Atleidžiamas R. Mažeika: pagrindinį dėmesį skyriau darbo sąlygoms gerinti

„Visus tuos metus pagrindinį dėmesį skyriau darbuotojų darbo sąlygų gerinimui bei pacientų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui. Dirbau netausodamas savęs, nuoširdžiai, atsiduodamas visu 100 procentų“, – rašoma pirmadienį ligoninės išplatintame R. Mažeikos kreipimesi.

Jis teigia siekęs sukurti modernią, aukščiausio lygio gydymo įstaigą, kurią darbui rinktųsi geriausi jauni gydytojai.

„Šiandien galiu pasakyti, kad tai jau įvykęs faktas – ligoninės reitingas labai aukštas ir esame puikus traukos centras“, – teigia atleidžiamas vadovas.

Labai tikiuosi, kad visos aplinkybės netrukus bus paviešintos, kad visuomenė sužinotų tiesą.

„Deja, įvykusi nelaimė skaudžiai atsiliepė ligoninei. Labai tikiuosi, kad visos aplinkybės netrukus bus paviešintos, kad visuomenė sužinotų tiesą. Deja, tuo pat metu išsiveržė dalies darbuotojų pyktis ir susipriešinimas, kuris buvo tarp skirtingų kartų, charakterių, inovatyvių darboholikų ir norinčių ramaus darbo, taip pat tų, kurie prarado įtaką ir nepritarė pokyčiams“, – rašo jis.

Direktorius teigia sulaukdavęs kolegų kaltinimų, kad kai kurie pokyčiai ligoninėje vyksta per lėtai, bet pabrėžė, jog visų pokyčių vykdyti vienu metu nėra įmanoma.

„Reikėjo rinktis kokią ateitį turi turėti ligoninė, kokiu keliu turi vystytis. Ir vis tik, ar buvo galima pasiekti, kad mažiau būtų pykčio ir susipriešinimo? Manau, kad taip. Pripažįstu sau, kad trūko asmeninio bendravimo su kai kuriais darbuotojais. Žinoma, buvo objektyvios priežastys, tokios kaip laiko trūkumas dėl gausybės strateginių ir einamųjų darbų“, – teigia R. Mažeika.

Atleidžiamo vadovo tvirtinimu, SAM komisija, tirdama jo veiklą, „nevertino nieko, kas padaryta pozityvaus ligoninėje“. ir, jo teigimu, nerado pažeidimų, dėl kurių būtų galima atleisti jį iš pareigų, „todėl buvo priimtas politinis sprendimas“.

„Ateitis parodys, ar pašalinus direktorių ligoninėje, išsispręs visos problemos ir bus patenkinti visi labai skirtingomis vertybėmis besivadovaujančių darbuotojų lūkesčiai“, – svarsto jis.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys R. Mažeiką iš pareigų atšaukė pirmadienį.

Sprendimas priimtas, kai gegužę sudaryta komisija dėl galimo darbo pareigų pažeidimo tyrimo pateikė ministrui savo išvadas.

Pasak ministro, komisija pateikė siūlymą pripažinti R. Mažeikos darbo pareigų pažeidimus ir, įvertinus visą kitą informaciją, susijusią su ligoninės vadovo veikla, svarstyti jo atšaukimą iš direktoriaus pareigų.

A. Dulkio teigimu, ligoninės vadovo elgesys sumenkino įstaigos reputaciją, sukėlė darbuotojų ir visuomenės nepasitikėjimą įstaigos veikla, todėl nuspręsta pradėti jo atleidimo procesą.

Komisija nustatė, kad ligoninės vadovas tinkamai nekontroliavo vidinių procesų, neužtikrino nediskriminacinės darbo aplinkos, neužkirto kelio nesaugiam psichosocialiniam klimatui formuotis ir toleravo šią situaciją.

Taip pat kaip neigiamai veiklą charakterizuojanti aplinkybė įvardyti ligoninės vadovui teisėsaugos pateikti įtarimai.

Teisėsauga šiuo metu aiškinasi Respublikinėje Šiaulių ligoninėje dirbusios jaunos medikės savižudybės aplinkybes, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Anot žiniasklaidos, nelaimė galėjo įvykti dėl mobingo darbo vietoje.

Be to, R. Mažeika taip pat yra tarp medikų, kuriems įtarimai pateikti didelio masto Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrime dėl gydymo įstaigų viešųjų pirkimų. Jame įtariama per 50 žmonių, iš jų devyni – gydymo įstaigų vadovai.

Ligoninei R. Mažeika vadovavo pusantrų metų.