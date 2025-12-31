Kaip atostogos veikia mūsų savijautą ir kodėl verta skirti daugiau dėmesio poilsio kokybei, kalbamės su šeimos gydytoja Kristina Lebedevaite.
– Kodėl atostogauti svarbu?
– Darbuotojų atostogų tradicija pradėta dar XX a. pradžioje kaip produktyvumo didinimo strategija. Buvo pastebėta, kad darbuotojai po atostogų grįždavo atsigavę ir dėl to gebėdavo darbus atlikti produktyviau ir našiau. Deja, šis aspektas laikui bėgant buvo pamirštas, nors šiandieniame nepertraukiamo informacijos srauto pasaulyje tai aktualu kaip niekada.
Dabar vis daugiau kalbama apie darboholizmą, kuris apibrėžiamas kaip „priklausomybė nuo darbo, kompulsyvus ir nekontroliuojamas poreikis dirbti be perstojo“. Šiandienis gyvenimo tempas, nuolat besivystančios inovacijos ir atsivėrusios galimybės lemia darboholizmo paplitimą mūsų visuomenėje. Deja, vis dar apstu organizacijų, kuriose darboholiškas elgesys skatinamas, – iš darbuotojų tikimasi, kad jie turi būti pasiekiami ne darbo laiku, net kai tai prieštarauja įstatymams. Būtent dėl tokių įpročių žmogui tampa sunku sustoti, jis nebemoka atsipalaiduoti ir atsiriboti nuo darbo. Darboholizmui plintant, žmonės vis rečiau ir mažiau atostogauja. JAV atliktuose tyrimuose fiksuojama, kad 2017 m. 54 proc. amerikiečių nepasinaudojo visomis atostogų dienomis, palyginti su 42 proc. 2013 m. Tokios tendencijos kelia nerimą, nes žmogui poilsis būtinas.
Įrodyta, kad atostogos padeda sumažinti stresą, nes žmonės atsitraukia nuo sau įprastos, rutiniškos veiklos ir iš tos aplinkos, kurią sieja su stresu ir nerimu.
Įrodyta, kad atostogos padeda mažinti stresą, nes žmonės atsitraukia nuo sau įprastos, rutiniškos veiklos ir iš tos aplinkos, kurią jie sieja su stresu ir nerimu. Ne vieno klinikinio tyrimo metu pastebėta, kad atostogos padeda sumažinti miokardo infarkto (širdies priepuolio) riziką. Darbuotojams grįžus po atostogų, stebimas didesnis jų aktyvumas ir įsitraukimas į darbą (net iki 80 proc.). Per atostogas ilgėja miego trukmė, gilėja jo fazės, todėl miegas tampa kokybiškesnis, ramesnis, žmogus nejaučia miego trūkumo, geriau pailsi.
Atostogų metu pašalinus stresorius, organizmas turi galimybę atsigauti po lėtinio streso poveikio imuninei sistemai. Įrodyta, kad atostogos turi įtakos gydant perdegimo sindromą, atsikuria socialinės paramos ir meistriškumo jausmas. Laikas, praleistas be streso, ir pasinėrimas į pramogas padeda atsigauti. Poilsis didina teigiamą nuotaiką, ugdo pasitikėjimą savimi.
Moterys, atostogaujančios du kartus per metus, rečiau serga depresija ir lėtiniu stresu. Vyrams, neišėjusiems kasmečių atostogų, grėsė 30 proc. didesnė miokardo infarkto rizika ir 20 proc. didesnė staigios mirties rizika.
Laiką skirti poilsiui yra vienas geriausių būdų tapti kūrybiškesniems, priimti geresnius sprendimus ir padidinti susikaupimą. Kiekvieną kartą, kai imamės naujos veiklos, smegenyse susidaro nauji neuroniniai ryšiai. Tai padeda pamatyti dalykus iš skirtingų perspektyvų ir pagerinti problemų sprendimo įgūdžius, sumažina kai kurių streso hormonų kiekį.
Kelionės supažindina su naujomis kultūromis, kalbomis ir patirtimis, stimuliuoja smegenis ir gerina kognityvines funkcijas. Skirtingų papročių pažinimas, orientavimasis nepažįstamoje aplinkoje ir naujos veiklos išbandymas prisideda prie kognityvinio lankstumo, problemų sprendimo įgūdžių ir kūrybiškumo. Šie protiniai iššūkiai skatina smegenų veiklą.
Kelionės teikia daugybę pranašumų sveikatai – nuo streso mažinimo ir psichinės gerovės stiprinimo iki fizinio aktyvumo, vitamino D gamybos, kognityvinės stimuliacijos, didesnio laimės jausmo.
– Pagal Darbo kodeksą, žmogus per metus turi turėti nepertraukiamą bent dešimties darbo dienų atostogų laikotarpį. Ar to pakanka?
– Remiantis iki šiol atliktais tyrimais, kad žmogus pajustų atostogų naudą, vidutinė jų trukmė turėtų būti 8–10 dienų. Taip yra todėl, kad, prasidėjus atostogoms, mes dar emociškai būname savo kasdienėje darbinėje rutinoje, galvojame apie paliktus darbus, perleistas užduotis ir pan. Dažnai jaučiamas ir miego trūkumas, kurį stengiamės panaikinti pirmosiomis atostogų dienomis.
Reikalinga atostogų trukmė yra individuali. Vieniems pailsėti užtenka 4–5 dienų, kitiems ir trijų savaičių mažai. Todėl vidutiniškai bent kartą per metus reikėtų rinktis ilgesnes atostogas – Lietuvoje tai būtų dešimt darbo dienų. Na, o kitos – jau pagal poreikį.
Amerikiečių atliktas tyrimas atskleidė, kad darbuotojams, kurie per metus atostogaudavo mažiau nei dešimt dienų, tikimybė gauti didesnį atlyginimą ar premiją trejų metų laikotarpiu buvo 34,6 proc., o atostogaudavusiems daugiau nei dešimt dienų, ji buvo net 65,4 proc. Taigi nebuvimas darbe nesumažino karjeros galimybių, priešingai – turėjo teigiamą poveikį.
– Kuo gresia darbas be atostogų? Kokią įtaką tai turi mūsų psichikos ir fizinei sveikatai?
– Darboholiškas elgesys gali sukelti daugybę psichikos ir fizinės sveikatos problemų, įskaitant nerimą, depresiją, nemigą, širdies ligas, aukštą kraujospūdį, virškinimo sutrikimus ir kitas lėtines ligas. Harvardo universiteto tyrimas parodė, kad su darbu susijęs stresas kasmet prisideda prie 120 tūkst. mirčių.
Atliktuose klinikiniuose tyrimuose pastebėta, kad 3–4 valandos viršvalandžių per dieną lėtinių širdies ir kraujagyslių ligų riziką didina net 1,6 karto.
Daugybė tyrimų parodė, kad profesinis stresas gali neigiamai paveikti darbuotojų fizinę ir psichikos sveikatą. Neigiamo poveikio pavyzdžiai: padažnėja širdies susitraukimų dažnis ir padidėja kraujospūdis, išauga išeminės širdies ligos rizika, atsiranda metabolinis sindromas, virškinimo trakto ir ypač psichikos sveikatos problemų, tokių kaip miego sutrikimai ir depresija.
– Atostogos padeda atsikratyti streso. Kuo pavojingas užsitęsęs ar lėtinis stresas?
– Ūminis stresas įvyksta staigiai, turi pradžią ir pabaigą. Jo metu išsiskiria įvairių hormonų, tačiau vyrauja adrenalinas, noradrenalinas. Šie hormonai sukelia staigų širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio padidėjimą, tačiau jų veikimo laikas yra trumpas, todėl, pasibaigus stresinei situacijai, jų koncentracija žymiai sumažėja ir simptomų nebejaučiama. Ūminis stresas dažnai turi ir teigiamą poveikį – aktyvuoja, stimuliuoja imuninę sistemą.
Esant lėtiniam, užsitęsusiam stresui fiziologiniai mechanizmai vyksta visai kitaip. Dažniausiai lėtinis stresas yra dirgiklis, neturintis aiškios pabaigos. Tokiu atveju labiau vyrauja streso hormonas kortizolis. Esant nuolat padidėjusioms fiziologinėms jo koncentracijoms ilgainiui gali atsirasti tokių simptomų kaip gliukozės kiekio kraujyje padidėjimas (vėliau – netgi cukrinis diabetas), nuolatinis kraujospūdžio padidėjimas, vadinamas arterine hipertenzija, silpsta imuninė sistema, dažniau sergama infekcinėmis ligomis, žmonės, patiriantys lėtinį stresą, serga ilgiau, sunkiau. Gali prastėti odos būklė, atsirasti aknė, lėčiau gyja žaizdos. Gali pradėti didėti kūno masė, sutrikti menstruacijų ciklas, net atsirasti tokių komplikacijų kaip kaulų retėjimas (osteoporozė).
– Koks turėtų būti visavertis poilsis? Ko patartumėte atsisakyti per atostogas? Kaip reikėtų atostogauti, kad rezultatą justume net ir sugrįžę prie įprastos rutinos?
– Dažniausiai vidutinės trukmės (7–10 dienų) atostogų efektas tęsiasi iki 30 dienų po grįžimo į įprastą rutiną. Tačiau, pakoregavus darbo ir poilsio režimo įpročius, šis laikotarpis gali būti ir ilgesnis.
Nėra vieno atostogų recepto, tinkančio visiems. Tačiau apskritai per atostogas reikėtų užsiimti jums patinkančia, mėgstama veikla, kuri jus įkvepia, padeda nuraminti mintis, negalvoti apie darbo rūpesčius. Labai svarbu būti pakankamai fiziškai aktyviam. Galime rinktis bėgiojimą, vaikščiojimą, plaukimą.
Jokiu būdu nerekomenduojama visas dvi savaites vien gulėti ant sofos. Būtina laikytis miego režimo (eiti miegoti iki vidurnakčio). Rekomenduojama palaikyti panašią miego rutiną tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, tiek per atostogas. Reikėtų vengti ilgų veiklų iki paryčių ir miegojimo iki pietų, nes toks miegas vis tiek nebus labai produktyvus. Nereikėtų vartoti alkoholio daugiau, nei įprastai vartojama, nes tai prastina miego kokybę, silpnina imunitetą, blogina virškinimą, siaurėja interesai. Mityba neturėtų būti žymiai gausesnė nei įprastai, tačiau nereikėtų pradėti laikytis naujų dietų.
Svarbiausia per atostogas – būti čia ir dabar. Neprisiplanuoti per daug veiklų, nes tuomet kyla stresas. Pasimėgaukite laiku su artimaisiais, atraskite naujų užsiėmimų, aplankykite naujas vietas. Nesijaudinkite dėl to, kas bus, kai grįšite į darbus, kokias užduotis reikės atlikti.
Dar vienas labai svarbus dalykas, ko nereikėtų daryti per atostogas, – neatsakinėkite į darbinius laiškus, žinutes, skambučius, nedalyvaukite susirinkimuose. Kitaip atostogos nebus kokybiškos ir į darbus grįšite jau pavargę nuo darbinių rūpesčių.
– Kodėl kartais mums po atostogų reikia atostogų?
– Visi esame sakę: „Mano atostogos buvo puikios, bet jaučiu, kad man reikia atostogų!“
Perėjimas iš atostogų režimo į kasdienį gyvenimą – varginantis procesas smegenims. Paprastai mums nereikia daug galvoti apie tai, ką darome įprastai. Tačiau po atostogų grįžimas į rutiną gali būti pernelyg stimuliuojantis.
Tokius perėjimus rekomenduojama atlikti palaipsniui. Jei parskrendate namo vidurnaktį, o į darbą grįžtate jau kitą rytą, tai bus labai nemalonu ir sudėtinga, nes emocijos – vis dar atostogų režime. Tokiu atveju geriau turėti dar vieną laisvą dieną, praleisti ją namuose, po truputį grįžtant į namų darbų rutiną (tvarkymasis, skalbimas, maisto gaminimas, augintinio priežiūra ir pan.). Tai suteikia galimybę grįžti prie įprasto namų režimo prieš pasineriant į darbo rutiną.
Dažnai jaučiame stresą ir perdegimą visu kūnu. Stebėkite, ar neatsiranda naujų simptomų, ar nepasunkėja lėtinės ligos. Būtinai aptarkite visus pastebėtus pokyčius su savo fizinės ir psichikos sveikatos specialistais. Atostogos gali būti labai gydančios, tačiau nepakeičia medicinos priežiūros.
Požymiai, kad jums reikia atostogų
Sekmadienio baimė. Ar sekmadienio vakarą jaučiate liūdesį, baimę ar nerimą? Tai vadinama sekmadienio baime. Jei artėja pirmadienio rytas ir jaučiatės prislėgti, tai rodo, kad jūsų smegenims reikėtų šiek tiek poilsio.
-
Išsekimas. Gali atrodyti nelogiška, tačiau pasikartojančios, lengvos ar nuobodžios užduotys gali sukelti tiek fizinį, tiek protinį (kognityvinį) nuovargį.
-
Per didelis krūvis. Jeigu jūsų ilgame darbų, veiklų ir įsipareigojimų sąraše net ir maži dalykai atrodo kaip dideli, jaučiatės taip, lyg visiems iš jūsų ko nors reikia. Jei atrodo, kad visko per daug, nebegalite susitvarkyti, vadinasi, jūsų streso lygis yra labai aukštas.
-
Neryžtingumas. Pagalvokite, kaip reaguojate į didelius (ar mažus) klausimus. Ar jaučiate „smegenų rūką“? Ar atsakote, neapgalvoję padarinių? Tai sprendimų nuovargio požymiai, o tai vienas iš perdegimo sindromo ženklų.
-
Pesimizmas. Šviesiųjų pusių ir teigiamų aspektų paprastai trūksta, kai susiduriame su kognityviniu nuovargiu. Toks neigiamas ir ciniškas mąstymas gali paveikti viską – nuo pasitikėjimo savimi ir socialinio gyvenimo iki fizinės sveikatos.
-
Emocijų disreguliacija. Atkreipkite dėmesį, jei jus lengviau suerzinti nei įprastai arba jūsų nuotaika staigiai keičiasi. Kai smegenims reikia pertraukos, esame jautresni ir mažiau kontroliuojame emocijas.
-
Sunku susikaupti. Daugeliui iš mūsų sunku susikaupti net ir pačiomis geriausiomis aplinkybėmis. Tačiau kai susiduriama su kognityviniu nuovargiu, dar sunkiau nusistatyti prioritetus ir susitelkti ties užduotimi.
-
Motyvacijos stoka. Ar pradėjote prarasti susidomėjimą tuo, kas jums paprastai patinka? Ar jaučiatės taip, lyg darbas, kurį dirbate, būtų nesvarbus? Monotonija gali paversti net geriausius darbus beprasmiais.
-
Vengimas. Jūsų ataskaita nebaigta, bet virtuvė nepriekaištingai švari. Žinote, kad būtinai turite paskambinti, bet ką tik savanoriškai pasisiūlėte nuvežti klientą į oro uostą ir nupirkti puodelių šventiniam vakarėliui. Svarbių užduočių vengimas yra dažnas perdegimo sindromo simptomas.
-
Mažėjantis našumas ir efektyvumas. Kai per ilgai nepailsite, sumažėja jūsų greitis, kūrybiškumas ir produktyvumas. Rezultatas – prastesnė kokybė. Tai ypač aktualu, jei jūsų rutina – labai griežta.
-
Teigiamas atostogų poveikis:
-
mažina emocinį išsekimą ir perdegimą;
-
didina įsitraukimą į darbą;
-
gerina sveikatą;
-
didina pasitenkinimą gyvenimu;
-
gerina gyvenimo kokybę;
-
gerina santykius su artimaisiais;
-
gerina vyrų potenciją;
-
atkuria ir skatina kūrybiškumą.
Apie kognityvinį nuovargį
Dirbant be poilsio ilgainiui atsiranda kognityvinis (protinis) nuovargis – sunkiau atlikti užduotis, susikaupti, prastėja dėmesio koncentravimas ir atmintis. Protinis nuovargis gali būti žalingas ir paveikti įvairaus amžiaus ir kilmės asmenis – ir dirbančius suaugusiuosius, ir besimokančius jaunuolius. Pasak psichologo Davido Tzallo, Psy. D – kognityvinio nuovargio – simptomai gali skirtis. Kai kurie rodikliai:
-
sunkumas susikaupti ir išlikti susikaupusiam atliekant užduotis, priimant sprendimus ir dalyvaujant pokalbiuose;
-
protinėms užduotims, kurias anksčiau atlikdavote greitai, reikia daugiau laiko;
-
užmaršumas ir sunkumas prisiminti informaciją ar įvykius;
-
sumažėjęs gebėjimas spręsti sudėtingas problemas ar kritiškai mąstyti;
-
ribotas kūrybiškumas;
-
dažnesnės klaidos.
Kaip išvengti kognityvinio nuovargio arba jį sumažinti?
-
Miegas: kai žmonės nepakankamai miega, gali atsirasti kognityvinis nuovargis. Stenkitės gerinti miego kokybę. Jei kokybiškai išsimiegoti nepavyksta, reikėtų kreiptis į specialistą.
-
Tvarkaraštis ir užimtumas: per didelis planavimas arba per daug konkuruojančių reikalavimų taip pat gali sukelti protinį nuovargį. Suplanuokite pertraukas, kad protas ir kūnas galėtų atsigauti.
-
Fizinis krūvis: reguliariai mankštinantis smegenyse išskiriamos visos geros savijautos cheminės medžiagos, kurios gali padėti išvengti nuovargio. Be to, užsiimdami sąmoningumo veikla, pvz., meditacija, galite atsipalaiduoti ir padėti sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką.
