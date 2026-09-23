Didelės krūtys gali būti ne tik nepatogumas: atskleidė ryšį su keturiomis sveikatos problemomis

Tyrimui vadovavo Wake Forest universiteto Medicinos mokyklos neurologijos docentė Kristyn Pocock. Jos komanda anksčiau jau buvo pastebėjusi, kad dauguma moterų, besikreipiančių dėl krūtų mažinimo operacijos, mini į migreną panašius galvos skausmus.
„Daugelis žmonių padidėjusį krūtų audinį pirmiausia vertina kaip kosmetinę problemą, tačiau mūsų išvados rodo, kad jis gali būti susijęs su platesniu moterų sveikatos problemų spektru – lėtine migrena, kaklo skausmu ir su miegu susijusiais kvėpavimo sutrikimais“, – teigė K. Pocock.
Krūtų dydį įvertinti nėra taip paprasta
Medicinoje pernelyg dideliam krūtų audinio kiekiui apibūdinti vartojamas terminas makromastija.
Chirurgai šį terminą neretai vartoja, kai vienoje krūtyje yra daugiau kaip maždaug 1 kilogramas audinio. Tačiau už chirurgijos ribų vienodo apibrėžimo nėra.
Kartais orientuojamasi į liemenėlės kaušelio dydį ir makromastija laikoma viskas, kas viršija D dydį, tačiau mokslininkai pabrėžia, kad toks kriterijus nėra patikimas.
Liemenėlės dydis gali pasikeisti net nežymiai pakitus kūno svoriui, o ankstesni tyrimai rodo, kad labai daug moterų apskritai dėvi netinkamo dydžio liemenėles. Be to, dvi moterys, nešiojančios tokio paties dydžio liemenėlę, gali turėti labai skirtingą krūtų audinio kiekį.
Dėl šios priežasties skirtingų tyrimų rezultatus sudėtinga tiesiogiai palyginti.
Išanalizavo daugiau nei 23 tūkst. moterų duomenis
Mokslininkai analizavo Stanfordo medicinos centro galvos skausmo ir bendrosios neurologijos klinikų pacienčių medicininius įrašus nuo 2017 iki 2024 metų.
Iš 23 288 moterų 347 – maždaug 1,5 proc. – medicininiuose dokumentuose turėjo diagnozės kodą, nurodantį padidėjusį krūtų audinį.
Kiekvienai tokiai pacientei tyrėjai parinko palyginamosios grupės moterį, kuri buvo panašaus amžiaus, rasės, etninės kilmės ir kūno masės indekso, tačiau neturėjo makromastijos diagnozės.
Galutinėje analizėje buvo vertinami 687 moterų duomenys. Vidutinis jų amžius siekė 58 metus.
Tyrėjai pažymi, kad grupės vis dėlto nebuvo visiškai vienodos. Makromastiją turėjusių moterų KMI buvo šiek tiek didesnis, o depresija ir nerimo sutrikimai joms diagnozuoti dažniau.
Depresija nustatyta 48,4 proc. makromastijos grupės moterų, palyginti su 29,7 proc. kontrolinėje grupėje, o nerimas – atitinkamai 57,3 ir 32,9 proc.
Kadangi šie veiksniai taip pat gali būti susiję su lėtiniais galvos skausmais, tyrėjai į juos atsižvelgė atlikdami statistinę analizę.
Kaklo skausmas buvo daugiau nei dukart dažnesnis
Prieš pakoreguojant rezultatus pagal kitus veiksnius, kaklo skausmas buvo nustatytas 56,5 proc. makromastiją turėjusių moterų ir 23,8 proc. kitų pacienčių.
Lėtinė migrena diagnozuota atitinkamai 48,4 ir 32,4 proc. moterų.
Įvertinus kūno svorį, demografinius rodiklius, depresiją ir nerimą, skirtumai sumažėjo, tačiau neišnyko.
Makromastiją turėjusioms moterims lėtinė migrena buvo nustatoma maždaug 40 proc. dažniau, o kaklo skausmas – maždaug du kartus dažniau.
Kaklinės stuburo dalies radikulopatija – būklė, kai spaudžiama ar dirginama iš kaklo išeinanti nervo šaknelė – šioje grupėje buvo daugiau nei du kartus dažnesnė.
Obstrukcinė miego apnėja, kai miegant periodiškai sutrinka kvėpavimas, nustatyta maždaug 50 proc. dažniau.
Dar viena būklė – pakaušio neuralgija, sukelianti aštrų skausmą nuo kaukolės pagrindo link galvos odos – taip pat dažniau pasitaikė makromastijos grupėje, tačiau skirtumas buvo nedidelis ir statistiškai galėjo būti atsitiktinis.
Su operacija aiškiausiai siejosi kaklo skausmas
Tyrėjai taip pat analizavo, kurios sveikatos problemos dažniau pasitaikė toms makromastiją turinčioms moterims, kurioms buvo atlikta krūtų mažinimo operacija.
Ryškiausias ryšys nustatytas su kaklo skausmu. Jį patyrusios moterys krūtų mažinimo operaciją buvo pasirinkusios daugiau nei du kartus dažniau nei tos, kurios kaklo skausmu nesiskundė.
Tuo metu lėtinė migrena, miego apnėja, kaklo nervų spaudimas ir pakaušio skausmas nebuvo susiję su didesne tikimybe, kad pacientei bus atlikta operacija.
Svarbu tai, kad šis tyrimas nevertino, ar krūtų mažinimas sumažino migreną, kaklo skausmą ar kitus simptomus.
Mokslininkai kol kas negali pasakyti, kodėl šios būklės dažniau pasitaikė kartu, tačiau aptaria kelis galimus mechanizmus.
Akivaizdžiausias – papildomas mechaninis krūvis kaklui ir viršutinei stuburo daliai.
Ankstesni tyrimai yra parodę ryšį tarp didesnių krūtų ir didesnės kaklo slankstelių apkrovos bei degeneracinių pokyčių.
Galimas ir poveikis kvėpavimui. Didesnis krūtų audinio svoris gali riboti krūtinės ląstos išsiplėtimą, o tai gali tapti svarbiau miego metu, kai atsipalaiduoja tarpšonkauliniai raumenys.
Miego apnėja savo ruožtu gali prisidėti prie nuovargio, mieguistumo dieną ir didesnio jautrumo skausmui.
Mokslininkai taip pat primena, kad krūtų audinys nėra vien pasyvi riebalų sankaupa. Jis dalyvauja hormoniniuose ir uždegiminiuose procesuose, todėl vis dažniau vertinamas kaip biologiškai aktyvus audinys.
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