Gripo vakcinos šiemet vėluos

Ruduo įsibėgėja, oras vėsta, drabužiai šiltėja, o nepageidaujami sezono palydovai – virusai – jau tyko. Eimantas vieną jų, panašu, jau pasigavo.
„Taip, sergu. Gerklę skauda, sloga, žodžiu. Tikiuosi, kad ne gripas. Sakė, po valandos paskambins“, – pasakojo Eimantas.
Kiti kol kas ligų išvengė, nors aplink sergančiųjų jau netrūksta.
„Mes dar nesergame, nors draugės vaikas jau serga – peršalimas“, – sakė moteris.
„Pirmomis dienomis buvo susirgusi klasiokė. Sakė, gal peršalimas buvo“, – pasakojo kita pašnekovė.
Anot medikų, pavienių pacientų dėl peršalimo simptomų sulaukiama dar neprasidėjus tikrajam rudeniui, tačiau pastarosiomis dienomis jau diagnozuota ir gripo atvejų.
„Savo skyriuje turėjome du atvejus, bet jie buvo su lengvais simptomais. Dabar oras permainingas – tai karšta, tai vėsu“, – sakė Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aleksandra Liepaitė.
Tad pats laikas pradėti galvoti ir apie gripo profilaktiką. Besiskiepijantiems verta pasidomėti, ar vakcina jiems nepriklauso nemokamai.
„Man siūlė pasiskiepyti darbdavys, bet pagalvojau, kad tai nesvarbu. Deja, susirgau, tai manau, kad reikės pasiskiepyti“, – sakė gripu susirgęs vyras.
Vis dėlto šiemet skiepų teks palaukti. Vakcinos į Lietuvą bus pristatytos maždaug mėnesiu vėliau nei įprastai.
„Įprastai aktyviausiai skiepijame spalį, o dabar planuojame pradėti lapkritį. Situacija yra tokia, kokia yra“, – aiškino A. Liepaitė.
Kodėl spalį vakcinų dar neturėsime?
„Tai nėra pirkimo ar pristatymo problema. Tai gamybos iššūkiai. Su jais susiduria visi vakcinų gamintojai“, – sakė VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Taigi Lietuva nėra išimtis – vakcinos vėluos ir į kitas Europos šalis, tarp jų ir kaimynines.
„Matome, kad vėluoja reagentai, jų trūksta, todėl užsitęsė gamyba“, – aiškino SAM Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ginreta Megelinskienė.
Reagentai reikalingi vakcinoms atnaujinti. Jų sudėtis mažesne ar didesne apimtimi koreguojama nuolat, tačiau šie metai – išskirtiniai.
„Šiais metais Pasaulio sveikatos organizacija nurodė, kad vakcinos sudėtį reikia keisti iš esmės – keičiamos visos trys sudedamosios dalys. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl procesas užsitęsė. Tikrai labai seniai taip nebuvo. Anksčiau būdavo keičiama viena ar dvi sudedamosios dalys, o šiemet – visos trys“, – sakė A. Grušeckienė.
Vakcinos sudėtis parenkama stebint, kokie gripo viruso kamienai cirkuliuoja Pietų pusrutulyje.
„Pažiūrima, koks kamienas plinta Pietų pusrutulyje, kai pas juos yra šaltasis sezonas. Pas mus tuo metu būna ankstyvas pavasaris, ir pagal tai paruošiamos vakcinos mūsų šaltajam sezonui“, – aiškino VU Gyvybės mokslų centro profesorė, imunologė Aurelija Žvirblienė.
Kol kas nei gydymo įstaigos, nei pacientai nežino, kada tiksliai vakcinos pasieks Lietuvą – lapkričio pradžioje ar tik mėnesio pabaigoje.
„Iš tikrųjų labai liūdna. Senyvo amžiaus žmonėms tai labai blogai, nes jie gali susirgti iki to laiko“, – nuogąstavo gyventoja.
Sveikatos specialistai ramina – vėlesnis skiepas nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu.
„Tikrai norėčiau nuraminti – nerimauti nėra dėl ko. Lapkritis taip pat tinkamas laikas. Imunitetas susidaro per 10–14 dienų, todėl sergamumo pikui pasiruošti laiko yra“, – sakė specialistė.
Didžiausias sergamumo pikas paprastai fiksuojamas gruodžio–vasario mėnesiais, tačiau dalies gyventojų tai nė kiek neguodžia.
„Galbūt ieškosime alternatyvos, gal bus mokamų vakcinų“, – sakė moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau specialistai ragina neskubėti.
„Tikrai nereikia panikuoti ir pulti skiepytis mokamomis vakcinomis. Visi, kuriems jos priklauso, jas gaus“, – teigė A. Liepaitė.
Vis dėlto ir mokamų vakcinų Lietuvoje greičiau gali nebūti – viena privati klinika tikisi jų sulaukti tik spalio pabaigoje.
„Tikrai ir komercinė vakcina vėluoja. Tai nėra tik nemokamų vakcinų problema“, – pabrėžė A. Grušeckienė.
Praėjęs gripo sezonas buvo itin agresyvus. Kai kurie specialistai jį vadino net „supergripu“.
„Problema buvo ta, kad antroje vasaros pusėje atsirado naujas viruso potipis, kuris mūsų imunitetui buvo mažai pažįstamas“, – aiškino A. Žvirblienė
Ko tikėtis šiemet?
„Šiuo metu neturime jokių signalų, kad sezonas gali būti neįprastai sunkus“, – ramino G. Megelinskienė.
Praėjusį sezoną Lietuvoje registruotas didžiausias mirtingumas nuo gripo per visą daugiametę stebėseną – iš viso 86 mirties atvejai.
Vasarį liga pasiglemžė ir vaiko gyvybę – Klaipėdos ligoninėje mirė 14-metis.
Naujausi komentarai