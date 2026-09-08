Gripo vakcinos sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta

Kaip nurodo ministerija, vėlesnį pristatymą, gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas.
„Dėl šių pokyčių vakcinų gamintojams teko koreguoti ir iš naujo pritaikyti gamybos procesus. Gamybą taip pat apsunkino tai, kad vėliau identifikuota, jog vakcinai reikalinga B gripo viruso padermė, taip pat kai kurių gamybai reikalingų reagentų vėlavimas ir trūkumas. Dėl tų pačių priežasčių su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria visos Europos šalys, įskaitant Lietuvą“, – teigiama ministerijos išplatintame pranešime.
Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį – iki tol SAM teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis.
„Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, jog žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonui. Dažniausiai sergamumo gripu pakilimas registruojamas rudenį (spalio–lapkričio mėn.), o sergamumo pikas – žiemą (sausio–vasario mėn.). Po vakcinacijos imuninė apsauga susiformuoja maždaug per 10–14 dienų“, – akcentuoja ministerija.
„Nors vakcinų pristatymo laikas šiemet pasikeitė dėl atnaujintos vakcinos sudėties ir gamybos procesų, tačiau tai nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Vakcinoms pasiekus gydymo įstaigas, rizikos grupių gyventojai bus kviečiami skiepytis nemokamai“, – pabrėžiama SAM pranešime.
Ministerijos duomenimis, Valstybinė ligonių kasa (VLK) šiam gripo sezonui Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis įsigijo 250 tūkst. trivalentės gripo vakcinos dozių, kas yra 12 proc. daugiau nei pernai.
Informuojama, jog valstybės lėšomis nuo gripo įprastai skiepijami rizikos grupėms priklausantys gyventojai: 2–7 metų amžiaus vaikai ir 65 metų bei vyresni asmenys, nėščiosios.
Taip pat nepriklausomai nuo amžiaus nemokamai šios paslaugos teikiamos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, gyvenantiems slaugos ir globos įstaigose, bei sveikatos priežiūros įstaigoms bei medicinos studentams.
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