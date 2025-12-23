Dalius Jatužis paskirtas Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

Antradienį už jo paskyrimą balsavo 88 Seimo nariai, prieš buvo šeši, susilaikė dešimt parlamentarų, pranešė Seimas.
D. Jatužis 1991 metais baigė medicinos studijų programą Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, 1995 metais įgijo neurologo specialybę, 1999 metais – biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2012 metais jam suteiktas profesoriaus vardas.
Nuo 1996 metų D. Jatužis iki šiol ėjo įvairias pareigas Vilniaus universitete. 2017–2022 metais jis vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos institutui, nuo 2022 metų eina Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano pareigas.
Seimas lapkričio 13 dieną patvirtino naują Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtį. Joje iš viso dirbs 15 narių.
Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija.
Ji sudaroma ketverių metų kadencijai.
