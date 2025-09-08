Gydytoja pasakė, kada delsimas gali kainuoti brangiai

O ką rodo, jei rankos tirpsta ne dėl nepatogios miego pozicijos, plačiau pakomentavo Šeškinės poliklinikos Šeimos medicinos skyriaus vedėja Natalija Šertvytienė.
– Kas yra rankų tirpimas ir kodėl jos gali tirpti?
– Iš tikrųjų rankų tirpimas yra pakankamai dažna problema, dėl kurios pacientai kreipiasi į šeimos gydytoją. Tų priežasčių gali būti labai daug. Šeimos gydytojas turi išsiaiškinti, surinkti labai išsamią anamnezę – nuo to priklauso diagnozė ir tolimesnis ištyrimas.
– Dėl ko rankos gali žmonėms tirpti ir kokiais dažniausiai atvejais tai vyksta?
– Pacientai skundžiasi, kad jiems tirpsta rankos. Medicininis terminas – parestezijos. Kiekvienas pacientas skirtingai apibūdina savo pojūtį: vienas sako, kad jam tiesiog skauda, kitas – kad nejaučia pirštų, dar kitiems dilgčioja. Kartais būna, kad tirpimas įgauna deginantį pobūdį. Kai kurie skundžiasi, kad rankos tarsi šąla.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip dažnai pas jus pacientai atkeliauja ir kokio amžiaus jie būna?
– Amžius labai įvairus. Visą laiką svarbu išsiaiškinti, kada atsiranda rankų tirpimas. Pavyzdžiui, ar jis epizodinis – labai dažnai tai nutinka naktimis, kai žmogus nepatogiai miega, per daug sulenkia ranką per alkūnę, pakiša po galva ar pagalve. Pakeitus pozą, ryte simptomai išnyksta. Tokiu atveju padeda paprasti patarimai, susiję su miego higiena.
Tačiau jei tirpimas kartojasi naktimis ir tęsiasi ilgą laiką, jau reikia ieškoti priežasties. Pirmiausia tai neurologiniai sutrikimai – kai prispaudžiamas nervas. Gali būti stuburo bei kaklo srities problemos: išvaržos, degeneraciniai pakitimai. Gali būti ir dėl to, kad arba prispaustas nervas ties alkūne, arba tai yra ties riešu. Labai dažna problema – riešo kanalo sindromas, nes tai yra susiję su paciento darbo pobūdžiu.
Svarbu ir tai, ar tirpsta abi rankos vienodai, ar tik viena. Jei abi – dažnai tai susiję su sisteminėmis ligomis, pavyzdžiui, cukriniu diabetu, mažakraujyste. Jei tirpsta tik viena ranka, reikia vertinti, ar tai dominuojanti ranka, ar buvo trauma, kokia paciento profesija. Labai dažnai tirpimą sukelia pasikartojantys smulkūs judesiai – darbas su kompiuteriu, muzikavimas, darbas su vibracija. Tokiais atvejais dažniausiai nustatomas riešo kanalo sindromas.
– Kada reikėtų jau rimtai susirūpinti?
– Jeigu kalbame apie insultą, tai jis pasireiškia staiga – kai ranka nutirpsta ir kartu atsiranda kiti simptomai. Reikia atkreipti dėmesį, ar nėra raumenų silpnumo, ar pacientas gali pakelti ranką. Labai svarbu patikrinti šypseną – ar ji simetriška, ar nevirsta vienas veido kampas. Taip pat svarbu įvertinti kalbą – ar žmogus kalba rišliai.
Jeigu pasireiškia tokie simptomai, jokiu būdu negalima laukti – būtina skambinti greitajai pagalbai, o ne kreiptis į polikliniką.
– Kaip dažnai žmonės laiku kreipiasi, o kiek tai būna uždelsti atvejai?
– Sunku tiksliai pasakyti, bet dažnai nutinka, kad žmonės pas mus ateina tik po pusės metų, kai rankos jau ilgai tirpsta. Daugelis bando savigydą – daro mankštas, vartoja vaistus pagal vaistininko rekomendacijas. Tačiau kai simptomai nepraeina, vis tiek tenka atlikti tyrimus. Vien namuose savarankiškai atliktos mankštos ne visada pakankamos.
– Kada reikėtų kreiptis į gydytoją, jei rankos tirpsta ne tik po miego?
– Jeigu tirpimas nėra susijęs su nepatogia miego poza, kartojasi vis dažniau ir trukdo kasdien, būtina kreiptis į šeimos gydytoją.
