Epidemiologė: per parą šimtui COVID-19 sergančių pacientų prireikia deguonies

„Kalėdinė, šventinė savaitė tikrai pagreitino omikron išplitimą, nes jau gruodžio viduryje turėjome pirmuosius patvirtintus naujos omikron atmainos atvejus ir šventinio savaitgalio metu pradėjome stebėti, kad tarp jaunų žmonių naujų COVID-19 atvejų skaičius pradėjo po truputį didėti, augti – kaip ir buvo tikėtasi, nieko naujo neatsitiko, nes mes taip ir sakėme, kad tai – būtent tas laikotarpis, kai bus dideli susibūrimai, aktyvus socialinis ir asmeninis gyvenimas“, – sakė D. Razmuvienė.

„Omikron atmaina, kaip teigia Statistikos departamentas, duoda skaičius, kiekvieną dieną vis didesnius. Jau nebėra visoje Europos ekonominėje erdvėje šalies, kur nebūtų omikron sukėlęs tam tikrų problemų. Kai kuriose šalyse jis tapo dominuojantis“, – teigė NVSC atstovė.

Kaip aiškino D. Razmuvienė, Lietuvoje nauja omikron atmainos banga tik prasideda.

„Lietuva, manau, startuoja su ta nauja omikron banga. Atsiradus naujai atmainai, ji, turėdama tokias agresyvias savybes, geba sergamumo rezultatus dvigubinti – tiesiog eksponentiškai. Prancūzai pranešė, kad jie per parą registruoja jau per 300 tūkst. naujų atvejų. Lietuva, be abejonės, tokių skaičių nepasieks, bet nereikia galvoti, kad Lietuvoje nebus to skaičiaus didėjimo ar kad nurims tas augimas. Tikrai to nebus“, – akcentavo D. Razmuvienė.

Ligos išplitimo rizika, kaip tikino specialistė, lieka labai aukšta.

„Todėl tas vakcinavimosi procesas tiek trečia, sustiprinamąja doze, tiek pradėjimas yra ypač svarbus, nes vakcinos apsaugo ir nuo omikron atmainos“, – sakė ji.

„Kaip ir skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, dabartiniu metu stebimi lengvesni atvejai, lyginant su delta atmaina, bet supraskime, kad jeigu Lietuvoje pirmi atvejai buvo tik gruodžio viduryje, mes dar neturime daug laiko įsivertinti, kur ir į kokias amžiaus grupes tas omikron įsisuks. Puikiai žinome, kad mūsų vyresnių žmonių skiepijimo apimtys netenkina, kadangi omikron įsisukti į tas rizikos grupes pagal amžių, pagal kitas problematines situacijas, yra labai paprasta“, – komentavo NVSC atstovė.

„Dabartiniu metu Lietuvoje yra jau virš 150 omikron patvirtintų atvejų. Amžiaus vidurkis Lietuvoje kol kas yra 31 metai. Jauniausiam pacientui yra dveji metai, vyriausiam – virš 70. Aštuoniuose apskrityse yra fiksuojama, daugiausia Vilniuje. Kaip matome, labai spėriai plinta Lietuvoje“, – kalbėjo D. Razmuvienė.

Ji tikino, kad kai kurios kitos šalys dėl omikron atmainos jau yra įvedusios griežtesnius ribojimus.

„Kitose šalyse jau yra ne rekomenduojamas, o privalomas kaukių arba respiratorių nešiojimas“, – sakė ji.

D. Razmuvienė taip pat tvirtino, kad po truputį naujais ligoniais pildosi ir ligoninės.

„Jei per parą yra paguldoma 130–140 naujų pacientų ir iš jų 100 reikia deguonies, tai supraskime, kad tokiu tempu tos ligoninės gali užsipildyti ir pasiekti kritinius skaičius, po kurių bus imtasi tam tikrų griežtų ribojimų. Būtų toks prašymas visų – susiimkime dabartiniu metu ir taikykime ne tik rekomenduojamas priemones, bet įvertinkime kiekvienas savo situaciją ir nesiblaškykime ten, kur tikrai galėtume nedalyvauti“, – šnekėjo epidemiologė.