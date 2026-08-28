Daugėja salmoneliozės atvejų: įtarimų centre – importuoti kiaušiniai

Kas yra salmonelės ir kaip jomis užsikrečiama?
Salmonelės – bakterijų grupė, kuri paprastai gyvena gyvūnų, tarp jų galvijų, kiaulių ir vištų, virškinimo trakte. Dėl šios priežasties kiaušiniai ir paukštiena yra vieni dažniausiai su salmonelioze siejamų produktų.
Bakterijos išsiskiria su gyvūnų išmatomis. Užsikrėsti galima valgant netinkamai termiškai apdorotą užterštą maistą, geriant užterštą vandenį, kontaktuojant su užsikrėtusiais gyvūnais ar per kryžminę taršą virtuvėje, kai, pavyzdžiui, liečiasi žalias ir jau paruoštas maistas. Salmoneliozė nuo žmogaus žmogui plinta retai.
Kaip atpažinti simptomus?
Dažniausi salmoneliozės simptomai – pilvo spazmai, viduriavimas, vėmimas ir karščiavimas. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo.
Dauguma žmonių pasveiksta be specialaus gydymo, tačiau vyresnio amžiaus žmonėms, kūdikiams ir nusilpusią imuninę sistemą turintiems asmenims kyla didžiausia sunkios ligos rizika.
Tokiais atvejais gali prireikti gydymo ligoninėje, skysčių terapijos, o kartais ir antibiotikų.
Ar kepant kiaušinius salmonelės žūva?
Taip. Kruopščiai termiškai apdorojus kiaušinius ir kitus maisto produktus galima sumažinti užsikrėtimo riziką.
Taip pat svarbu plauti rankas prieš ruošiant maistą, pasinaudojus tualetu ir po kontakto su gyvūnais.
Dabartinio protrūkio metu dauguma atvejų, kaip manoma, nėra susiję su namuose gamintu maistu.
Maisto standartų agentūra neseniai paskelbė papildomas rekomendacijas maitinimo įstaigoms dėl tinkamo kiaušinių laikymo ir tvarkymo.
Kur fiksuojamas protrūkis?
Daugiausia naujausių atvejų nustatyta Anglijoje, įskaitant Londoną bei Jorkšyrą ir Humberį.
Susirgimų taip pat užregistruota Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje.
Nors atvejai geografiškai išsibarstę, mokslininkai atliko viso genomo sekoskaitą – išsamų bakterijų genetinį „pirštų atspaudų“ tyrimą.
Jis parodė, kad susirgimus sukėlusios bakterijos yra labai artimai susijusios. Jų DNR sekose aptikta tik nedidelių skirtumų, todėl manoma, kad infekcijos priklauso tam pačiam protrūkiui ir gali turėti bendrą šaltinį.
Kodėl daugiausia įtarimų kelia importuoti kiaušiniai?
Genetiniai bakterijų tyrimai atskleidė panašumų su ankstesniu salmoneliozės protrūkiu, kuris buvo siejamas su importuotais kiaušiniais.
UKHSA specialistai apklausė užsikrėtusius žmones, o jų atsakymai parodė, kad būtent kiaušiniai šiuo metu yra stipriausias galimas infekcijos šaltinis.
Nustatytos sąsajos su penkiomis įmonėmis ar maitinimo vietomis, kurių pavadinimai neskelbiami. Kai kurie jose valgę žmonės nurodė vartoję patiekalų su kiaušiniais.
Tyrimas rodo, kad šios įstaigos galėjo naudoti iš kelių tiekėjų gaunamus kiaušinius, tarp jų ir importuotus.
Kai kuriose vietovėse taip pat kilo klausimų dėl higienos praktikos.
„Šiuo metu nenustatyta jokio ryšio su Jungtinėje Karalystėje pagamintais kiaušiniais ar paukštiena“, – nurodė UKHSA.
Kokius kiaušinius rinktis?
Maisto standartų agentūros incidentų valdymo vadovė Jacquelyn McCormick pabrėžia, kad rekomendacijos nesikeičia – tinkamai laikomi ir kruopščiai termiškai apdoroti kiaušiniai neturėtų kelti maisto saugos rizikos.
Kūdikiams, mažiems vaikams, nėščiosioms ir vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama valgyti skystus ar žalius kiaušinius tik tuo atveju, jei jie pažymėti „British Lion“ ženklu arba pagaminti pagal „Laid in Britain“ kokybės užtikrinimo sistemą.
Žmonės, kurių imuninė sistema nusilpusi, turėtų vadovautis gydytojo rekomendacijomis.
Kaip užtikrinamas britiškų kiaušinių saugumas?
Komercinių vištų vakcinacija nuo dažniausių salmonelių padermių Jungtinėje Karalystėje pradėta dar praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio viduryje.
Kembridžo universiteto specialistė dr. Charlotte Hammer šią priemonę pavadino didele visuomenės sveikatos sėkme, kuri reikšmingai sumažino su kiaušiniais susijusių salmoneliozės atvejų skaičių.
Dar viena saugumo priemonė – 1998 metais pradėta „British Lion“ programa.
Šiuo ženklu pažymėtų kiaušinių tiekėjai privalo laikytis griežto kodekso, apimančio vištų vakcinaciją, reguliarius tyrimus ir atsekamumo sistemą.
Bristolio veterinarijos mokyklos profesorius Paulas Wigley teigė, kad prie geresnės situacijos prisidėjo ir sustiprinta priežiūra bei infekcijų nustatymas.
Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad Jungtinė Karalystė vis dar importuoja daug kiaušinių ir jų produktų iš šalių, kuriose gali būti taikomi ne tokie griežti kontrolės reikalavimai.
Britų kiaušinių pramonės tarybos pirmininkas Markas Williamsas taip pat paragino importuojančias maisto įmones tikrinti tiekimo grandines, vakcinacijos informaciją ir įsitikinti, kad atlikti visi būtini maisto saugos patikrinimai.
Ko dar nežinome?
Sveikatos specialistai dar turi galutinai patvirtinti, kad būtent kiaušiniai yra protrūkio šaltinis.
UKHSA ir toliau apklausia žmones, kuriems laboratoriniais tyrimais patvirtinta infekcija. Vietos valdžios institucijos taip pat tikrins galimai su protrūkiu susijusias įmones ir atliks papildomus mėginių tyrimus.
Ekspertams reikės išanalizuoti visą tiekimo grandinę – kur kiaušiniai ar jų produktai buvo valgomi, tiekiami, laikomi ir iš kur jie atkeliavo.
Nustačius pakankamai informacijos, svarbiausias tikslas bus užkirsti kelią naujiems užsikrėtimams.
Taip pat dar reikia išsiaiškinti tikslų infekcijos šaltinį ir kiaušinių kilmės šalį. Tai gali būti sudėtinga, nes dideles kiaušinių partijas importuojančios įmonės kartais gauna produkciją iš kelių skirtingų šaltinių.
UKHSA apie protrūkį jau informavo ir kitas šalis, kad jos galėtų patikrinti, ar nėra genetiškai panašių salmoneliozės atvejų.
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