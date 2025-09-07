Drastiškas COVID-19 šuolis privertė vėl įsivesti ribojimus: specialistai išskiria naują simptomą

Saulė tvieskia – į prasidėjusį peršalimo sezoną net nepanašu, bet sveikatos specialistai jau kalba apie COVID-19.
„Po tokios ganėtinai ramios vasaros galima įvardinti kaip staigų šuolį“, – šnekėjo „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė.
„Sugrįžo ir su trenksmu“, – teigė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Kad šią savaitę susirgo, pranešė ir laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
„Trys dienos COVID-19 glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti“, – socialiniuose tinkluose teigė D. Šakalienė.
Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), COVID-19 ligos atvejų kas savaitę skaičius auga ženkliai – dabar oficialiai registruoti atvejai perkopė tūkstantį.
Susirgimų įstaigos viduje fiksavo ir Vilniuje esanti Marcinkevičiaus ligoninė.
„Turėjome protrūkį Geriatrijos skyriuje, buvo įvestas laikinas apribojimas. Pacientai yra senyvo amžiaus pagrinde, jie gali lengvai susirgti, lankytojai užnešė infekciją“, – nurodė M. Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Henrieta Dabkuvienė.
Saugant pacientus, ligoninė sustabdė pacientų lankymą. Šiai dienai įstaiga sako – situacija suvaldyta, pacientų lankymas atnaujinamas.
„Atvejų daugėjo, kai buvo atvėsę orai“, – sakė H. Dabkuvienė.
„Dažniausiai sako, kad jaučiasi silpnai, temperatūra svyruoja, skauda gerklę, nosiaryklę“, – pabrėžė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Sunkesniais atvejais skiriamas specialus vaistas, veikiantis viruso dauginimąsi.
„Testų pardavimai ypač išaugę, lygiai tas pats su COVID-19 vaistais. Vaistų dar turime, bet likučiai mažėja“, – kalbėjo „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Priemonių užbėgti virusui už akių imasi ir Vilniaus rajono poliklinika – palaikomojo gydymo ir slaugos Juodšilių, Riešės ir Šumsko ligoninėse.
„Slaugos ligoninėse, kur pacientai vyresnio amžiaus, imlesni infekcijai, davėme nurodymą, kad lankytojai užsidėtų kaukes“, – šnekėjo Vilniaus rajono poliklinikos infekcijų kontrolės gydytojas Mečislovas Barkus.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, šiuo metu cirkuliuoja atmaina, kuri, palyginti su kitomis atmainomis, kilusiomis iš Omicron, neturėtų kelti didesnio pavojaus. Atmaina sutrumpintai vadinama „Nimbus“. Tarp simptomų – gerklės, galvos, raumenų skausmas, sloga, kosulys, užkimęs balsas, sutrikęs virškinimas.
„Nieko klinika nesiskiria, bet tai individualiai pasireiškia. Kaip tik kalbėjau su vienu pacientu, sakė, kad buvo aukštesnė temperatūra iki 38 laipsnių“, – teigė M. Barkus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kai kurie specialistai kaip naują simptomą išskiria paburkusių gleivinių perėjimą į sinusitą.
„Noriu pabrėžti, jeigu jaučiate tik kosulį, nereikia griebtis pačių stipriausių preparatų, kaip „Theraflu“, kur įeina paracetamolis, kuris mažina temperatūrą. Jeigu jaučiate kosulį – gydome tik kosulį, jeigu jaučiate slogą – gydome tik slogą“, – kalbėjo „Eurovaistinės“ vaistininkė.
„Jeigu temperatūra ne aukštesnė nei 38, jos mažinti nebūtina. Stengtis gerti daugiau skysčių“, – sakė S. Korbutaitė.
Iki savaitės pabaigos slaugos skyriaus pacientų lankymą sustabdė ir Joniškio ligoninė. Anot NVSC, nors didėja COVID-19 ligos atvejų, tačiau kol kas sergamumas yra du kartus mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Dabartinį šuolį medikai sieja su grįžimu iš atostogų.
