Grožis (ne)reikalauja aukų: prasta žinia smailiakulnių mėgėjoms

Gydytojų ortopedai pataria kasdienai rinktis avalynę, kurios kulnas nebūtų aukštesnis kaip 4–5 cm. Pasak jų, aukštakulniai – tik šventinėms progoms. Tyrimų duomenimis, kasdien aukštakulnius avinčios moterys kenkia savo sveikatai. Ypač jei nešioja per mažus, nepatogius, neatitinkančius pėdos ilgio, pločio ir kelties formos batus.
Avint aukštakulnius ilgainiui deformuojasi stuburas, pėdos, nukenčia kojų venos. Aukštakulnių mėgėjos dažniau skundžiasi nugaros skausmais, kojų venų ligomis. Pasak ortopedų, kasdien nešiojant batus aukštais kulnais kojų pėdos ir pirštų deformacijos išryškėja jau po penkerių ar dešimties metų. Tuomet dažniausiai vienintelis būdas pašalinti problemą – operacija. Viena dažniausių bėdų – iškrypę pėdų kauliukai. Avint batus aukštesne kaip 4 cm pakulne netaisyklingai pasiskirsto spaudimas pėdai: didesnis tenka priekiui, t. y. padikaulių priekinei daliai (o turėtų tekti kulnams). O ką kalbėti, jei avite batelius su 7–10 cm aukščio pakulnėmis?! Anot ortopedų, nieko stebėtina, kad padikaulio deformacijos būdingos kas trečiai moteriai. Kai išsišauna pėdos kauliukas, tuomet kiekvienas žingsnis tampa kančia kaip tai undinėlei iš pasakos.
Kokius batelius rinktis
Kadangi aukštakulnių avėjimas yra viena iš stuburo iškrypimo priežasčių, vėliau mūvėti žemakulnius moterims tampa tiesiog nepatogu. Daugelis dailiosios lyties atstovių skundžiasi, kad tuomet joms ima mausti nugarą, atrodo, kad tarsi virstų atgal. Anot ortopedų, taip nutinka todėl, kad iškrypus stuburui, kūnas nenoriai prisitaiko prie naujos, taisyklingos, padėties.
JAV mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė, kad avint aukštakulnius jau po dešimties minučių pajuntamas diskomfortas, nugaros tempimas, sunkumas kojose ir pan. Ortopedų teigimu, aukštesniais kaip 5 cm kulnais batelius per dieną galima nešiosite ne ilgiau kaip 2–3 valandas. Specialistai pabrėžia, kad aukštakulniai – didžiausias jaunų merginų priešas. Jei nenorite turėti sveikatos problemų ateityje, iškrypusių pėdų kauliukų, paauglsytėje nesižavėkite bateliais aukštais kulnais, nors jie atrodo labai patraukliai. Juos avėti patariama tik tokio amžiaus, kai yra pilnai susiformavęs judamasis aparatas – kaulai ir raumenys. Tad maždaug iki 21-erių metų amžiaus gydytojai pataria rinktis avalynę žemesniais nei 5 cm kulnais. Kiekvienas papildoms centimetras apie 10 proc. padidina krūvį, tenkantį padikauliams ir pirštams.
Batus pirkite antroje dienos pusėje, nes tuomet kojos ir pėdos būna pabrinkusios – neįsigysite per ankštų. Atkreipkite dėmesį ne tik į kulno aukštį, bet ir į išformavimą – turi būti išformuoti skersinis ir išilginis skliautai.
Kada kreiptis į gydytoją
Į ortopedą reikėtų kreiptis tada, kai pajuntate pirmuosius simptomus, t. y. jaučiate diskomfortą, maudimą vaikštant ar kai ima deformuotis batai. Esant nedidelio laipsnio pėdų deformacijoms galima lengviau koreguoti pažeidimus be operacijos, sako gydytojai. Tokiais atvejais padeda specialūs ortopediniai batų įdėklai tarp pirštų, įtvarai, tempimo pratimai ir, žinoma, patogi ar net individualiai pritaikyta avalynė.
Palepinkite pavargusias kojas
Jaučiant diskomfortą, labai veiksmingai padeda Achilo sausgyslės tempimo pratimai. Atsistojus ant laiptuko reikia lėtai leisti kulnus žemyn. Po ilgesnio pasivaikščiojimo su aukštakulniais, masažuokite pėdas, rankomis masažuojamais judesiais tiesinkite pirštus. Jei jaučiate, kad pėdos sutinusios, pamirkykite druskos vonelėje (galite įlašinti ir keletą lašų arbatmedžių ar levandų, šalavijų eterinio aliejaus).
Pratimai pavargusioms kojoms
Darbe, kai tik yra galimybė, nusiaukite aukštakulnius ir persiaukite patogesnius batelius žemesniais kulnais. Gydytojai ortopedai tikina, kad reiktų pamirštį posakį, jog grožis reikalauja aukų.
Per pietų pertrauką ar vakare atlikite keletą pratimų, kurie padės atpalaiduoti kojų ir pėdų raumenis.
1. Pakilnokite per kelius sulenktas kojas
Atsistokite ant kairės kojos, dešinę per kelius sulenkite stačiu kampu ir pakelkite taip, kad šlaunis būtų lygiagrečiai su grindimis. Rankos nuleistos, pilvo ir sėdmenų raumenys įtempti. Tokią padėtį išlaikykite 30–60 sekundžių. Tą patį atlikite kita koja. Iš viso kiekvienai kojai pratimą kartokite po 5–10 sykių.
2. Pastypčiokite ant pakylos
Atsitokite ant laiptų ant kitos neaukštos pakylos taip, kad kulnai kabotų ore. Lėtai leiskite kulnus, kol pajusite smarkų blauzdų tempimą. Tokią padėtį šlaikykite apie 30–60 sekundžių. Paskui pasistiebkite ant pirštų galiukų ir vėl lėtai žemyn leiskite kulnus. Pratimą kartokite 10–15 kartų.
3. Palankstykite pėdas
Atsisėskite ant grindų, sulenktą kairę koją įremkite į dešinę šlaunį. Rankšluosčiu apjuoskite dešinę pėdą. Abiem rankomis rankšluosčio galus tempkite į save, o pėdų pirštus tieskite nuo savęs (turite pajusti priekinės blauzdos raumenų tempimą). Kiek įmanoma įtempkite ištiestos kojos raumenis. Tokią padėtį išlaikykite 30 s. Tą patį atlikite kita koja. Pratimą kiekviena koja kartokite po 5–10 sykių.
4. Pamankštinkite pėdas
Pratimas panašus į 3-ąjį. Tik sėdėdama labiau pasilenkite prie ištiestos kojos ir, tempdama rankšluostį į save, kojos pirštus taip pat rieskite savęs link (turite pajusti užpakalinės pėdos dalies tempimą). Tokią padėtį išlaikykite 30 s. Tą patį atlikite kita koja. Pratimą kiekvienai kojai pakartokite po 5–10 sykių.
Naujausi komentarai