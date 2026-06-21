 Birželio 21-oji – Tarptautinė jogos diena

Birželio 21-oji – Tarptautinė jogos diena

2026-06-21 05:30
Brigita Juodelytė

Birželio 21-ąją minima Tarptautinė jogos diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į jogos naudą žmogaus fizinei ir emocinei sveikatai bei skatinti aktyvesnį ir sąmoningesnį gyvenimo būdą. Tarptautinę jogos dieną Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė 2014 metais, o pirmą kartą ji buvo paminėta 2015-ųjų birželį.

<span>Birželio 21-oji – Tarptautinė jogos diena</span>
Birželio 21-oji – Tarptautinė jogos diena / magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Joga kilo Indijoje prieš tūkstančius metų ir yra laikoma viena seniausių pasaulio saviugdos sistemų. Pats žodis „joga“ sanskrito kalba reiškia „susijungimą“ arba „vienybę“. Šios praktikos tikslas – suderinti kūną, protą ir vidinę žmogaus būseną, siekiant geresnės savijautos bei harmonijos.

Joga apima ne tik fizinius pratimus, dar vadinamus asanomis, bet ir kvėpavimo technikas, meditaciją bei dėmesio sutelkimo pratimus. Daugelis žmonių jogą renkasi norėdami sumažinti stresą, pagerinti lankstumą, sustiprinti raumenis ar tiesiog atrasti daugiau vidinės ramybės.

Nors jogos šaknys siekia senovės Indiją, pasaulyje ji ypač išpopuliarėjo XX amžiuje. Šiandien joga praktikuojama milijonų žmonių visame pasaulyje – nuo profesionalių sportininkų iki senjorų ar žmonių, ieškančių būdų pagerinti emocinę savijautą.

Tarptautinės jogos dienos proga daugelyje šalių organizuojamos atviros jogos treniruotės, meditacijos užsiėmimai, sveikatingumo renginiai ir paskaitos. Lietuvoje taip pat vyksta įvairios iniciatyvos, kviečiančios žmones išbandyti jogą ir susipažinti su jos principais.

Ši diena primena, kad rūpinimasis savo kūnu ir emocine sveikata yra svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Joga daugeliui tampa ne tik sportine veikla, bet ir gyvenimo filosofija, padedančia atrasti pusiausvyrą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Šiame straipsnyje:
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joga
meditacija
Sveikatingumas
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birželio 21
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