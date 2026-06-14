Atskleidė keturis požymius, rodančius, kad turite priklausomybę nuo alkoholio

Apie tai pranešė populiarus leidinys „LADBible“.
Dr. Niallas Campbellas iš Didžiosios Britanijos priklausomybių gydymo klinikos „The Priory“ nustatė keturis įspėjamuosius požymius, rodančius pasikeitusius žmonių gėrimo įpročius.
Gydytojas perspėjo, kad po koronaviruso pandemijos vis daugiau žmonių dirba iš namų ir vartoja alkoholį dienos metu, o tai yra problema, nes alkoholio vartojimas vienumoje yra rizikingas.
Įprotis gerti
Gydytojas teigė, kad alkoholizmas būdingas ne tik žmonėms, kurie gėrimą sieja su trauma; jis taip pat gali išsivystyti, kai alkoholis tampa pernelyg reguliaria kasdienybės dalimi.
„Tai gali tapti įpročiu. Įprasite kiekvieną dieną gerti vienodai: taurę vyno gamindami vakarienę, butelį užbaigti prieš valgį, taurę prieš miegą. Tai gali greitai susidėti“, – perspėjo jis.
Jis paminėjo, kad gydė pacientą, kuris dažnai gėrė nuo 10 iki 15 val., ir sakė, kad ši rutina tik pablogino situaciją.
Alkoholis yra emocinio susidorojimo mechanizmas
Pasak gydytojo, įtemptas gyvenimas dažnai verčia daugelį žmonių retkarčiais griebtis butelio, kad atsipalaiduotų. Tačiau, kaip pažymėjo dr. N. Campbellas, alkoholis nepadės įveikti sunkių laikų, todėl jis iš tikrųjų nepadės įveikti streso.
Konsultantas ir psichoterapeutas Andrew Garvey'is sakė, kad klausė pas jį atėjusių žmonių: „Kada pradėjote vartoti alkoholį, o ne juo mėgautis?“
Jis teigė, kad alkoholis vartojamas kaip „vaistas nuo daugelio žmonių skausmo“, tačiau jis tik laikinai jį numalšina ir nieko neišsprendžia.
Daugiau laisvo laiko
Kitas dalykas, kurį pastebėjo konsultantas, buvo alkoholizmo augimas tarp žmonių po pensinio amžiaus.
Jei šiuo metu esate tokiame savo gyvenimo etape, kai turite daugiau laisvo laiko ir jį užpildote alkoholiu, tai dar vienas galimas įspėjamasis ženklas, kad esate alkoholio pavojaus zonoje.
Laisvų minučių užpildymas alkoholio vartojimu kėlė riziką išsiugdyti įprotį gerti, kuris galėjo peraugti į alkoholizmą.
Kasdienis alkoholio vartojimas nebūtinai yra šios problemos dalis. Ilgą laiką buvo klaidingai manoma, kad tai yra būtinas priklausomybės požymis, tačiau problemų turėjo ir tie žmonės, kurie negėrė kasdien, bet išėję į miestą ar susitikę su kitais išgerdavo.
Situacijų, kuriose priimtina gerti, paieška
Yra daugybė galimybių išgerti per daug, kur tai nelaikoma keista.
Jau minėjome išėjimus į viešumą ir piktnaudžiavimą alkoholiu, tačiau ketvirtas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, yra situacijų ieškojimas, kuriose būtų galima išgerti daug ir niekas nesitikėtų, kad gersite mažiau.
Galite lankytis tokiose vietose ir visai negerti, tačiau pagunda išlieka, taip pat ir patogus pasiteisinimas, kad išgėrėte per daug, nes buvote aplinkoje, kurioje negerti būtų atrodę neįprasta.
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