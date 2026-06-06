„Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė: fitoterapija gali padėti kovoti su nemiga

Kodėl mus vis dažniau kamuoja nemiga?
„Dažniausiu atveju nemiga išduoda apie mūsų organizmo ar gyvenimo būdo disbalansą. Miegą gali trikdyti tiek fiziniai, tiek psichologiniai ar išoriniai veiksniai. Dažnai nemigą gali sukelti patiriama įtampa, gyvenimo pokyčiai, sunkumai santykiuose, nerimas ar depresija. Kartais problema gali slėptis už ūmaus ir lėtinio skausmo, kai kūnas negali atsipalaiduoti. Taip pat didelę įtaką turi stimuliantai, ypač kofeinas, energetiniai gėrimai ar net kai kurie vaistai“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
Visgi vaistininkas M. Rutalė priduria, kad kartais miego problemų priežastys slepiasi tame pačiame miegamajame – kai per šviesu, daug triukšmo ar pašalinių garsų, netinkama temperatūra, trūksta gaivaus oro ar vargina nepatogus čiužinys.
Kas yra fitoterapija?
„Fitoterapija yra moksliškai pagrįstas gydymo ir profilaktikos metodas, kai naudojami vaistiniai augalai ir jų veikliosios medžiagos. Tai viena seniausių medicinos krypčių, taikoma nuo seno iki pat šiandien. Svarbu pabrėžti, kad fitoterapija nėra tas pats kaip homeopatija. Nors abiejose srityse gali būti naudojamos augalinės kilmės medžiagos, jų veikimo principai, koncentracijos, dozės ir taikymo metodai iš esmės skiriasi. Fitoterapijoje naudojamos aiškiai apibrėžtos augalinių medžiagų dozės, kurių poveikis vertinamas remiantis farmakologinėmis savybėmis ir klinikine praktika“, – sakė vaistininkas M. Rutalė.
„Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė pabrėžia, kad fitoterapija dažniausiai nėra momentinis sprendimas, todėl svarbus nuoseklumas. Daugelis augalinių preparatų geriausiai veikia vartojami reguliariai tam tikrą laiką. Visus juos rekomenduojama vartoti vakare, maždaug valandą prieš miegą.
Fitoterapijai naudojami vaistiniai augalai
„Valerijonai yra vieni dažniausiai miegui gerinti naudojamų augalų. Jų preparatai siejami su raminamuoju poveikiu, padedančiu lengviau atsipalaiduoti vakare ir greičiau užmigti. Valerijonai dažnai rekomenduojami žmonėms, kuriuos kamuoja įtampa ar minčių perteklius prieš miegą“, – pasakojo „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
Taip pat vaistininkas M. Rutalė išskiria melisas. Jos rekomenduojamos tada, kai nemiga susijusi su stresu, dirglumu ar virškinimo problemomis. Šis augalas pasižymi raminančiomis savybėmis, tad gali padėti lengviau nusiraminti vakare.
„Daugelis puikiai žino apie teigiamą levandų poveikį mūsų savijautai. Jos gali padėti sumažinti nervinę įtampą, pagerinti emocinę būseną ir prisidėti prie geresnės miego kokybės. Jos dažnai yra naudojamos ne tik vaistiniuose preparatuose, bet ir aromaterapijoje“, – sakė „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
Anot M. Rutalės, dar ne visi žino apie pasiflorų ir apynių preparatų vartojimą. Šių augalų dažnai galima aptinti vaistinių preparatų sudėtyse. Jie rekomenduojami sunkiai užmiegantiems ar dažnai naktimis nubundantiems žmonėms.
„Visgi rūpestis savo miego kokybe turėtų prasidėti ir nuo kasdienių mūsų įpročių. Prieš miegą verta pravėdinti miegamąjį, palaikyti jame vėsesnę temperatūrą ir sumažinti triukšmą. Likus bent valandai iki miego rekomenduojama atsitraukti nuo telefonų, kompiuterių ir televizoriaus ekranų, nes jų skleidžiama mėlynoji šviesa slopina melatonino gamybą. Vietoje to paskaitykite knygą, nueikite į šiltą dušą, pasiklausykite ramios muzikos ar atlikite kvėpavimo pratimus“, – patarė vaistininkas M. Rutalė.
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