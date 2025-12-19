Atsakė, ar tokia medicinos paslauga gali būti suteikta nemokamai

„Medicininė reabilitacija – tai ne tik mankšta ar masažas. Tai visas kompleksas paslaugų: kineziterapija, ergoterapija, logopedo pagalba, psichologinė ir socialinė pagalba, ortopedinės priemonės, fizioterapija, gydymas vaistais ir dieta. Tikslas – padėti atkurti arba palaikyti jūsų fizinį ir psichosocialinį pajėgumą po ligos, traumos ar operacijos“, – feisbuke skelbė Ligonių kasa.
„Kiekvienu konkrečiu atveju dėl medicininės reabilitacijos skyrimo sprendžia pacientą konsultuojantis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
Pavyzdžiui, suaugusiesiems, kurie atitinka nustatytus skyrimo kriterijus, dėl tos pačios ligos per metus gali būti skiriami ir PSDF biudžeto lėšomis yra apmokami:
Du pradinės ambulatorinės reabilitacijos kursai;
Vienas ambulatorinės reabilitacijos kursas ir (ar) vienas stacionarinės reabilitacijos kursas;
Stacionarinė reabilitacija dažniausiai skiriama po gydymo stacionare (išskyrus tam tikrus atvejus)“, – akcentavo Ligonių kasa.
