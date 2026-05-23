Ebolos protrūkis kelia grėsmę dešimčiai Afrikos šalių

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad itin užkrečiamos hemoraginės karštligės protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija.
Šeštadienį Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos agentūra perspėjo, kad kyla rizika, jog Ebolos virusas išplis į kitas Afrikos šalis.
Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrų vadovas Jeanas Kaseya teigia, kad kyla pavojus dešimčiai šalių: Angolai, Burundžiui, Centrinei Afrikos Respublikai, Kongo Respublikai, Etiopijai, Kenijai, Ruandai, Pietų Sudanui, Tanzanijai ir Zambijai.
Anot jo, didelis gyventojų judumas ir nesaugumas regione prisideda prie ligos plitimo.
Šeštadienį Ugandoje patvirtinus tris naujus atvejus, susirgimų skaičius šioje šalyje pasiekė 5 nuo tada, kai Ebola buvo patvirtinta Ugandoje ir Kongo DR gegužės 15 d. Vienas žmogus mirė.
Ugandos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad užsikrėtę pacientai yra vairuotojas ir medicinos darbuotojas, abu šios šalies piliečiai, ir moteris iš Kongo DR. Jie yra gyvi.
Ebola – tai mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti stiprų kraujavimą ir organų nepakankamumą.
Pastarasis epidemijos protrūkis kilo konfliktų draskomoje rytinėje Kongo DR dalyje. Ebolos atvejai buvo patvirtinti Iturio provincijoje, o vėliau virusas išplito į Pietų Kivu provinciją.
Kongo DR, didelėje ir nestabilioje šalyje, patvirtinti 82 ligos atvejai ir septynios mirtys. Tačiau PSO įtaria dar 750 atvejų ir 177 mirčių.
Raudonasis Kryžius šeštadienį paskelbė, kad mirė trys savanoriai iš Kongo, kurie Ebola apsikrėtė Iturio provincijoje.
Kovo 27 d. jie vykdė palaikų tvarkymo darbus, bet ši humanitarinė misija nebuvo susijusi su kova prieš Ebolą, nes tuo metu dar nebuvo žinoma apie Ebolos viruso protrūkį.
Per pastaruosius 50 metų Afrikoje Ebola pražudė daugiau nei 15 tūkst. žmonių.
Penktadienį PSO Ebolos grėsmės lygį Kongo DR pakėlė iki paties aukščiausio.
Anot organizacijos, ligos rizika Centrinėje Afrikoje yra didelė, bet pasaulyje ji tebėra maža.
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