– Kas vyksta miegant ir turi tiesioginę įtaką odai ir grožiui?
– Grožio miegas tikrai nėra mitas. Miegant oda pereina į regeneracijos (atsinaujinimo) režimą. Naktį aktyviau dalijasi ir atsinaujina odos ląstelės keratinocitai, mažėja dienos metu patirti ląstelių pažeidimai, oda greičiau gyja, stiprėja jos apsauginis barjeras. Gilaus miego metu išsiskiria augimo hormonas, kuris padeda audiniams atsikurti ir dalyvauja kolageno gamyboje. Svarbus ir melatoninas. Jis ne tik vadinamas miego hormonu, bet ir veikia kaip antioksidantas – padeda mažinti per dieną susikaupusią UV spindulių, taršos ir streso žalą.
Todėl gerai išsimiegojus oda atrodo gaivesnė, mažiau paburkusi, drėgnesnė, skaistesnė. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad geriau miegantys savo išvaizdą vertina kaip patrauklesnę.
– Kuo grožiui svarbus dažnai minimas kolagenas?
– Kolagenas yra baltymas, kuris suteikia odai stangrumo ir elastingumo. Tai yra tarytum odos atrama. Kai jo pakanka, oda atrodo tvirtesnė, lygesnė, mažiau formuojasi raukšlių. Senstant, veikiant saulei, stresui ar rūkymui, kolageno mažėja ir jis tampa prastesnės kokybės. Oda plonėja, praranda stangrumą, atsiranda raukšlių, keičiasi veido kontūrai.
– Ko dar, be miego, reikia, kad gamintųsi kolagenas? Kas trukdo jam gamintis?
– Kad gamintųsi kolagenas, organizmui reikia statybinių medžiagų. Iš maisto gaunamų baltymų, aminorūgščių, taip pat vitamino C, kuris stabilizuoja kolageno skaidulas, ir mikroelementų, tokių kaip cinkas, varis, geležis.
Negana to, turime ne tik atkreipti dėmesį į kolageno gamybą, bet ir saugoti kolageną nuo suardymo. Kolagenui labiausiai kenkia UV spinduliuotė, dėl kurios išsiskiria fermentai, ardantys kolageną ir keičiantys jo struktūrą. Žalingas ir miego trūkumas. Kai miegame prastai, aktyvėja pagumburio–hipofizės–antinksčių ašis, didėja kortizolio kiekis. Kortizolio perteklius slopina fibroblastų aktyvumą, todėl gali mažėti naujo kolageno gamyba, taip pat dėl aktyvesnės jau minėtų fermentų veiklos kolagenas greičiau suskaidomas. Dėl to blogiau gyja žaizdos, sunkiau atsikuria odos barjeras, oda gali tapti plonesnė, jautresnė, mažiau stangri.
Kolageno apykaitai taip pat kenkia rūkymas, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas, perteklinis cukraus kiekis ir glikacija. Glikacijos metu cukraus molekulės jungiasi prie kolageno ir elastino, todėl skaidulos tampa standesnės, mažiau elastingos, oda praranda minkštumą ir elastingumą.
Nepažeistas odos barjeras yra vienas svarbiausių sveikos odos požymių.
– Koks odos barjero vaidmuo?
– Nepažeistas odos barjeras yra vienas svarbiausių sveikos odos požymių. Jis saugo, kad oda neprarastų vandens, ir kartu neleidžia pro odą patekti dirgikliams, alergenams, mikroorganizmams ir kitiems odą pažeidžiantiems veiksniams. Dažnai odos barjeras lyginamas su plytų siena: raginio sluoksnio ląstelės keratinocitai yra tarsi plytos, o lipidai tarp jų – tarsi cementas. Kai ši sistema vientisa, oda geriau išlaiko drėgmę, yra atsparesnė, mažiau jautri, rečiau parausta.
Kai barjeras pažeistas, oda tampa sausa, jautri, perštinti, paraudusi, gali pleiskanoti. Tada net kasdien naudojamos odos priežiūros priemonės gali graužti, deginti odą. Tokiais atvejais pirmiausia reikėtų atkurti odos barjerą, o ne naudoti stipresnes aktyviąsias priemones.
Naktį barjeras tampa ypač aktualus, nes dėl padidėjusios odos temperatūros ir kraujagyslių išsiplėtimo gali padidėti vandens netekimas per odą. Dėl to vakare svarbu ne tik rinktis priemones su aktyviaisiais ingredientais, bet ir drėkinti, naudoti barjerą stiprinančias medžiagas.
– Kas lemia, kad veide atsispindi emocinė sveikata?
– Jau nuo pat embriono vystymosi pradžios oda ir smegenys vystosi iš to paties lapelio – ektodermos. Tad odą ir smegenis sieja dvikryptė komunikacija. Kai patiriame stresą arba blogai miegame, aktyvėja pagumburio–hipofizės–antinksčių ašis. Dėl to didėja įvairių uždegiminių mediatorių aktyvumas. Odoje tai gali reikšti didesnį kraujagyslių reaktyvumą, paraudimą, niežėjimą, riebalinių liaukų aktyvumą, lėtesnį gijimą ir silpnesnį odos barjerą.
Todėl emocinė sveikata gali atsispindėti veide: dėl streso gali paūmėti aknė, veido rožinė, seborėjinis dermatitas, atopinis dermatitas, psoriazė, gali sustiprėti odos jautrumas ar niežėjimas, blogėti odos barjerinė funkcija. Lygiai taip pat, esant odos uždegimui, smegenims siunčiamas signalas aktyvinti nerimo, niežėjimo kelius. Tad odos liga gali bloginti emocinę savijautą, o stresas ir miego trūkumas gali pabloginti odos ligą. Tai dvikryptis ratas.
– Kiek reikia miego? Ar per daug miego nekenkia?
– Vidutiniškai suaugusiesiems reikia 7–9 valandų miego. Tačiau kiekvienam tai yra itin individualu ir priklauso nuo žmogaus amžiaus, genetikos, nuo per dieną patirto streso, fizinio krūvio ir kt. veiksnių. Svarbu ne tik tai, kiek miegate, bet ir kaip: ar lengvai užmiegate, ar neprabundate naktį, ar ryte jaučiatės pailsėję.
Svarbu ne tik miego trukmė, bet ir eiti miegoti ir keltis reguliariai. Buvo atliktas tyrimas, kur ankstyvas miegas buvo apibrėžtas kaip ėjimas miegoti iki 23 val., o vėlyvas – po 23 val. Vėliau einančių miegoti moterų grupėje buvo stebėta mažesnė odos drėgmė, mažesnis stangrumas ir elastingumas, didesnis vandens netekimas per odą, didesnis sebumo išsiskyrimas, ryškesnės raukšlės ir net mažesnė odos mikrobiotos įvairovė.
Per mažai miego daro neigiamą įtaką odai – ji gali tapti jautresnė, sausesnė, labiau paburkusi, lėčiau gyti, tapti mažiau atspari UV pažaidai. Neįrodyta, kad per daug miego kenkia odai. Tačiau jei žmogus nuolat ilgai miega ir vis tiek jaučiasi pavargęs, gali būti ženklas, kad miegas nekokybiškas arba yra kita problema, pavyzdžiui, miego apnėja, depresija, lėtinis nuovargis, geležies stoka ar kitų sveikatos sutrikimų.
– Pietų miegas tinka? Ar jis kompensuoja nakties miegą?
– Trumpas pietų miegas gali būti naudingas. Geriausia – apie 15–30 minučių. Tai gali padidinti energijos, pagerinti nuotaiką ir dėmesio koncentraciją. Vis dėlto pietų miegas neturėtų pakeisti nakties miego. Naktį vyksta svarbiausi hormonų, imuninės sistemos ir odos atsinaujinimo procesai.
Trumpai tariant, pietų miegas gali padėti po prastesnės nakties, bet tai neilgalaikis sprendimas, jei nuolat miegame per mažai.
Praustis geriau vakare ar ryte?
Odos požiūriu svarbiausia ne tai, ar į dušą einame ryte, ar vakare, o kaip prausiamės. Vanduo turėtų būti drungnas, o ne karštas, nereikėtų praustis pernelyg ilgai, o prausikliai turėtų būti švelnūs. Reikėtų vengti agresyvių muilų ir stiprių surfaktantų, nes jie gali pažeisti odos barjerą.
Nusiprausus duše, ypač jei oda sausa, jautri, linkusi į bėrimus, reikėtų odą patepti emolientu – drėkinamuoju kremu. Geriausia tai padaryti per kelias minutes nusiprausus, kol oda dar šiek tiek drėgna. Taip padedame sulaikyti vandenį odoje ir atkurti apsauginį odos barjerą.
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