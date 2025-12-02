Atskleidė, kada geriausia gerti kavą, kad gyventumėte ilgiau

„European Heart Journal“ paskelbtame tyrime teigiama, kad žmonėms, kurie kavą geria ryte, rizika mirti nuo nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra mažesnė, taip pat mažesnė yra ir bendra mirtingumo rizika, palyginus su tais, kurie kavą geria visą dieną.
Tyrime dalyvavo per 40 tūkst. suaugusiųjų nuo 1999 iki 2018 m. Jam vadovavo dr. Lu Qi iš Visuomenės sveikatos ir medicinos mokyklos Tulane universitete (Liuziana, JAV).
Tyrimas atskleidė, kad palyginus su žmonėmis, kurie negėrė kavos, rytinės kavos mėgėjams pasireiškė 16 proc. mažesnė rizika mirti nuo bet kokios priežasties, o širdies ir kraujagyslių ligų rizika – 31 proc. mažesnė. Tačiau visą dieną kavą geriantiems žmonėms rizika nesumažėjo, palyginus su kavos negeriančiais.
Nors mokslininkai teigė, kad reikia daugiau tyrimų, siekiant paaiškinti, kodėl kavos vartojimas tik ryte yra susijęs su didesne nauda, tačiau jie pažymėjo, kad tai gali būti dėl to, jog kofeino vartojimas popiet ar vakare gali sutrikdyti miegą ir hormonų veiklą.
„Mūsų išvados rodo, kad svarbu ne tik tai, ar geriate kavą, ar kiek jos geriate, bet ir paros metas, kada geriate kavą“, – teigė dr. L. Qi.
Šis tyrimas sudomino ir ilgaamžiškumo ekspertą B. Johnsoną.
Jis perspėjo savo sekėjus, kad jei jie po pietų geria kavą, kad išliktų budrūs, gali prarasti ilgaamžiškumui teikiamą naudą, nes kofeinas gali sutrikdyti miegą.
„Miegas yra svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti dėl savo bendros sveikatos“, – pabrėžė jis.
B. Johnsonas teigė, kad kava gali pagreitinti medžiagų apykaitą, kraujagyslių funkciją bei kraujotaką, bei atkreipė dėmesį į tai, kad kavoje esantys kofeinas ir polifenoliai gali sumažinti uždegimą ir apsaugoti smegenų ląsteles.
