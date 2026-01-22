Gydytoja pataria, kaip kovoti su sausu oru žiemą

Kuo oro drėkintuvai naudingi, pasakojo šeimos gydytoja Izabelė Juškienė.
– Gydytoja, oro drėkintuvai, kaip jie veikia žmogaus organizmą ir kodėl dažnas žmogus šaltuoju metų laiku renkasi oro drėkintuvus?
– Visų pirma, renkamės dėl to, kad dažnai naudojamės oro vėdinimo sistemomis, kurios labai sausina orą, ir iš tiesų išsausina tiek nosies, tiek burnos gleivinę. Esant sausoms gleivinėms, labai lengvai pradeda plisti virusai ir bakterijos. Todėl oro drėkintuvai mums ateina į pagalbą.
– Bet yra žmonių, kurie sako, kad su oro drėkintuvais yra ir tam tikrų rizikų. Kiek tų rizikų matote jūs? Kur tas pavojus slypi?
– Kai neteisingai prižiūrimi drėkintuvai, jie tampa pavojingi. Dažnai pamirštame, kad reikia keisti filtrus ir juos prižiūrėti. Jei naudosimės oro drėkintuvais, tačiau nekeisime filtrų, gali juose susikaupti bakterijų. Įsivaizduokite, jeigu paleidžiame oro drėkintuvą su nevalytais oro filtrais, tai gauname bakterijų ir virusų koncentratą tiesiai sau į organizmą, jais kvėpuojame tiesiogiai. Tad susirgimo priežasčių ieškoti net nebereikėtų, nes patys jį ir sukėlėme.
– O kam oro drėkintuvai yra naudingiausi? Kuriems žmonėms jų nerekomenduotumėte?
– Dažniausiai problemų su kvėpavimo takais turi maži vaikai ir kūdikiai, kai pradeda kosėti. Sausos gleivinės dirgina kvėpavimo takus, ir atsiranda kosulys. Vyresnio amžiaus žmonės, ypač sergantys bronchų astma, taip pat turėtų labai atidžiai stebėti oro drėgmę. Ideali drėgmė turėtų būti apie 50–60 procentų, tačiau dažnuose namuose su vėdinimo ir šildymo sistemomis ji dažnai būna tik 30–40 procentų, ko tikrai nepakanka.
– Kaip kovoti su sausu oru šiuo metu?
– Drėgnų skalbinių džiovinimas namuose – senovinis, bet labai efektyvus būdas, nereikia naudoti džiovyklių. Taip pakeliamas oro drėgnumas be drėkintuvų. Taip pat periodinis kambario vėdinimas atidarant langus. Net jei oras šaltas, kelios minutės vėdinimo gali įleisti drėgmės. Nepatartina vėdinti kambarių 30 minučių. Geriau ne ilgiau kaip 5 minutes, tai gerina sveikatą ir stiprina organizmą.
