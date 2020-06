Šią savaitę aštuoniose savivaldybėse žmonės dėl COVID-19 bus testuojami intensyviau

Sergamumo Lietuvoje rodiklis yra 3,4 atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų. Testavimo apimtys bus didinamos tose savivaldybėse, kuriose sergamumas yra didesnis nei šis rodiklis. Tokia situacija yra Vilniaus rajono (27), Lazdijų (16,4), Ignalinos (13,9), Vilniaus miesto (7,5), Šalčininkų (6,6), Skuodo (6,2), Elektrėnų (4,2), Šakių (3,7) savivaldybėse.

Kaip praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), minėtose savivaldybėse nuo birželio 8 d. iki birželio 14 d. profilaktiškai bus tiriami visų gydymo, taip pat globos ir slaugos įstaigų, išskyrus vaikų globos įstaigas, darbuotojai.

Ligoninėse gydomi pacientai, taip pat slaugos, globos įstaigose globojami žmonės šiose aštuoniuose savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Per savaitę turės būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tuo metu įstaigoje esančių pacientų ar gyventojų.

Kiti darbuotojai, kurių darbo specifika susijusi su klientų aptarnavimu, pavyzdžiui – dirbantys vaistinėse, parduotuvėse, minėtose savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Jų registracija bus vykdoma Karštąja koronos linija telefonu 1808, žmonės turės atvykti į mobiliuosius punktus.

Nuo birželio 1 d. profilaktinis testavimas šalyje vykdomas atsižvelgus į savivaldybės epidemiologinius rodiklius, kitaip tariant – įvertinus riziką konkrečioje savivaldybėje. Numatyta, kad toliau bus testuojami visi žmonės, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas, t. y. temperatūra, kosulys, dusulys ir kita.

Kaip ir iki šiol, bus tiriami visi naujai į ligonines planiniam gydymui, t. y. operacijoms, planinėms procedūroms, guldomi pacientai, taip pat žmonės, kuriuos ištirti nurodys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, dirbantys infekcijos židiniuose, pavyzdžiui, kai susirgimo atvejis nustatomas bendrabučio tipo name. Be to, ir toliau tyrimai bus atliekami siekiant patvirtinti, kad žmogus jau pasveiko, vadinamieji – pakartotiniai tyrimai.

Tai reiškia, kad privalomai nebus testuojami visi be išimties iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys keliautojai, kaip buvo iki šiol. Jie bus tikrinami tuo atveju, jei jaus koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.

Praėjusią savaitę savivaldybių, kuriose 14 dienų sergamumas koronaviruso infekcija, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų, didesnis už Lietuvos vidurkį, buvo šešios.