Dėl e.sveikatos sistemos – ministerijos pažadas

E.sveikatos naudotojai susiduria su sistemos sulėtėjimu ir nepatogumais jungiantis bei ja naudojantis.
„Mes kaip ministerijos atstovai, kaip valstybės atstovai norime atsiprašyti, kad reikia taip dirbti“, – penktadienį SAM surengtoje spaudos konferencijoje sakė sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Pasak jo, su problemomis susiduria ne tik medikai, trikdžių patiria ir vaistininkai bei pacientai.
Atnaujinimus įdiegusios valstybės įmonės Registrų centro vadovas Adrijus Jusas sako, kad problemos kilo, nes teko atnaujinti seną ir prastai sukurtą sistemą.
„Labai norisi atsiprašyti visos medikų bendruomenės pirmiausia, kuriems tikrai teko nemažai iššūkių paskutines dvi savaites darbuotis su nestabiliai veikiančia sistema. (...) Dabar visi jaučiamės kaip reanimatologai“, – teigė A. Jusas.
Jis tvirtino, kad lapkričio pradžioje vykdytas vienas didžiausių techninių e.sveikatos atnaujinimų.
„Buvo tam tikras technologinis pakeitimas, bandymas atnaujinti jos (sistemos – BNS) programinę įrangą, kuri jau artėjo link nepalaikomų versijų“, – aiškino jis.
„Panašu, kad sujudinus (...) seną sistemą, jos programinė įranga „Oracle“ pradėjo veikti nestabiliai. Kreipėmės į kompaniją pagalbos ir šiuo metu intensyviai jau kelias paras dirbame su jais“, – pridūrė A. Jusas.
Anot Registrų centro vadovo, padedant minėtai kompanijai pavyksta stabilizuoti trikdžius.
A. Jusas nurodė, kad įdiegiant didelio masto sistemos atnaujinimus buvo numatytas keturių savaičių intensyvaus stebėjimo periodas, per jį viliamasi išspręsti didžiausias problemas.
Tuo metu viceministras pranešė, kad sprendžiant ilgalaikes e.sveikatos trikdžių problemas ministerija nusprendė skirti finansavimą mažiausiai dviem specialistams, kurie Registrų centre dirbs tik su e.sveikatos priežiūra.
Anot jo, dėl ilgalaikių sistemos tobulinimo darbų pirmadienį susitiks ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Dabartinės situacijos, kas čia dega, užgesinimas neišspręs problemos, kartosis tokios problemos (...) ilgoje laiko ašyje“, – nurodė S. Krunkaitis.
Pasak viceministro, kol deramai neveikia e.sveikatos sistema, gydytojai pacientams turi išrašinėti popierinius receptus.
„Kitos alternatyvos, kaip popierius, nėra dabar. (...) Į e.sveikatą vis tiek turės nugulti tie dokumentai, kurie yra ranka parašyti. Nebūtinai reikia įsivaizduoti, kad reikės perrašinėti ranka, (galima – BNS) tiesiog nuskanuoti tą dokumentą“, – sakė viceministras.
Registrų centro vadovas penktadienį tikino, kad nuo praėjusios savaitės centras sulaukė apie 1,4 tūkst. užklausų dėl sutrikimų. Likę sistemos atnaujinimo darbai šiuo metu sustabdyti.
„Šiuo metu esame visiškai sustabdę bet kokius e. sveikatos diegimus, nebent jau būtų labai kažkokie kritiniai pataisymai. (...) Tam tikrus (sistemos – BNS) patikslinimus planuojame diegti savaitgalį, tam, kad kuo mažiau paliestume bendruomenę, kuri intensyviau dirba darbo dienomis“, – nurodė A. Jusas.
Anot jo, šiuo metu įvykdytas tik pirmasis didžiausio sistemos atnaujinimo etapas.
BNS rašė, kad atnaujinimų metu sukurtos kelios naujos posistemės, modernizuotos jau veikiančios. Taip pat įdiegta daug papildomų funkcijų.
Pavyzdžiui, modernizuota elektroninių receptų posistemė, medikams atsirado galimybė koreguoti receptus, vaistinės, neturinčios reikalingo kiekio reikiamo vaisto, pacientams galės jį išduoti dalimis.
Pasak SAM, atnaujinimų metu įdiegtos ir laboratorinių tyrimų, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemės. E. sveikatos sistemoje nuo šiol taip pat bus tvarkoma daugiau su psichikos sveikata susijusių duomenų, tuo pačiu metu užtikrinant jų apsaugą ir anonimiškumą.
Siekiant sklandaus duomenų mainų tarp ES šalių ateityje, atnaujintoje e.sveikatoje buvo patobulintas ir išplėstas pacientų diagnozių modelis.
Ministerija skelbia, jog nuo sistemos sukūrimo 2015 metais iki 2024-ųjų duomenų kėlimas į e. sveikatą išaugo daugiau nei 300 kartų ir per metus joje patalpinama per 109 mln. įrašų.
Kaip nurodo viceministras S. Krunkaitis, e.sveikatos sistemai palaikyti valstybė kasmet skiria apie 9 mln. eurų.
