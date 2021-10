Artėjant Vėlinėms, R. Lingienė kreipiasi į visuomenę: šį kartą viskas tik mūsų pačių rankose

„Jau šį savaitgalį didžioji dalis mūsų aplankys savo artimuosius. Išėjusius prisimins uždegdami žvakutes, likusius aplankys gyvai. Vėlinės man – viena gražiausių mūsų tradicijų. Per jas aplankome ir tuos, kuriuos dar galime apkabinti, ir tų – kurių jau nebe. Tik šie metai, deja, kaip ir praėję, yra kitokie nei buvome įpratę. Turime ne tik pagerbti tuos, kurie seniai ar ką tik mus paliko, bet svarbiausia – apsaugoti visus, nepamirštant, kad visai šalia mūsų yra klastingas koronavirusas, besistengiantis išgyventi bet kokiomis priemonėmis. Juk jam visai nesvarbu, ar suėję švenčiam gyvenimo šventes, ar kartu liūdime ką tik netekę artimųjų, ar juos lankome kapinėse. Rekordinės kasdieninės mirtys, milžiniški užsikrėtusiųjų skaičiai ir beveik visa juoduojanti Lietuva – tik dar vienas gyvas įrodymas to, kad nuo mūsų įprastos kasdienybės slenksčio nesitraukia klastingasis priešas, su kuriuo kovojame jau antrus metus. Situacija tik blogėja, ir nėra ką pridėt. Medikai – pervargę, ligoninės braška per siūles, o nuo viruso anapilin kasdien išeinančių skaičiai optimizmo nekelia“, – socialiniame tinkle rašė R. Lingienė.

Pasak NVSC atstovės, ateinantis savaitgalis ir po jo einančios Vėlinės bei Visų Šventųjų diena gali daug ką pakeisti. „Ir, deja, nebūtinai į gerąją pusę. Arba ne. Tačiau šį kartą viskas tik mūsų pačių rankose ir tik nuo mūsų priklausys, kokią mirčių statistiką matysime po kelių savaičių naujienų portaluose, kiek draugų ar artimųjų stos į mirtiną kovą su juo namuose ir ligoninėse. Ar kiek bus tų, kuriuos lygiai po metų bandysime prisiminti uždegdami žvakutes, prieš tai aplankę su vainikais. Tad atminkime, kad su didelėmis rizikomis užsikrėsti ir po to jau užkrėsti kitus susiduriame ne tik svečiuodamiesi pas gimines ar būdami kapinėse, bet dar net nenuvykę į jas. COVID-19 sukėlėjas – itin klastingas, tad skubu pasidalinti keliais praktiniais ir itin paprastais ir, tuo pačiu, nieko nekainuojančiais patarimais, kurie gali padėti apsaugoti ne tik mus, bet ir tuos, kuriems gerokai dar per anksti palikti šį pasaulį:

1. Kapų žvakėmis pasirūpinkime iš anksto. Tą patį galima padaryti ir su gėlėmis, ypač jei rinksimės dirbtines arba vazonėliuose. Taip išvengsime spūsčių prekybos centruose ir turgavietėse. Pati taip dariau, žvakes pirkau ryte prekybos centre, gėles – turguje, kol nedaug žmonių. Viskas truko vos kelias minutes.

2. Visada kišenėje turėkime rankų dezinfekcinio skysčio buteliuką ir naudokime jį ne tik kai negalime nusiplauti rankų, bet ir kai turėjome kontaktą parduotuvėje su preke, gaminiu ar palietus kažką.

3. Suplanuokime nuvykti į kapines iš ryto ar vakare, kuomet, tikėtina, jose bus mažiau lankytojų. Mirusieji tikrai mums atleis, jei juos aplankysime iš anksto ar net ir po Vėlinių, o apie kamščius prie kapinių galima lengvai sužinoti apps‘uose.

4. Pasiimkime su savimi ne vieną, o būtinai daugiau kaukių (FFP2 respiratoriai būtų dar geriau), nei mums atrodo, kad reikės. Juk negalime nuspėti, kada jos sušlaps nuo lietaus ar užsibūsime ilgiau nei planavome. Nenaudotas kaukes laikykime švariame tik tam tikslui skirtame sandariai uždarytame maišelyje.

5. Nedėkime panaudotų kaukių ar respiratorių į rankines ar paltų kišenes. Tam tikslui turėkime atskirus skysčiui nepralaidžius maišelius, kuriuos jau ramiai galima išmesti į šiukšlių dėžes. Ir taip, kaukes išmesdami supakuokite. Turėjau ne vieną atvejį, kuomet virusio židinį fiksavome tokiose vietose, apie kurias net pagalvoję nebūtumėt.

6. Nusiėmus kaukę ar respiratorių visada kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu su muilu arba jas dezinfekuokite. Tą patį reikia padaryti ir prieš liečiant nenaudotą kaukę.

7. Pildamiesi kurą į automobilius degalinėse visada naudokitės jų siūlomomis vienkartinėmis pirštinėmis. Ir tai ne rekomendacija, o taisyklė. Abejojantiems žiūrėti punktą 5.

8. Stenkimės neužsibūti net ir pas seniai matytus gimines ar artimuosius. Jei leis oras, bendraukime lauke, bet laikydamiesi saugaus atstumo ir naudodami apsaugos priemones. Tai ypatingai svarbu bendraujant su tais, kurie dar nepasiskiepijo ar priklauso rizikos grupei.

9. Kapinėse venkime glaudaus kontakto su kitais žmonėmis. Jei galit, eikit aplinkiniais takais, venkite sangrūdų.

10. Būtinai likime namuose, jei negaluojame, jaučiame peršalimo simptomus ir, juo labiau, jei esame saviizoliacijoje. Vienas neatsargus išėjimas su priešu užantyje – 10 potencialių reanimacijos lovų per artimiausią mėnesį.

11. Ir tik priminsiu, kad kaip papildomą prevencijos priemonę visada galima pasidaryti greitąjį antigeno testą tą pačią dieną, ypač jei planuojame po kapinių aplankyti artimuosius.

12. Venkite keliauti pilnais viešojo transporto autobusais ar kitomis priemonėmis. Jei turit galimybę, rinkitės kitus laikus, kuomet žmonių bus mažiau, o stovėdami stotelėje – laikykitės saugaus atstumo.

13. Pasiimkite arbatos, vandens ar kažko lengvai užkąsti, jei vyksite toliau. Taip išvengsite perteklinės rizikos, nes nereikės niekur stoti papildomai.

14. Ir taip, apsirenkite tinkamai. Ne dėl COVID-19 tiesiogiai, bet dėl to, kad bet koks peršalimas gali susilpninti mūsų organizmo gynybines galias, kurios šiuo „peršalimo ligų“ sezono laikotarpiu visiems mums yra ypač reikalingos“, – įrašą socialiniame tinkle baigė NVSC Vilniaus departamento vadovė.