galimybė, važiuoti automobiliu pačiam nevairuojant ir su niekuo nekalbant. Tai man – tikra meditacija.
– Kalėdos dažniausiai asocijuojasi su švelnumu, gerumu, pagalba. Ar darbe visada įmanoma išlikti empatiškiems ir atliepiantiems?
– A. P.: Nuovargio neišvengsi ir visiškai suprantama, kad gydytojai, slaugytojai bei kiti medicinos darbuotojai pavargsta. Tai turi suprasti ir pacientai, ir jų artimieji.
Žinoma, galima reikalauti visiškos parengties visą parą, bet vis tiek reikia poilsio, kad neišprotėtum. Darbas su savimi – labai svarbus.
Būna etapų, kai esi dirglus, turi rūpesčių, būna ir tokių, kai esi taikesnis arba, atvirkščiai, karingesnis. Kalėdinis laikotarpis, žinoma, šiek tiek optimistiškesnis.
– Kaip neutralizuoti šalia esantį pyktį?
– A. P.: Yra įvairių metodikų, o kartais pakanka nuojautos ir nuovokos. Svarbu suprasti, kad konflikto metu reikia stabdyti tempą. Jei įmanoma, verta palaukti kitos dienos ir tik tada reaguoti į konfliktinę situaciją.
– V. P.: Geriausias gydytojo instrumentas pykčio valdymui – žodis. Mes visi esame žmonės ir emocijos yra mūsų dalis, todėl negalime tikėtis, kad gydytojai neturės savų rūpesčių.
Suprantu, kad medikai – labai skirtingi: iš vienos pusės – daug patyrę sunkumų, iš kitos – labai išaugę.
Yra gražus posakis, kad ligoniai ir mirtis moko gydytoją. Pokalbis su sunkioje situacijoje esančiu žmogumi taip pat moko gydytoją.
Pirmiausia reikia nustoti teisti ir priimti žmogų tokį, koks jis yra. Nesutinku, kad medicina yra tik paslaugų teikimas. Svarbiausia – gebėti prieiti prie žmogaus. Tai tam tikra meno ir kūrybos sritis, ir jei to nėra, bendravimas gali baigtis labai įvairiai.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
