Dėl augančio sergamumo gripu ir COVID-19 – svarbus raginimas pacientams

2025-12-18 11:23
LNK.lt inf.

Lietuvoje fiksuojamas padidėjęs sergamumas gripu, COVID-19 ir viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Todėl Antakalnio poliklinika socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino rekomendaciją, lankantis poliklinikoje visiems dėvėti veido kaukes.

Poliklinika
Poliklinika / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

„Primename, kad pacientams, kurie karščiuoja ar jaučia peršalimo simptomus, veido kaukių arba respiratorių dėvėjimas yra privalomas viso vizito poliklinikoje metu.

Atvykus į polikliniką ir išvykstant iš jos, nepamirškite dezinfekuoti rankų, laikytis saugaus atstumo, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo. Jei kaukės neturite, jas galima gauti poliklinikos registratūroje.

Rūpinkimės savimi ir aplinkiniais, kad artėjančias didžiąsias metų šventes visi pasitiktume sveiki!“ – teigiama įraše.

