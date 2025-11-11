Darbą paliekant dar trims neurochirurgams, Santaros klinikos tikina: paslaugų apimtys nemažės

„Santaros klinikos patvirtina faktą, kad trys neurochirurgai nutraukia darbo santykius savo noru. Tik vienas iš trijų papildomai pasitraukusių neurochirurgų dirbo vaikų padalinyje pilnu darbo krūviu ir teikė paslaugas vaikams. Du iš pasitraukusių neurochirurgų teikė paslaugas tik suaugusiesiems“, – rašoma Santaros klinikų išplatintame komentare.
Tačiau dėl susiklosčiusios situacijos, klinikų teigimu, neurochirurgijos paslaugos centre bus teikiamos kaip įprastai.
„Neurochirurgijos paslaugų apimtys nemažės. Mažiesiems pacientams reikalingos paslaugos bus užtikrinamos tokia pačia apimtimi ir kokybe kaip iki šiol. Centro komanda koregavo darbo grafikus ir tvarkas, kad būtų užtikrintos paslaugos. Šiuo metu yra vykdomi jau suplanuotų ambulatorinių konsultacijų pakeitimai, apie kuriuos informuosime mūsų pacientus (jų tėvus) atskirai“, – tvirtina Santaros klinikos ir priduria, kad visi vaikų padaliniai dirbs įprastu režimu ir be apribojimų.
Pirmadienį portalas LRT.lt pranešė, kad praėjusią savaitę paskelbus, kad Santaros klinikas paliko trys neurochirurgai, tarp kurių ir buvęs Neurochirurgijos centro vadovas prof. Saulius Ročka, įstaigą palieka dar trys neurochirurgai.
Laiške, atsiųstame portalui, rašoma, kad gydymo įstaigą palieka prof. S. Ročka, dr. R. Kvaščevičius, gyd. R. Raugalas, gyd. G. Lukšys, dr. Ž. Chomanskis, gyd. D. Rinkevičius.
Primenama, kad praėjusią savaitę LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti šeši neurochirurgai.
Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko trys neurochirurgai. Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
