COVID-19 situacija šalyje: balandžio pabaigoje galime pasiekti 2 tūkst. atvejų per dieną

Vilniaus apskrityje dabar fiksuojama trigubai daugiau naujų atvejų ir ligoninėse guli beveik du kartus daugiau asmenų nei prieš pusantro mėnesio. Kauno apskrityje ligoninių užimtumas per praėjusią savaitę išaugo trečdaliu. Antradienį šalyje užregistruota daugiau nei 1 116 naujų atvejų; lapkritį atvejų skaičius nuo 1 000 iki 2 000 atvejų per dieną išaugo per tris savaites.

Per tiek laiko Lietuvą turėtų pasiekti apie 375 000 dozių vakcinos, o šiuo metu nepaskiepytų 65+ amžiaus grupės asmenų turime 295 tūkst., tad balandis bus kritinis mėnuo paskiepyti šią amžiaus grupę. Sveikatos priežiūros sektoriaus patirtis rodo, kad paskiepytas sektorius tampa iš esmės atsparus atvejų augimui – iki sausio vidurio pirmavęs pagal naujų atvejų skaičių, dabar sveikatos priežiūros sektorius nustato keturis kartus mažiau atvejų nei gamybos ar prekybos sektoriai. Mirčių, susijusių su COVID-19, skaičius Lietuvoje toliau mažėja ir šiuo metu siekia vidutiniškai šešiolika mirčių per dieną.

Nuo praėjusio penktadienio kasdien fiksavome atvejų augimą, palyginti su praėjusios savaitės ta pačia diena (išskyrus pirmadienį, kurio skaičiai, palyginti su šventinėmis dienomis, taip pat yra dideli). Jeigu bus išlaikytas toks augimo tempas, balandžio pabaigoje pasieksime 2 tūkst. atvejų per dieną.

Praėjusi savaitė buvo rekordinė pagal bendrą visų atliktų tyrimų skaičių. PGR apimtys augo nedaug, tačiau labai stipriai išaugo greitųjų antigenų testų naudojimas – dabar jie sudaro trečdalį visų atliekamų diagnostinių tyrimų. Tarp tiriamųjų auga asmenų, kurie kreipiasi išsitirti dėl simptomų, skaičius ir taip pat teigiamų testų dalis tarp jų – ji dabar sudaro 41 proc.

Pandemijos pagreitis Lietuvoje yra teigiamas nuo kovo 12 d., t. y. jau beveik mėnesį neturėjome nė vienos dienos, kad 7 dienų atvejų skaičius mažėtų, keitėsi tik greitėjimo tempas. Vakar dienos duomenimis, daugiau nei pusėje savivaldybių auga arba atvejų skaičius, arba teigiamų tyrimų procentas.

Iš didžiųjų Lietuvos savivaldybių atvejų skaičius sparčiausiai auga Vilniaus ir Kauno miestuose bei rajonuose.

Situacija ligoninėse sparčiai prastėja apskrityse, kuriose daugėja atvejų. Vilniaus ir Alytaus COVID-19 klasteryje dabar hospitalizuota daugiau pacientų, negu kad prieš savaitę buvo COVID-19 gydymui skirtų lovų. Kauno ir Marijampolės klasteryje taip pat staigiai auga pacientų skaičius ir lovų užimtumas viršija 80 proc. Kituose regionuose situacija kol kas stabili.

Kasdien Lietuvoje miršta apie šešiolika asmenų, turinčių teigiamą COVID-19 tyrimą. Bendras mirčių skaičius šalyje yra grįžęs į kelerių praėjusių metų lygį.

Lietuvoje jau paskiepyta 262 tūkst. aukščiausios rizikos grupės (65 m. ir vyresnių) asmenų. Dauguma jų buvo paskiepyti vasario pabaigoje ir per pirmąsias dvi kovo savaites. Per balandį į Lietuvą planuojama pristatyti apie 375 tūkst. vakcinų – pakankamai, kad būtų paskiepyti likę 295 tūkst. 65+ amžiaus grupės asmenys.

65+ amžiaus grupės asmenų skiepijimo tempai savivaldybėse skiriasi, tačiau tik nedaugelis yra peržengusios 50 proc. ribą. Iš visų Lietuvoje nustatytų teigiamų 65+ atvejų su COVID-19 diagnoze mirė 18 proc. pacientų ir beveik 90 proc. jų mirė ligoninėje, todėl, įsibėgėjant trečiajai pandemijos bangai, šių asmenų imunizacija yra svarbiausia priemonė, leisianti sumažinti mirties riziką.

Teigiamą sisteminį vakcinacijos efektą jau galime matyti sveikatos priežiūros sektoriuje, kuriame imunitetą nuo COVID-19 turi daugiau nei 80 proc. asmenų. Lietuvoje daugėjant naujų COVID-19 atvejų, ilgą laiką pagal atvejų skaičių pirmavęs sveikatos priežiūros sektorius dabar dėl pirmosios vietos leidžia „pakovoti“ gamybos ir prekybos sektoriams, kuriuose fiksuojama beveik keturis kartus daugiau atvejų. Sveikatos priežiūros sektoriuje atvejų skaičiaus augimas yra minimalus, rašoma ataskaitoje.