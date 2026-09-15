Europos judumo savaitė Panevėžyje: veiklos gyventojams ir nemokamas viešasis transportas

Rugsėjo 22-ąją, Dieną be automobilio, Panevėžio miesto viešasis transportas visiems keleiviams bus nemokamas.
Šių metų Europos judumo savaitės tema – „Judumas visiems“, ypatingą dėmesį skiriant skirtingų kartų judumo poreikiams ir galimybei kiekvienam saugiai, patogiai bei savarankiškai judėti mieste.
„Patogus judėjimas mieste svarbus kiekvienam – vaikui, jaunuoliui, į darbą vykstančiam žmogui ar senjorui. Skirtingais gyvenimo etapais mūsų poreikiai keičiasi, todėl ir miesto susisiekimas turi būti patogus skirtingo amžiaus ir poreikių žmonėms. Judumo savaitė yra gera proga ne tik daugiau pajudėti, bet ir praktiškai išbandyti kitą kasdienės kelionės būdą – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar rinktis viešąjį transportą. Kviečiu panevėžiečius rasti sau tinkamą veiklą ir prisijungti“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Šįmet Europos judumo savaitė atkreipia dėmesį į vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir vyresnio amžiaus žmonių keliavimo poreikius. Prieinamas transportas, saugūs pėsčiųjų takai, poilsio vietos ir aiški informacija padeda savarankiškai pasiekti paslaugas, mokyklą, darbą ar laisvalaikio vietas.
2026 m. kampanijoje taip pat akcentuojamas skirtingų kartų bendradarbiavimas ir dabartinių bei būsimų gyventojų poreikių įvertinimas planuojant susisiekimą.
Panevėžyje prie iniciatyvos prisijungs ugdymo įstaigos, sporto organizacijos, socialinėje srityje veikiančios organizacijos ir sveikatos priežiūros įstaigos bendruomenė.
Programoje numatytos tiek gyventojams atviros veiklos, tiek mokyklų ir darbuotojų bendruomenių iniciatyvos.
Judumo savaitės programa
Rugsėjo 14–18 d. – konkursas „Mūsų mokykla juda 3.0“. Dešimties projekte dalyvaujančių Panevėžio mokyklų mokiniai kviečiami į mokyklą važiuoti dviračiais ar paspirtukais.
Aktyviausiai dalyvavusi kiekvienos mokyklos klasė bus apdovanota edukacine išvyka darnaus judumo tema. Apdovanojimai vyks rugsėjo 22 d. 14 val. Laisvės aikštėje, prie Savivaldybės pagrindinio įėjimo.
Konkurse dalyvauja J. Balčikonio, V. Žemkalnio, 5-oji, J. Miltinio, Minties inžinerinė gimnazijos, Saulėtekio, Ąžuolo, Žemynos, Vilties ir Vyturio progimnazijos.
Rugsėjo 16 d. – socialinė akcija „Pasimatuok negalią“ Laisvės aikštėje. Dalyviai galės išbandyti judėjimą vežimėliu, ėjimą su baltąja lazdele, klausos ar regos sutrikimus imituojančias priemones.
Šios patirtys padės geriau suprasti žmonių su negalia kasdien patiriamas kliūtis. Akciją organizuoja Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ komanda, prisideda Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaurės rytų centro Panevėžio miesto ir rajono filialas bei Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos septintokai.
Rugsėjo 16–18 ir 21–22 d. – Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbuotojų žingsnių iššūkis. Darbuotojai bus skatinami į darbą ir namo eiti pėsčiomis, o kasdienius žingsnius skaičiuoti programėle „Health“.
Bendras centro bendruomenės tikslas – milijonas žingsnių. Trims daugiausia žingsnių surinkusiems darbuotojams numatyta galimybė laimėti kineziterapijos užsiėmimų baseine abonementus.
Rugsėjo 18 d. 9.30 val. – priešmokyklinukų žygis miesto identiteto vingiu. Veikloje, apimančioje 28 ikimokyklines įstaigas, vaikai pėsčiomis keliaus pas kitų darželių draugus.
Žygį vienu metu pradės penkių įstaigų priešmokyklinukai, nešini pačių pagamintais atšvaitais. Susitikę vaikai jais apsikeis, o maršrutą tęs kitų įstaigų grupės. Numatoma, kad visas miesto identiteto vingis bus apeitas apie 12.30 val.
Rugsėjo 19 d. – atviros diskgolfo varžybos „Panevėžys juda disk-golfo ritmu“. Renginys vyks Panevėžio diskgolfo parke, Kultūros ir poilsio parke.
Dalyvauti kviečiami įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo gyventojai – tiek žaidžiantys diskgolfą, tiek norintys jį išbandyti pirmą kartą.
Varžybas organizuoja Panevėžio „Diskgolf“ klubas.
Rugsėjo 22-oji – diena be automobilio
Visą rugsėjo 22-ąją Panevėžio miesto viešuoju transportu bus galima važiuoti nemokamai. Europos judumo savaitė kasmet vyksta rugsėjo 16–22 d. ir skatina miestus bei jų gyventojus išbandyti aktyvų judėjimą, viešąjį transportą ir kitus tvaresnius kasdienių kelionių būdus.
Laisvės aikštėje vyks šios veiklos:
- 14 val. prie Savivaldybės pagrindinio įėjimo – konkurso „Mūsų mokykla juda 3.0“ apdovanojimai.
- 14 val. – „Saugaus eismo stotelė“. Policijos bendruomenės pareigūnai supažindins su pagrindinėmis saugaus eismo taisyklėmis, aktualiomis nepilnamečiams eismo dalyviams.
- 14 val. – mini futbolo turnyras. Kartu su Futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniais žaisti kviečiami ir kiti vaikai bei jaunimas.
- 14–16 val. – smūginio sporto šakos pristatymas, kurį organizuoja „SBK Panevėžys“.
- 18 val. – pasipuošusių moterų važiavimas dviračiais. Dalyvės kviečiamos rinktis elegantišką aprangą, puošti dviračius gėlėmis ar kita atributika ir kartu atkreipti dėmesį į dviratį kaip kasdienei kelionei tinkamą transporto priemonę. Maršruto pradžia – Laisvės a.
Į rugsėjo 22-osios programą įtrauktas ir miesto bendrojo ugdymo mokyklų jungtinis STEAM projektas „Panevėžys pėsčiomis: mokyklos jungia miestą“. Mokiniai pažins miestą keliaudami pėsčiomis ir drauge kurs bendrą mokyklų pėsčiųjų maršrutų žemėlapį.
Jis bus eksponuojamas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriuje, Aukštaičių g. 4C-2.
Rugsėjo 27 d. – dviratininkų žygis
Po Europos judumo savaitės Panevėžio klubas „Dviračiai“ organizuos tradicinį dviratininkų žygį aplink Panevėžį. Dalyviai įveiks 12 km maršrutą miesto gatvėmis. Žygis prasidės prie „Kalnapilio“ arenos ir baigsis „Pragiedruliuose“.
Gyventojai kviečiami pasirinkti sau tinkamas Judumo savaitės veiklas, o bent vieną įprastą kelionę mieste išbandyti kitaip – nueiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar pasirinkti viešąjį transportą.
Rugsėjo 22-ąją miesto autobusais visi keleiviai galės važiuoti nemokamai.
Visą Europos judumo savaitės programą ir informaciją apie Panevėžio dalyvavimą galima rasti oficialioje kampanijos svetainėje mobilityweek.eu.
Europos judumo savaitės lankstinuką galite rasti www.panevezys.lt.
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