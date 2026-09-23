Dėl sunkiai sergančio kūdikio – skaudi teisinė kova: kas bus pripažinti jo tėvais?

Aukščiausiojo Teismo teisėja Elena Kagan antradienį atmetė skubų McKennos West prašymą sustabdyti Kalifornijos teismo nutartį, pagal kurią Omaras Ahmedas ir Nausheen Gilkar yra teisėti berniuko tėvai.
Sutartyje buvo numatyta galimybė reikalauti nutraukti nėštumą
Teisinio ginčo centre atsidūrė surogacijos sutartis, kurią N. Gilkar ir O. Ahmedas sudarė su Aliaskoje gyvenančia M. West.
Remiantis teismo dokumentais, sutartyje buvo numatyta, kad pora gali reikalauti nutraukti nėštumą, jei vaisiui nustatoma anomalija.
M. West pastojo praėjusių metų gruodį. Balandį, atliekant 20-osios nėštumo savaitės anatomijos tyrimą, vaisiui buvo diagnozuotas kairiosios širdies hipoplazijos sindromas – reta ir sunki įgimta širdies yda.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, esant šiai būklei kairioji širdies pusė būna nepakankamai išsivysčiusi, todėl sutrinka normalus kraujo tekėjimas per širdį.
Sužinoję diagnozę N. Gilkar ir O. Ahmedas, kaip teigiama teismo dokumentuose, paprašė M. West nutraukti nėštumą, tačiau ji atsisakė.
Išvyko į Teksasą ir ten pagimdė
M. West išvyko į Teksasą, kur praėjusį mėnesį pagimdė berniuką.
Ji vaiką vadina Gabrieliu, o N. Gilkar ir O. Ahmedas jam suteikė Rumi vardą.
Teksase abortai draudžiami maždaug nuo šeštos nėštumo savaitės.
Dar prieš gimstant kūdikiui Kalifornijos pora kreipėsi į valstijos teismą, prašydama oficialiai patvirtinti jų tėvystę. Teismas jų prašymą patenkino ir pripažino N. Gilkar bei O. Ahmedą teisėtais vaiko tėvais.
Kūdikį netrukus teko operuoti
Vos gimęs berniukas dėl sunkios širdies ydos buvo operuotas Teksase.
Į bylą tuo metu buvo įsitraukęs ir Teksaso generalinis prokuroras Kenas Paxtonas. Jis pasiekė teismo nutartį, įpareigojusią ligoninę suteikti kūdikiui gyvybę gelbstintį gydymą. Vėliau K. Paxtonas iš bylos pasitraukė.
Berniukui buvo atlikta vadinamoji Norwoodo operacija. Ši procedūra paprastai yra pirmoji iš trijų operacijų, kurių pirmaisiais gyvenimo metais ar vaikystėje gali prireikti kūdikiams, gimusiems su kairiosios širdies hipoplazijos sindromu.
Teksaso teismas taip pat nusprendė, kad už berniuko medicininius sprendimus atsakingi N. Gilkar ir O. Ahmedas, o ne jį pagimdžiusi M. West.
Surogatinė motina kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą
M. West teisininkai Aukščiausiojo Teismo prašė panaikinti arba sustabdyti Kalifornijos teismo nutartį, kuria pora pripažinta vaiko tėvais.
Jie teigė, kad N. Gilkar ir O. Ahmedas esą mėgina sustabdyti gyvybę gelbstintį gydymą, o M. West netenka galimybės apsaugoti berniuko gyvybę.
Jos advokatai taip pat argumentavo, kad pagal Teksaso teisę M. West galėtų būti laikoma teisėta vaiko motina, nes būtent šioje valstijoje jį pagimdė.
Tačiau N. Gilkar ir O. Ahmedo advokatai šiuos teiginius atmetė.
Pora tikina užtikrinanti gydymą
Aukščiausiajam Teismui pateiktuose dokumentuose poros atstovai nurodė, kad N. Gilkar ir O. Ahmedas užtikrina berniukui būtiną gydymą ir ketina tai daryti visą jo gyvenimą.
„Jie visą parą yra su savo vaiku ligoninės vaikų intensyviosios terapijos skyriuje“, – rašoma jų pateiktuose dokumentuose.
Teisininkai taip pat nurodė, kad kūdikiui gydytojų komanda teikia kritiškai svarbią medicinos pagalbą su teisėtų tėvų sutikimu ir jų sprendimu.
Jų teigimu, Aukščiausiojo Teismo įsikišimas galėtų sukelti sumaištį dėl to, kas turi teisę priimti berniuko gydymo sprendimus.
Aukščiausiasis Teismas nesikišo
E. Kagan galiausiai skubų M. West prašymą atmetė, todėl Kalifornijos teismo sprendimas kol kas lieka galioti.
Poros advokatas Adamas Wolfas po sprendimo teigė besidžiaugiantis, kad Rumi galės toliau gauti jam būtiną gydymą.
Jo teigimu, teismai iki šiol atmetė M. West mėginimus ginčyti poros teisę priimti sprendimus dėl vaiko.
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