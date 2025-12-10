Ekspertai atskleidė pavojingą tiesą: cukrus smogia imunitetui stipriau, nei manote

Kuo mums tai gresia ir kaip neapsigauti, pataria „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
– Pradėkime nuo populiarių šventinių produktų ir patiekalų, kurie šventėms svarbūs, bet slepia daug cukraus.
– Pirmiausia – mūsų desertai. Pavalgome, pasisotiname ir bėgame prie iš anksto paruoštų saldumynų. Aišku, jų būna ne vienas, o keli ar net septyni. Svarbiausia atsirinkti ir pasirinkti mėgstamiausią, kad neapkrautume organizmo ir negautume per daug cukraus.
– Vadinasi, visiškai atsisakyti nereikia? Bent per šventes galima pasmaližiauti?
– Žinoma, tam ir yra šventės. Visiškai apriboti save – tai sumažinti šventinį džiaugsmą. Visur turi būti balansas.
– Ir ne tik saldūs dalykai slepia cukrų. Jis yra pomidorų padaže, majoneze. Žmonės jau pradėjo kaupti jį baltajai mišrainei.
– Taip, tai padažų kategorija. Pomidorų padažas, majonezas, barbekiu, saldžiarūgščiai ir salotų padažai. Visi jie turi cukraus. Viename šaukšte pomidorų padažo – net 4 gramai cukraus, kai PSO rekomenduoja per parą ne daugiau kaip 25 gramus. Vienu šaukštu gauname jau ketvirtadalį normos.
– O ką pasakytumėte apie produktus, laikomus sveikais – dribsnius, jogurtus, džiovintus vaisius, sultis?
– Taip, jie visi turi pridėtinio cukraus. Tai paslėptas cukrus, kai produktuose sukuriama iliuzija, jog jie sveiki.
– Dar – saldumynai vaikams. Seneliai švenčių metu nori juos pradžiuginti, bet kas tada? Atimti gaila, slėpti?
– Reikia susitarti: kiek, kada, po kiek ir per kokį laiką tas dovanas bus galima suvalgyti.
– Kaip cukrus veikia imunitetą, ypač žiemą?
– Per šventes net nepastebime, kiek cukraus suvartojame. Kai jo kiekis kraujyje ženkliai padidėja, imuninės ląstelės aptingsta ir prasčiau kovoja su virusais bei bakterijomis. Amerikiečių tyrimas parodė: suvartojus 100 gramų cukraus, kai kurių imuninės ląstelių aktyvumas sumažėja dvigubai. Tai reiškia, kad po saldžių patiekalų imunitetas kelias valandas būna silpnesnis.
– O nuotaika ir miegas?
– Viskas labai susiję. Iš pradžių gauname energijos šuolį, o jam nukritus – nuotaikų svyravimai, nerimas, prabudimai. Ilgainiui rizikuojame širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, nutukimu, odos problemomis. Cukrus lemia ir odos bėrimus.
– Tai koks būtų patarimas?
– Visiškai atsisakyti nereikia, bet svarbu nepersivalgyti ir nevalgyti prieš miegą. Laikykitės režimo, išeikite į gryną orą, judėkite. Šventės neturi virsti tik sėdėjimu prie stalo.
