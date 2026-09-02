Baseino chemikalų pavojai: ko vengti ir į ką atkreipti dėmesį

O ir patys dezinfekantai gali turėti neigiamų padarinių sveikatai. Baseinai, kurie dezinfekuojami pasitelkiant chlorą, gali kelti pavojų vaikų sveikatai ir skatinti kvėpavimo takų ligas kaip astmą ar šienligę.
Chloras tikrai dezinfekuoja baseinus, tačiau cheminio proceso metu jis susijungia su baseino lankytojų atliekomis: negyvomis odos ląstelėmis, bakterijomis, šlapimu, prakaitu, kūno aliejais. Taip susiformuoja kita medžiaga – chloraminai.
Būtent chloraminai, o ne pats chloras, yra kalti dėl akių, nosies sudirgimo, odos problemų ir sukelią tą puikiai pažįstamą viešųjų baseinų kvapą. Kai kurie tyrimai sieja dideles chloro dozes su DNR pokyčiais, padidėjusia vėžio rizika.
Chloras + žmogus = kenksmingi šalutiniai produktai
Tai dar nereiškia, kad vaikų geriau neleisti į baseiną, viskas priklauso nuo baseino. Svarbu žinoti ir tai, kad tyrimai atlikti su vaikais, kurie plaukioja reguliariai. Keletas vizitų į netinkamai prižiūrimą baseiną neturėtų sukelti rimtų sveikatos problemų.
Susirūpinę tėvai gali atkreipti dėmesį į šiuos patarimus:
- Jeigu aplink baseiną jaučiate stiprų chloro kvapą, chemikalų vandenyje yra per daug. Tai yra pats paprasčiausias ir efektyviausias testas.
- Jei dažnai plaukiojate viduje esančiame baseine, raskite baseiną su gera ventiliacija. Venkite baseinų, kur cirkuliuojamas tas pats oras, vietoje šviežio oro. Geriau privengti ir baseinų, kuriuose žemos lubos.
- Nesilankykite baseinuose, kuriuose nėra higienos reikalavimų. Tai taikoma ir dušui prieš einant į baseiną. Prakaitas ir kitos kūno liekanos susimaišo su chloru ir susiformuoja kenksmingos medžiagos. Jei žmonės prieš eidami į baseiną nusiprausia su muilu, chloraminų formavimasis tampa minimalus.
- Neleiskite vaikams šlapintis ar spjaudyti į baseiną. Ne vien dėl to, kad tai yra bjaurus elgesys: jei susimaišo šlapimas ir chloras, gali kilti rimtų pasekmių.
- Pasak mokslininkų, pats geriausias ir saugiausias būdas dezinfekuoti vandenį būtų ultravioletinių spindulių ir chloro kombinacija.
Bendri patarimai:
- Prieš eidami į baseiną būtinai nusiprauskite su muilu.
- Vaikus dažnai veskite į tualetą, tikrinkite sauskelnes, kad šlapimas nekontaktuotu su vandeniu.
- Sauskelnes keiskite tik tualetuose ar tam pritaikytose patalpose.
- Vaikus apiprauskite nuodugniai, ypač jų užpakalius, su muilu. Tai galioja ir po ėjimo į tualetą ar vystyklų pakeitimo.
- Jeigu jums paleisti viduriai, neikite į baseiną. Tai galioja ir vaikams su sauskelnėmis.
- Jeigu jums nustatyta kriptosporidiozė (vandeningas viduriavimas), neikite į baseiną nepraėjus dviem savaitėms po simptomų dingimo.
- Išmokykite vaikus, kad šie vengtų baseino vandens patekimo į burną.
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