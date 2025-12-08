 Čekijos gydytojai nuo kitų metų galės išrašyti pacientams haliucinogeninių grybų

2025-12-08 11:33
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Čekijos gyventojai, sergantys depresija ir kitomis ligomis, kurioms tradiciniai gydymo būdai nepadeda, nuo kitų metų galės vartoti medicininius haliucinogeninius grybus, rašo Lenkijos naujienų portalas „TVP World“. 

Pagal šalyje priimtus naujus, griežtus teisės aktus, pacientams leidžiama skirti terapinį psilocibiną – veikliąją haliucinogeniniuose grybuose randamą medžiagą.

Čekija tapo pirmąja Europos valstybe, leidusia psichodelikų vartojimą depresijai gydyti.

Gairėse, kurias parengė Čekijos medicinos draugijos psichiatrijos skyrius, nurodyta, kas ir kokiomis aplinkybėmis gali skirti šiuos vaistus.

„Taip pat įrodyta, kad psilocibinas yra nedidelio toksiškumo, priklausomybės rizika yra minimali arba jos visai nėra, o bendras saugumo lygis yra aukštas“, – Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą cituoja Čekijos naujienų agentūra.

Manoma, kad teisės akto pakeitimas neturės poveikio dideliam skaičiui gyventojų, bet jis yra „svarbus žingsnis“ psichinės sveikatos gydymo srityje, rašo čekų naujienų portalas „Expats“.

Iki šiol tokį gydymą pacientai gaudavo tik dalyvaudami moksliniuose tyrimuose. Sveikatos priežiūros institucijų teigimu, antidepresantai padeda maždaug 70 proc. pacientų, o psichodelikai galėtų būti veiksminga alternatyva likusiems 30 proc., pranešė portalas.

Psilocibinas bus naudojamas terapinėse sesijose, kurios paprastai trunka šešias valandas, prižiūrint dviem kvalifikuotiems terapeutams. Skiriama dozė priklausys nuo paciento svorio. Ji neturi viršyti 75 miligramų per mėnesį.

2015 m. Čekija įteisino medicinines kanapes, kurios dažniausiai vartojamos skausmui malšinti, išsėtinei sklerozei, reumatoidiniam artritui ir vėžiui gydyti.

